Гари Невилл: «Сити» никогда не станет таким же большим клубом, как «МЮ». Когда от спонсоров он начал получать больше, чем «Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль», люди задумались»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид бизнес деньги Футбол

Экс-защитник «МЮ» Гари Невилл высказался о претензиях АПЛ к «Манчестер Сити».

«Когда «Манчестер Сити» начал показывать поступления от спонсоров и коммерческих операций, превышавшие те, что были у «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ливерпуля», люди задумались, что здесь что-то не так.

«Сити» никогда не сможет стать таким же большим клубом, как «МЮ», если говорить о его влиянии. Однако сейчас он зарабатывает больше денег, и это странно, так что придется отвечать.

Владельцы должны очистить свое имя, потому что в случае признания их виновными возникнет серьезная проблема, ущерб их репутации.

Если бы в футболе была важна истинная финансовая устойчивость, «МЮ», наверное, всегда выигрывал бы чемпионат. Его доходы настолько велики, что у него было бы очень много денег на трансферы, и это стало бы несправедливо по отношению к остальным. Мы бы никогда не увидели такие клубы, как «Брентфорд», «Борнмут», «Брайтон», если бы в футболе не было возможности финансирования со стороны владельцев», – сказал Невилл.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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43 комментария

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Андрей Тишкович
Ответ Тимур Жалолдинов
Прям мю работал так честно, поэтому пачками брал апл? Все знают наезды на судей от САФ. Основная история мю, это САФ 27 лет не ошибаюсь. За эти годы только дважды брал лч. Челси ж за 17 лет взял дважды. Мс творит историю сейчас, и они показывают намного зрелищную игру чем мю. Сейчас в Англии классико это мс и ливерпуль если раньше мю и ливерпуль был.
В АПЛ нет классико есть дерби ты не на ту ветку влез
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Тимур Жалолдинов
Прям мю работал так честно, поэтому пачками брал апл? Все знают наезды на судей от САФ. Основная история мю, это САФ 27 лет не ошибаюсь. За эти годы только дважды брал лч. Челси ж за 17 лет взял дважды. Мс творит историю сейчас, и они показывают намного зрелищную игру чем мю. Сейчас в Англии классико это мс и ливерпуль если раньше мю и ливерпуль был.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Эннер Валенсия
Факты, с приходом Фергюсона МЮ начал скупать лучших игроков лиги и бить трансферные рекорды. Тот же Реал изначально не зря королевский клуб из Мадрида, самый богатый. Просто кто-то раньше дорвался до денег.
И от того, что они были первыми, они лишь более нетерпимы к последующим. Все верно)
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Lavinka
Ответ wildgamer
Видимо МЮ, Реал и Ливерпуль сразу были основаны, как великие клубы :)
У них всё шло постепенно а не как у Сити - пришли шейхи и всё .
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Mikhail Koltushkin
Покупаем Криштиану заранее зная что он опустит клуб в таблице.
Зато добавит влияния в виде бобла от рекламных контрактов.
Считать что МЮ влиятельнее Сити по игре могут только их болельщики.
А медийные бывшие из МЮ высказываниями напоминают спартаковских ветеранов.
Былое величие.
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Никита Калинин
This is Manchester United…
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wildgamer
Видимо МЮ, Реал и Ливерпуль сразу были основаны, как великие клубы :)
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Эннер Валенсия
Ответ Анатолий Magicbrain
Очередное доказательство закрытого пула богатеев. У нас старые деньги и поэтому мы лучше и честнее. У них новые и они негодяи. Вот и вся логика
Факты, с приходом Фергюсона МЮ начал скупать лучших игроков лиги и бить трансферные рекорды. Тот же Реал изначально не зря королевский клуб из Мадрида, самый богатый. Просто кто-то раньше дорвался до денег.
+6
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vovchikkuz
Ответ United_LP
Так то Челси до МЮ еще далёко, а Сити и до Челси немало
А где Сити далеко до Челси? По количеству выигранных чемпионств МС превосходит на два трофея, по внутренним кубкам +- одинаково. Нет ЛЧ, но и эта высота рано или поздно покорится.
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Buharoid
Сити уже много лет намного более крупный клуб, чем Маню. Манчестер уже давно ассоциируется с Сити, а не с сельской клоакой гиггзи невиллзи и прочих рэшфордзи.
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Natan Pilkin
Ответ dimkaa1
Все проще. Это только субъективное восприятие. Кто-то смотрит на результаты, а кто-то на призму того, кто оплачивает банкет
Изначальный вопрос был слова Невилла: «Сити» никогда не сможет стать таким же большим клубом, как «МЮ», если говорить о его влиянии.

