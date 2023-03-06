Бородюк о Fan ID: «Это «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе – есть?»
Александр Бородюк недоволен тем, как введение Fan ID сказалось на посещаемости.
«Я был на «Динамо» – «Крылья Советов»: на матче было четыре тысячи болельщиков, а раньше ходило по 20-30 тысяч.
Я не понимаю, для чего нужен Fan ID. Какая от него польза? На всех стадионах есть камеры.
Такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе – есть?
Футбол – для болельщиков. Люди должны приходить на стадионы – в том числе после работы – вместе с семьями и радоваться.
Разница в количестве зрителей большая. Нужно этот вопрос как-то решать и искать компромисс», – сказал бывший тренер сборной России и «Торпедо».
Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства
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Камера как минимум фиксирует факт нарушения, а как максимум физиономию. А Fan ID... ничего. Вообще ничего. Что есть, что нет.
Зато можно будет взять и запретить проход случайному болельщику, тебе например. И ты будешь бегать и собирать доказательства того, что вёл себя культурно, а не заблокировавшая ID сторона доказательства того, что ты что-то нарушал. И с этими доказательствами обратишься в суд, где тебя, может быть, оправдают и вернут право прохода на стадион. А может и не оправдают.
царь не мог так ошибиться
Нужно только подождать, когда со стадионами закончат.
Я лучше по интернету посмотрю, чем там, где к тебе относятся как к скоту.
Как относились к другим странам на чм и как к своим болельщикам, вводя одни запреты и ограничения и неадекватных подицаев
Ну вас на
И это заслуженно.