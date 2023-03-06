Тен Хаг о 0:7 от «Ливерпуля»: «Это не «МЮ». Мы были лучше в 1-м тайме, а потом просто отдали матч. Очень плохо и очень слабо»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался после разгромного поражения «МЮ» от «Ливерпуля» (0:7).

«Все довольно очевидно: это было непрофессионально. В первом тайме мы были лучше, как я считаю. Наши моменты были лучше, у нас было два выхода один на один. Перед перерывом мы допустили одну ошибку в организации игры и пропустили. Мы оставались в игре. Случившееся после перерыва удивило меня. Мы просто отдали матч.

Первые два гола – это оборонительные ошибки в переходных фазах. Первый – это отбор, второй – контратака. Принимались плохие решения при владении мячом. Меня дико раздражает то, как мы пропускали. Третий мяч – контратака после непрофессионального решения. Мы просто не побежали за соперником и освободили ему пространство.

При счете 0:3, когда матч уже проигран, команда должна сплотиться. Мы этого не сделали. Это сюрприз для меня. Не ожидал такого от команды. Это не «Манчестер Юнайтед». Это было очень плохо и очень слабо», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент 66
Ответ llolishe
Аллисона надо к психологу отправлять)Даже в таком матче чуть не привез гол
При таком счете можно и повыпендриваться, в голе с Реалом виноват Гомес, который должен был выбить мяч, вместо этого подставил под прессинг.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
Хорошо что бедный Магвайр не участвовал в этом позор, сто пудов его бы во всем и обвинили! ☝️🤭😄 ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МОНТЁР ТуПи
Ответ Юра Крюк
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Идинахуq
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Салаев
Отдать игру это 2-0, 3-0 в лучшем случае, а вот то что было во втором тайме это избиение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МОНТЁР ТуПи
Ответ llolishe
Напомню-скаутов МЮ не убедил Гакпо)))
...до этого матча))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МОНТЁР ТуПи
Ответ Арман Мартиросян
Да не были вы лучше в первом тайме. Мяч был у Ливерпуля, пару раз повезло, вышли в контратаки и всё. Ливерпуль закономерно открыл счёт в первом тайме, а это значит, что они были лучше.
Сииииии!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МОНТЁР ТуПи
7ХааГ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МОНТЁР ТуПи
Ответ Дима Зезуль
Это Спартак играл переодетый
Ростов против Локомотива
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МОНТЁР ТуПи
Ответ llolishe
Выпив 7upa и закусив 7days сказал Тен Хааг
CR7
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Трент 66
В чем были лучше? 2 раза за тайм со своей половины поля вылезли, Ливерпуль от начала и до конца держал матч.
Аллисона надо к психологу отправлять)Даже в таком матче чуть не привез гол
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МОНТЁР ТуПи
Ответ Милан. Тонали. 8.
Это поражение 7-0 будут помнить века ! ☝️...
Роналдууууууу
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
Я лично нормально отношусь к самому клубу МЮ и уважаю его особенно времен Фергюссона, но не люблю МЮ именно из-за глоров МЮ которые после каждой рядовой победы начинают орать Глори Глори МЮ!, вот это иногда просто бесит, ну что глорики получили от великого Ливерпуля 0 - 7?, теперь хоть на пару месяцев успокоитесь ? 🤭😄...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
City 100 points
Сидеть весь тайм в обороне, 2 раза на шару вылететь в контры, это лучше? Ливерпуль играет очень высоко, любой аутсайдер против них будет пару моментов иметь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Ответ llolishe
Ты радуйся, что судья не удалил Лисандру и Бруну
дурачок ты что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МОНТЁР ТуПи
Ответ Милан. Тонали. 8.
Типа тен 10 ноль? 🤭🤦‍♂️ ....
А для Рональду 7Хаг!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МОНТЁР ТуПи
Грёзы Для МЮ Глоров и Мессидротов: просто Рональду не было....... Если 7Хаг его не выгнал, он бы забил 8 и МЮвыиграл бы 7:8......... Мляяять!!!!!....

Да ПС. : Просто Клопп переиграл Хага. И.+...стадион Ливера....Хендерсон как кэп круче Португальца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юра Крюк
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент 66
В чем были лучше? 2 раза за тайм со своей половины поля вылезли, Ливерпуль от начала и до конца держал матч.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Тен Хагу надо извлечь правильные выводы из разгромного поражения и больше такого не допускать. Лучше проиграть один раз 0:7 - чем 7 раз по 0:1...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Born is the King
Это тоже будет
Это было бы вчера удали судья Лисандру в первом тайме+удаление Бруну во втором тайме+пенальти на Жоте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ avcgloronalduMU
Ливерпуль был просто лучше, Тен хаг как чиновник уже балаболит
Ты радуйся, что судья не удалил Лисандру и Бруну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Зезуль
Это Спартак играл переодетый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
Ответ llolishe
Так если эти два игрока плохо играют у Манчестер Юнайтед нет плана Б дальше незнают что делать
А что же эль - капитано Бруну так руками все махал? 🤭😄 ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Напомню-скаутов МЮ не убедил Гакпо)))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Evgeny Trifonov
глядя на имя тренера, символично конечно было если счёт был бы 10:0
Это тоже будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий