Де Хеа после 0:7 от «Ливерпуля»: «Катастрофический момент для «МЮ». Просто недопустимо»
Давид Де Хеа обратился к болельщикам после 0:7 от «Ливерпуля».
«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас.
Просто недопустимо показывать такой результат. У нас есть обязанности перед этим клубом, мы несем ответственность за эту эмблему.
Впереди еще много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», – написал вратарь «Манчестер Юнайтед» в сторис инстаграма.
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И после этого глоры МЮ кричат что это лучший вратарь в мире:))
С Давидом да, системная проблема, под современный футбол он не подходит.