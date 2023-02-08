Гари Невилл: «Сити» никогда не станет таким же большим клубом, как «МЮ». Когда от спонсоров он начал получать больше, чем «Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль», люди задумались»

Экс-защитник «МЮ» высказался о претензиях АПЛ к « ».

«Когда «Манчестер Сити» начал показывать поступления от спонсоров и коммерческих операций, превышавшие те, что были у « », « » и « », люди задумались, что здесь что-то не так.

«Сити» никогда не сможет стать таким же большим клубом, как «МЮ», если говорить о его влиянии. Однако сейчас он зарабатывает больше денег, и это странно, так что придется отвечать.

Владельцы должны очистить свое имя, потому что в случае признания их виновными возникнет серьезная проблема, ущерб их репутации.

Если бы в футболе была важна истинная финансовая устойчивость, «МЮ», наверное, всегда выигрывал бы чемпионат. Его доходы настолько велики, что у него было бы очень много денег на трансферы, и это стало бы несправедливо по отношению к остальным. Мы бы никогда не увидели такие клубы, как «Брентфорд», «Борнмут», «Брайтон», если бы в футболе не было возможности финансирования со стороны владельцев», – сказал Невилл.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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