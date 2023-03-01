Продажа «МЮ» может затянуться до конца сезона. Среди Глейзеров есть нерешительность – у каждого члена семьи свои планы по сделке
Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» может затянуться.
Как сообщалось ранее, семья Глейзеров, владеющая клубом, хочет получить около 6 миллиардов фунтов. На приобретение «Юнайтед» претендуют катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложивший 4,5 млрд евро, и британский миллиардер Джим Рэтклифф. Они предложили меньшую сумму.
Как сообщает The Guardian, Глейзеры могут согласиться на продажу клуба по компромиссной цене, но в целом среди владельцев клуба в данный момент царит нерешительность. У каждого из шести членов семьи есть свои планы относительно сделки.
В связи с этим вероятность того, что клуб будет продан в течение месяца, сильно снизилась. Сделка может быть оформлена ближе к концу сезона.
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*только не холодильником".
- надо скидывать сейчас пока у лысого прет, вон еще чашку выиграл!
- надо подождать, вдруг еще круче будет?
- не будет, там вон уже Магуаэр рвется играть...
вообще МЮ не стоит дороже Челси