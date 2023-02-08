Гари Невилл: «Сити» никогда не станет таким же большим клубом, как «МЮ». Когда от спонсоров он начал получать больше, чем «Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль», люди задумались»
Экс-защитник «МЮ» Гари Невилл высказался о претензиях АПЛ к «Манчестер Сити».
«Когда «Манчестер Сити» начал показывать поступления от спонсоров и коммерческих операций, превышавшие те, что были у «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ливерпуля», люди задумались, что здесь что-то не так.
«Сити» никогда не сможет стать таким же большим клубом, как «МЮ», если говорить о его влиянии. Однако сейчас он зарабатывает больше денег, и это странно, так что придется отвечать.
Владельцы должны очистить свое имя, потому что в случае признания их виновными возникнет серьезная проблема, ущерб их репутации.
Если бы в футболе была важна истинная финансовая устойчивость, «МЮ», наверное, всегда выигрывал бы чемпионат. Его доходы настолько велики, что у него было бы очень много денег на трансферы, и это стало бы несправедливо по отношению к остальным. Мы бы никогда не увидели такие клубы, как «Брентфорд», «Борнмут», «Брайтон», если бы в футболе не было возможности финансирования со стороны владельцев», – сказал Невилл.
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Зато добавит влияния в виде бобла от рекламных контрактов.
Считать что МЮ влиятельнее Сити по игре могут только их болельщики.
А медийные бывшие из МЮ высказываниями напоминают спартаковских ветеранов.
Былое величие.
Никакого влияния у Челси не было, как показал ход событий.
Субъективность может быть каких-то оценках (субъективных), но тут мы имеем случай, уже проверенный практикой, тут нет оценок. Ничего субъективного, всё уже состоялось.
Да тратье хоть миллиард в год, но не надо выдумывать липовых спонсоров и схемы привода и увода средств.
Никого не бесит, мы ждём очередной позорнейший вылет из Лиги Чемпионов. Даже как то будет не хватать этого)
Эти клубы тратили свои деньги, в отличие от этого позорного проекта. Против арабских денег я ничего не имею, если сороки поднимутся, я только буду рад.
1. Спортивная составляющая? - да, но не о ней речь.
2. Деньги? Ну разница между середняком при покупке и топом при продаже осталась в виде долгов, вместе с которыми выкупали клуб.
3. Репутация? Что-то эта репутация не спасла от, скажем так, ненормативного принуждения к продаже. Хотя Абрамович далеко не самый замазанный и даже работал переговорщиком.
Так и что получилось?
Никто не будет гнаться за шейховскими деньгами, когда полмира стоит в очереди на покупку клубов. Скажут спасибо, деликатно выпишут справку с грехами, клуб кратно упадёт в цене и продастся, потому что без репутации шейхам он нафиг не нужен.
Вот историю великого МЮ знаю ! Так же немного знаю историю вашего проЭкта )
И да, ты за эти годы ничему не научился
ПСЖ кроме своей лиги фермеров ни одного серьезного трофея не брал,где вы такие эксперды берётесь.
Там же всё вымышленное
И да, без вливаний свое дело не поднять. А то, за что вы радеете, это банальное желание задушить конкурента в кабинетах. Какая разница, что кто-то бизнес строил с минимальных вложений. Почему другой должен идти также?
Сити обновил стадион, всю инфраструктуру. У них все в порядке! Единственная проблема - это зависть олдовых топов, что кто-то на хороших инвестициях построил хорошее дело