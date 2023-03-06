Бородюк о Fan ID: «Это «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе – есть?»

Теги Крылья Советов Александр Бородюк премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва стадионы Чемпионат.com Fan ID Футбол

Александр Бородюк недоволен тем, как введение Fan ID сказалось на посещаемости.

«Я был на «Динамо» – «Крылья Советов»: на матче было четыре тысячи болельщиков, а раньше ходило по 20-30 тысяч.

Я не понимаю, для чего нужен Fan ID. Какая от него польза? На всех стадионах есть камеры.

Такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе – есть?

Футбол – для болельщиков. Люди должны приходить на стадионы – в том числе после работы – вместе с семьями и радоваться.

Разница в количестве зрителей большая. Нужно этот вопрос как-то решать и искать компромисс», – сказал бывший тренер сборной России и «Торпедо».

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

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36 комментариев

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.ru
на хоккее и фигурном катании его нет...
Роднина, Тетьяк... ледовое лобби в Госдуме не успокоится пока не снизведёт футбол до своего уровня
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Александр Шульгин
Потому что только футбольные болельщики создают "сообщества" с которыми потом приходится попртся правоохранителям.
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KSA1985
Потому что на хоккее и фигурном катании другая культура, другие взгляды. А на футболе? Одной куче долб.... бов, надо покрыть ху... ми другую кучу, постоянные беспорядки, драки, фаеры. При всём при этом, львиная доля в пьяном состоянии. Ты бы с ребёнком пошёл на футбол??
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Vadoniy
Лучше возмущаться, зачем он введён на футболе, а не почему его нет в хоккее и фигурке. Вообще, странно, что застройщиков ещё не обязали оснащать новые квартиры камерами слежения за жильцами. Вдруг дома бытовуха, камера всё пишет, какой беспрецедентный уровень безопасности обеспечить можно.
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ NIK7478
Почему нет в хоккее и фигурном катании?! Удивляюсь таким вопросам! Что, кто-нибудь слышал о хоккейных фаната-хулиганах?! Или о хулиганских выходках фанатов фигурного катания?! Беспредельничают только футбольные фанаты, так - во всем мире. Так сложилось просто, вот и всё! Камеры?! ))) Не смешите! Если чувак пришел бросить что-нибудь на поле, то он просто наденет медицинскую маску, и толку от вашей камеры?
Как ты хитро умолчал о том, что от Fan ID в твоём примере толку ещё меньше.
Камера как минимум фиксирует факт нарушения, а как максимум физиономию. А Fan ID... ничего. Вообще ничего. Что есть, что нет.
Зато можно будет взять и запретить проход случайному болельщику, тебе например. И ты будешь бегать и собирать доказательства того, что вёл себя культурно, а не заблокировавшая ID сторона доказательства того, что ты что-то нарушал. И с этими доказательствами обратишься в суд, где тебя, может быть, оправдают и вернут право прохода на стадион. А может и не оправдают.
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Maturmalai
Ответ Игореха Веселов
Зря иронизируете кстати, уважаемый) Некоторые люди ту же самую бруснику или клюкву как раз по весне собирают, находят целые кусты и нетронутые полянки, когда снег сойдет!!
Штирлиц уже пять часов ходил по лесу c корзинкой, но так и не нашел ни одного гриба. "Не сезон", - подумал обессилевший Штирлиц и сел в сугроб.
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Babusya
Кому-то фулюханы на стадионах мерещатся.
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Товарищ Майор.
из-за купленных рудковскими зрителей, которые кричат непотребные фразы, скоро тоже придется вводить фан айди
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Игореха Веселов
Ответ Maturmalai
Да, да, на дачах. В лес ходят, по грибы, по ягоды.))))
Зря иронизируете кстати, уважаемый) Некоторые люди ту же самую бруснику или клюкву как раз по весне собирают, находят целые кусты и нетронутые полянки, когда снег сойдет!!
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Meeeshel Bibikoff
это всё обЭма виноват
царь не мог так ошибиться
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NIK7478
Почему нет в хоккее и фигурном катании?! Удивляюсь таким вопросам! Что, кто-нибудь слышал о хоккейных фаната-хулиганах?! Или о хулиганских выходках фанатов фигурного катания?! Беспредельничают только футбольные фанаты, так - во всем мире. Так сложилось просто, вот и всё! Камеры?! ))) Не смешите! Если чувак пришел бросить что-нибудь на поле, то он просто наденет медицинскую маску, и толку от вашей камеры?
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гилберт
Все эти Бородюки правда не понимают зачем фан айди???
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Kirkoroff
Ответ Lansm
С 6-ти лет смотрю футбол. Лет 15 не был на стадионе в России и не пойду. Я лучше по интернету посмотрю, чем там, где к тебе относятся как к скоту. Как относились к другим странам на чм и как к своим болельщикам, вводя одни запреты и ограничения и неадекватных подицаев Ну вас на
Надо было видеть лица копов, когда мы в 18 году в Самаре в компании уругвайцев после матча сборной пили жигулёвское на улице. Даже скрежет зубов было слышно🤣
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schwein
Да не спешите вы, и на хоккее и на фигурке будет.
Нужно только подождать, когда со стадионами закончат.
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Сергей Сорока
А я б посмотрел на фануйди на фигурке. Как минимум реакция общественности была бы крайне забавной.
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Lansm
С 6-ти лет смотрю футбол. Лет 15 не был на стадионе в России и не пойду.
Я лучше по интернету посмотрю, чем там, где к тебе относятся как к скоту.
Как относились к другим странам на чм и как к своим болельщикам, вводя одни запреты и ограничения и неадекватных подицаев
Ну вас на
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BeastI666I
уникальный чемпионат, где на кубок ходит больше людей, чем на чемпионат )
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37old
Больше чем в хоккее и фигурном катании меня волнует вопрос - почему до сих пор нет фан ид на балете. Ну невозможно же в последнее время ходить. Фанаты просто убивают своим молчанием.
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Arseni
Ответ 26
это теория заговора не иначе
теория дач
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Maturmalai
Ответ kokakoka
Да ладно, все на дачах просто. А к кубку вернутся с дач и пойдут на футбол. Потом чемпионат будет и снова на дачи уедут.
Да, да, на дачах. В лес ходят, по грибы, по ягоды.))))
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karlsson27
Вот как появится Ночная футбольная лига, сразу фан-уйди отменят
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Deathspell Omega
Потому футбол менее уважаемый вид спорт в России, чем хоккей и фигурное катание.
И это заслуженно.
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Slavnov
Ответ Геннадий Тимченко
им дела нет до посещаемости, но их задача - пояснять, что всё, что делается в стране это во благо жителей и ведёт страну к процветанию🤷
нет у них задачи кроме пиара и при кормленых журналистов,кто спрашивает их мнение по любой фигне,они вообще ничего не решают и не могут решить
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Alex Metallov
Ну, по желанию могут и на хоккее и на фигурном катании ввести.
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инок
Фан Уйди - это абсолютное зло. Сейчас по цифрам посещаемости календарных игр всё плачевно. Депутаты думы - вы этого хотели. Так получите и распишитесь...
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