Никакого влияния у Челси не было, как показал ход событий.

Субъективность может быть каких-то оценках (субъективных), но тут мы имеем случай, уже проверенный практикой, тут нет оценок. Ничего субъективного, всё уже состоялось.
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Анатолий Magicbrain
Очередное доказательство закрытого пула богатеев. У нас старые деньги и поэтому мы лучше и честнее. У них новые и они негодяи. Вот и вся логика
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+19
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dimkaa1
Ответ Natan Pilkin
А в чём заключается "у Челси получилось"? 1. Спортивная составляющая? - да, но не о ней речь. 2. Деньги? Ну разница между середняком при покупке и топом при продаже осталась в виде долгов, вместе с которыми выкупали клуб. 3. Репутация? Что-то эта репутация не спасла от, скажем так, ненормативного принуждения к продаже. Хотя Абрамович далеко не самый замазанный и даже работал переговорщиком. Так и что получилось? Никто не будет гнаться за шейховскими деньгами, когда полмира стоит в очереди на покупку клубов. Скажут спасибо, деликатно выпишут справку с грехами, клуб кратно упадёт в цене и продастся, потому что без репутации шейхам он нафиг не нужен.
Все проще. Это только субъективное восприятие. Кто-то смотрит на результаты, а кто-то на призму того, кто оплачивает банкет
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А.В. Бубнов
Ответ mansur_axe
То есть все что ты перечислил достигли без вливания бабок ? Ахахахах. Просто всех бесит что у Сити появились деньги и Манчестер давно уже не красный с таким то прошлым. Я вот думаю когда Ньюкасл начнет всех шимить и на него начнут нападать, да где вы были без арабских денег. Если кому интересна Англию епе т и кормит США и не нужно тут говорить что Английские деньги чище. Реал сюда еще впихнул, бесплатно же Реал 2 галактики собрал, вы не понимаете это другое. 🤫
Да что жы всё про вливание денег талдычите? Думаешь, таким образом мы забудем что ваш проект будут судить за мошенничество с спонсорами?
Да тратье хоть миллиард в год, но не надо выдумывать липовых спонсоров и схемы привода и увода средств.

Никого не бесит, мы ждём очередной позорнейший вылет из Лиги Чемпионов. Даже как то будет не хватать этого)
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Arm Niko
Ответ mansur_axe
все что ты перечислил достигли без вливания бабок ? Ахахахах. Просто всех бесит что у Сити появились деньги и Манчестер давно уже не красный с таким то прошлым. Я вот думаю когда Ньюкасл начнет всех шимить и на него начнут нападать, да где вы были без арабских денег. Если кому интересна Англию епе т и кормит США и не нужно тут говорить что Английские деньги чище. Реал сюда еще впихнул, бесплатно же Реал 2 галактики собрал, вы не понимаете это другое. 🤫
И ты еще этот проект клубом назвал 🤦‍♂️
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Arm Niko
Ответ mansur_axe
все что ты перечислил достигли без вливания бабок ? Ахахахах. Просто всех бесит что у Сити появились деньги и Манчестер давно уже не красный с таким то прошлым. Я вот думаю когда Ньюкасл начнет всех шимить и на него начнут нападать, да где вы были без арабских денег. Если кому интересна Англию епе т и кормит США и не нужно тут говорить что Английские деньги чище. Реал сюда еще впихнул, бесплатно же Реал 2 галактики собрал, вы не понимаете это другое. 🤫
Смотри не лопни со смеху умник.
Эти клубы тратили свои деньги, в отличие от этого позорного проекта. Против арабских денег я ничего не имею, если сороки поднимутся, я только буду рад.
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Блуждающий странник
Ответ Эль Иберико
а ты что, думаешь богатые владельцы по доброте душевной вкладывают миллиарды в клуб?) для них это бизнес, не более.
Так а я где-то отрицал что это для них бизнес? Как это опровергает что Сити уже большой клуб?)
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Natan Pilkin
Ответ Андрей Хенто
У Челси, например, получилось. Почему этого не может быть с Сити? Да, доходы удивляют, но я лишь говорю о том, что у Манчестера есть все, чтобы стать большим клубом с историей, они уже многое сделали за последние 10 лет и сейчас с Сити считаются абсолютно все, как в Англии, так и за пределами Туманного Альбиона.
А в чём заключается "у Челси получилось"?

