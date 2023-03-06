Тен Хаг о 0:7 от «Ливерпуля»: «Это не «МЮ». Мы были лучше в 1-м тайме, а потом просто отдали матч. Очень плохо и очень слабо»

высказался после разгромного поражения «МЮ» от «Ливерпуля» (0:7).

«Все довольно очевидно: это было непрофессионально. В первом тайме мы были лучше, как я считаю. Наши моменты были лучше, у нас было два выхода один на один. Перед перерывом мы допустили одну ошибку в организации игры и пропустили. Мы оставались в игре. Случившееся после перерыва удивило меня. Мы просто отдали матч.

Первые два гола – это оборонительные ошибки в переходных фазах. Первый – это отбор, второй – контратака. Принимались плохие решения при владении мячом. Меня дико раздражает то, как мы пропускали. Третий мяч – контратака после непрофессионального решения. Мы просто не побежали за соперником и освободили ему пространство.

При счете 0:3, когда матч уже проигран, команда должна сплотиться. Мы этого не сделали. Это сюрприз для меня. Не ожидал такого от команды. Это не «Манчестер Юнайтед». Это было очень плохо и очень слабо», – сказал тренер « ».

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?