Бородюк о Fan ID: «Это «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе – есть?»

недоволен тем, как введение Fan ID сказалось на посещаемости.

«Я был на « » – « »: на матче было четыре тысячи болельщиков, а раньше ходило по 20-30 тысяч.

Я не понимаю, для чего нужен Fan ID. Какая от него польза? На всех стадионах есть камеры.

Такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе – есть?

Футбол – для болельщиков. Люди должны приходить на стадионы – в том числе после работы – вместе с семьями и радоваться.

Разница в количестве зрителей большая. Нужно этот вопрос как-то решать и искать компромисс», – сказал бывший тренер сборной России и «Торпедо».

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

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