1. Спортивная составляющая? - да, но не о ней речь.
2. Деньги? Ну разница между середняком при покупке и топом при продаже осталась в виде долгов, вместе с которыми выкупали клуб.
3. Репутация? Что-то эта репутация не спасла от, скажем так, ненормативного принуждения к продаже. Хотя Абрамович далеко не самый замазанный и даже работал переговорщиком.

Так и что получилось?

Никто не будет гнаться за шейховскими деньгами, когда полмира стоит в очереди на покупку клубов. Скажут спасибо, деликатно выпишут справку с грехами, клуб кратно упадёт в цене и продастся, потому что без репутации шейхам он нафиг не нужен.
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Arm Niko
Ответ #SharkTeam
Не тебе и точно не меня отправлять матчасть учить. Я думаю ты кроме этой мантры ничего не знаешь. Не уверен что ты даже в курсе как манЮ распродавал акции на бирже, а реал получал правительственные кредиты, которые не нужно отдавать. И да, без вливаний свое дело не поднять. А то, за что вы радеете, это банальное желание задушить конкурента в кабинетах. Какая разница, что кто-то бизнес строил с минимальных вложений. Почему другой должен идти также? Сити обновил стадион, всю инфраструктуру. У них все в порядке! Единственная проблема - это зависть олдовых топов, что кто-то на хороших инвестициях построил хорошее дело
Да ты прав, я историю Реала ваще не знаю, я за него не болею )
Вот историю великого МЮ знаю ! Так же немного знаю историю вашего проЭкта )
И да, ты за эти годы ничему не научился
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The Best
Ответ Андрюха с района
Комментарий удален модератором
Сравнил ты конечно 😂🤦🏻‍♂️
ПСЖ кроме своей лиги фермеров ни одного серьезного трофея не брал,где вы такие эксперды берётесь.
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А.В. Бубнов
О каких спонсорах он говорит)
Там же всё вымышленное
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mansur_axe
Ответ Arm Niko
Конечно, МЮ, Ливер, Арс, Реал, Юве и др клубы всего достигли с потом и кровью, а эти проекты хотели достичь до их уровня просто вкладывая бабки
все что ты перечислил достигли без вливания бабок ? Ахахахах. Просто всех бесит что у Сити появились деньги и Манчестер давно уже не красный с таким то прошлым. Я вот думаю когда Ньюкасл начнет всех шимить и на него начнут нападать, да где вы были без арабских денег. Если кому интересна Англию епе т и кормит США и не нужно тут говорить что Английские деньги чище. Реал сюда еще впихнул, бесплатно же Реал 2 галактики собрал, вы не понимаете это другое. 🤫
+1
-1
0
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mansur_axe
Ответ Arm Niko
Конечно, МЮ, Ливер, Арс, Реал, Юве и др клубы всего достигли с потом и кровью, а эти проекты хотели достичь до их уровня просто вкладывая бабки
То есть все что ты перечислил достигли без вливания бабок ? Ахахахах. Просто всех бесит что у Сити появились деньги и Манчестер давно уже не красный с таким то прошлым. Я вот думаю когда Ньюкасл начнет всех шимить и на него начнут нападать, да где вы были без арабских денег. Если кому интересна Англию епе т и кормит США и не нужно тут говорить что Английские деньги чище. Реал сюда еще впихнул, бесплатно же Реал 2 галактики собрал, вы не понимаете это другое. 🤫
+6
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+6
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#SharkTeam
Ответ Arm Niko
Матчасть изучи. Все эти клубы( мною перечисленные), добились своих величин с ноля, зарабатывая имя и достоинство своей игрой и заработанными СВОИМИ деньгами
Почему вообще вы считаете нормальным запрещать владельцу вкладывать свои деньги?
+3
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+3
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#SharkTeam
Ответ Arm Niko
Матчасть изучи. Все эти клубы( мною перечисленные), добились своих величин с ноля, зарабатывая имя и достоинство своей игрой и заработанными СВОИМИ деньгами
Не тебе и точно не меня отправлять матчасть учить. Я думаю ты кроме этой мантры ничего не знаешь. Не уверен что ты даже в курсе как манЮ распродавал акции на бирже, а реал получал правительственные кредиты, которые не нужно отдавать.
И да, без вливаний свое дело не поднять. А то, за что вы радеете, это банальное желание задушить конкурента в кабинетах. Какая разница, что кто-то бизнес строил с минимальных вложений. Почему другой должен идти также?
Сити обновил стадион, всю инфраструктуру. У них все в порядке! Единственная проблема - это зависть олдовых топов, что кто-то на хороших инвестициях построил хорошее дело
+8
0
+8
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