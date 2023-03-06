Де Хеа после 0:7 от «Ливерпуля»: «Катастрофический момент для «МЮ». Просто недопустимо»

обратился к болельщикам после 0:7 от « ».

«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас.

Просто недопустимо показывать такой результат. У нас есть обязанности перед этим клубом, мы несем ответственность за эту эмблему.

Впереди еще много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», – написал вратарь « » в сторис инстаграма.

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