Продажа «МЮ» может затянуться до конца сезона. Среди Глейзеров есть нерешительность – у каждого члена семьи свои планы по сделке

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Футбол

Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» может затянуться.

Как сообщалось ранее, семья Глейзеров, владеющая клубом, хочет получить около 6 миллиардов фунтов. На приобретение «Юнайтед» претендуют катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложивший 4,5 млрд евро, и британский миллиардер Джим Рэтклифф. Они предложили меньшую сумму.

Как сообщает The Guardian, Глейзеры могут согласиться на продажу клуба по компромиссной цене, но в целом среди владельцев клуба в данный момент царит нерешительность. У каждого из шести членов семьи есть свои планы относительно сделки.

В связи с этим вероятность того, что клуб будет продан в течение месяца, сильно снизилась. Сделка может быть оформлена ближе к концу сезона.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ConorNite
Мне так жаль истинных болельщиков МЮ.. Сколько уже длится это мучение ? Американцы словно испытывают к клубу лютую ненависть. Как еще объяснить весь этот цирк ?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DpeMa111
Интересно появится когда нибудь у МЮ второй сэр Алекс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DoMeR
Новый сезон Наследников великолепен!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Salimjon Dustov
Ответ Master Slova
сити владеют саудовцы, а не катарцы
Может все таки шейх Мансур из ОАЭ?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elik1989
6 пиявок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Видимо в цену 6 ярдов Гдэйзеры заложили и прибыли за 10 лет после покупки. Ибо непонятны их рассуждения о недоооценённости коммерческих возможностей МЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ronaldo de Assis Moreira
Роналду! Твой выход! Нужно еще интервью!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Пока у руля эта семейка ничего хорошего МЮ не светит, топ 4 максимум
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Элхан Дюшеев
Ответ Krizex
Даже несмотря на провал в результатах в последние 10 лет, с точки зрения доходов и фанбазы МЮ клуб уровня Реала и Барсы и должен стоить дороже Челси. И я не фан МЮ, если что)
Ну как многие говорили помимо доходов у МЮ большие расходы же ещё есть, долги, плюс инфраструктура которая требует немедленных инвестиций, иначе через пару лет уже всё развалится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Шесть членов семьи, тогда понятно почему хотят 6 млрд. за сделку )
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Ответ Master Slova
сити владеют саудовцы, а не катарцы
С башкой проблемы?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Krizex
Ответ avcgloronalduMU
достать ножи )) вообще МЮ не стоит дороже Челси
Даже несмотря на провал в результатах в последние 10 лет, с точки зрения доходов и фанбазы МЮ клуб уровня Реала и Барсы и должен стоить дороже Челси. И я не фан МЮ, если что)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Ответ avcgloronalduMU
достать ножи )) вообще МЮ не стоит дороже Челси
Да, похоже есть основа сюжет третьей части
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tackle by Moore
Ну если катарский шейх с своими сотнями миллиардов пожадничает накинуть лишний лярд на владение клубом мечты, то нафиг такой катарец нужен объективно. Понятно, что Глейзеры вконец обнаглели и бизнес-дела так не делаются, но ведь речь идет не о бизнесе, а о мечте. Неужели мечта того не стоит?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Master Slova
Ответ Иван Иванов
Катарские шейхи хотят собрать полный комплект в городе и Сити и Юнайтед не считая ПСЖ .А у этого очкарика Редклиффа , сыгравшего Гарри Поттера откуда такие деньги?!
сити владеют саудовцы, а не катарцы
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Данилов
Вероятно, нерешительность вида "как бы мне прокинуть родственничков и захапать все миллиарды себе. Ну или хотя бы получить бонус* мимо общей кассы.

*только не холодильником".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Мы делили апельсин,(МЮ) Много нас, а он один. Эта долька — для...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манул Манулов
Гнать этих уродов из МЮ
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Иванов
Катарские шейхи хотят собрать полный комплект в городе и Сити и Юнайтед не считая ПСЖ .А у этого очкарика Редклиффа , сыгравшего Гарри Поттера откуда такие деньги?!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Дома у Глейзеров:
- надо скидывать сейчас пока у лысого прет, вон еще чашку выиграл!
- надо подождать, вдруг еще круче будет?
- не будет, там вон уже Магуаэр рвется играть...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
достать ножи ))
вообще МЮ не стоит дороже Челси
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleus Marcus
получается, есть минус в приходе в клуб ЭТХ. Начал показывать результат и эти гиены засомневались. Отвалитесь уже от клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
В членах нет согласия...
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Glukinho
нерешительность, царившая среди Гейзеров в марте 2023 - где она сейчас?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий