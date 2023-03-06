Де Хеа после 0:7 от «Ливерпуля»: «Катастрофический момент для «МЮ». Просто недопустимо»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Давид Де Хеа соцсети Футбол

Давид Де Хеа обратился к болельщикам после 0:7 от «Ливерпуля».

«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас.

Просто недопустимо показывать такой результат. У нас есть обязанности перед этим клубом, мы несем ответственность за эту эмблему.

Впереди еще много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», – написал вратарь «Манчестер Юнайтед» в сторис инстаграма.

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40 комментариев

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Знаток Спорта
Играл бы Магуайер, то повесили бы всё на него. А сейчас виновата вся команда )
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tackle by Moore
Ответ Я-не-Я
Ну Бруну действительно один из лучших игроков лиги, глупо это отрицать. ТХ его,кстати,уже почти отучил пулять мяч куда попало, осталось истерики на поле купировать и купить серьёзного конкурента, чтобы не возносился и отдыхал. С Давидом да, системная проблема, под современный футбол он не подходит.
О, вот и каноничный пример. Как там в 2018?
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tackle by Moore
Ответ Я-не-Я
Де Брейне справа - Пеп гений. Бруну справа - ТХ физрук)
Ты опустил маленькую деталь, что Бруну даже близко не Де Брейне. Как впрочем и Тен Хаг близко не Пеп
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tackle by Moore
Ответ Я-не-Я
Да ладно) Защищал) Периодически на конфах "Я был мозгом Люка Шоу"
Дополнительный мозг Шоу вчера конечно бы не помешал
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Мирослав Ковальский
Дыp Хеа в своем репертуаре

8 ударов в створ и ДырХеа пускает семь голов

И после этого глоры МЮ кричат что это лучший вратарь в мире:))
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Yri Yrov
Ответ Алан Кайтуков
Полный бред был, Бруну нужен на своём месте.. Вегорсту пора тоже со свои ростом верх выигрывать.. Старание есть вроде.. И надо было по мне вместо Далота изначально в этой игре Биссаку ставить.. Он мог сожрать Робертсона... Первый гол где Далот был ? Почему свой фланг оставил?
Робертсон сам сожрёт
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Я-не-Я
Ответ avcgloronalduMU
как будто этот физрук, который выкупил своих друзьяшек и поставил в основу не виноват
Ну без этих друзьяшек мы видели прошлый сезон 9-0 от Ливера в 2х матчах. В этом хоть выиграли раз
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avcgloronalduMU
Ответ Алан Кайтуков
А как их защищать после 7:0? Что надо сказать? ТХ сказал как есть, это не профессионально, это не команда была во втором тайме.. Так проигрывать нельзя..
как будто этот физрук, который выкупил своих друзьяшек и поставил в основу не виноват
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НРИ
МЮ пропустил 17 голов от Брентфорда, Сити и Ливерпуля с суммарным xG 7.56. Для любителей статистики , а так Де хеа слаб для Мю
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Я-не-Я
Ответ tackle by Moore
Первый раз МЮ смотрел? Гений тактики Тен Хаг считает, что он именно там лучше всего раскроет свои качества. Как и двухметровый шкаф Вегхорст в опорке
Де Брейне справа - Пеп гений. Бруну справа - ТХ физрук)
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Я-не-Я
Ответ avcgloronalduMU
Моуриньо защищал своих игроков после поражений, а Тен хаг просто сливает их через СМИ, позор физруку, который не смог
Да ладно) Защищал) Периодически на конфах "Я был мозгом Люка Шоу"
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Carlos
Для Де Хеа это конечно 🪓⚰️
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Алан Кайтуков
И кто нибудь объяснит Антони, что когда постоянно смещаешься в центр и бьешь в дальний угол, то этого уже ждут.. Тогда чтобы забить нужна или ошибка вратаря или идеально попасть.. Опасный удар - неожиданный удар.
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Carlos
Ответ Алан Кайтуков
А как их защищать после 7:0? Что надо сказать? ТХ сказал как есть, это не профессионально, это не команда была во втором тайме.. Так проигрывать нельзя..
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Алан Кайтуков
Мог Вчера Мю при 3:0 встать в своей штрафной.. И ливер бы не ломился вперёд.. 3:0 бы закончили и всё.. Катали бы мяч .. Было бы на две команды полтора момента и всё .. И не выли бы многие .. Ну проиграли в дерби 3:0.. Не повезло..
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Алан Кайтуков
Ответ avcgloronalduMU
Моуриньо защищал своих игроков после поражений, а Тен хаг просто сливает их через СМИ, позор физруку, который не смог
А как их защищать после 7:0? Что надо сказать? ТХ сказал как есть, это не профессионально, это не команда была во втором тайме.. Так проигрывать нельзя..
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Я-не-Я
Ответ tackle by Moore
Большинство болел МЮ имеют реакцию жирафов и живут где-то в 2018 - где у них Де Хеа лучший вратарь мира, а Бруну лучший игрок лиги и вообще неприкасаемая корова
Ну Бруну действительно один из лучших игроков лиги, глупо это отрицать. ТХ его,кстати,уже почти отучил пулять мяч куда попало, осталось истерики на поле купировать и купить серьёзного конкурента, чтобы не возносился и отдыхал.
С Давидом да, системная проблема, под современный футбол он не подходит.
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Алан Кайтуков
Игра была на весах.. Забей гол Бруну в первом тайме, а затем РЭШ в касание бил один на один.. 0:7 в другую сторону мог быть .. МЮ не хуже ливера на контрах играет.. И мы знаем что ливер также может посыпаться .. Не один раз видели
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Rule1
Ужасен был ДеХеа вчера,как и все впрочем.
+1
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Алан Кайтуков
Ответ tackle by Moore
Первый раз МЮ смотрел? Гений тактики Тен Хаг считает, что он именно там лучше всего раскроет свои качества. Как и двухметровый шкаф Вегхорст в опорке
Полный бред был, Бруну нужен на своём месте.. Вегорсту пора тоже со свои ростом верх выигрывать.. Старание есть вроде.. И надо было по мне вместо Далота изначально в этой игре Биссаку ставить.. Он мог сожрать Робертсона... Первый гол где Далот был ? Почему свой фланг оставил?
+2
0
+2
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avcgloronalduMU
Моуриньо защищал своих игроков после поражений, а Тен хаг просто сливает их через СМИ, позор физруку, который не смог
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инок
Главное Тен Хагу надо извлечь правильные выводы из разгромного поражения и больше такого не допускать...
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Artuom Batishev
Ответ Игорь Климов
С этим Кринжем7 было 6-е место у МЮ в АПЛ, а это намного хуже, чем один раз проиграть 0:7.
Еще не конец сезона, успеют и на 6 скатиться 😅
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tackle by Moore
Ответ Алан Кайтуков
Одно не пойму почему вчера Бруну оказывался постоянно на правом фланге нападения..
Первый раз МЮ смотрел? Гений тактики Тен Хаг считает, что он именно там лучше всего раскроет свои качества. Как и двухметровый шкаф Вегхорст в опорке
+2
-1
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Алан Кайтуков
Одно не пойму почему вчера Бруну оказывался постоянно на правом фланге нападения..
+2
0
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