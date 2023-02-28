Месси отдал Неймару 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – 2-й, Бензема – 3-й

Теги ПСЖ Карим Бензема Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу рейтинги Неймар Килиан Мбаппе The Best Футбол

Стало известно, кого считает лучшим игроком мира Лионель Месси.

В голосовании ФИФА капитан сборной Аргентины поставил на первое место своего одноклубника по «ПСЖ» Неймара (сборная Бразилии).

Второе место Месси отдал еще одному форварду парижан Килиану Мбаппе (сборная Франции), третье – нападающему «трехцветных» и «Реала» Кариму Бензема.

В итоге на церемонии вручения наград The Best лучшим футболистом года с 52 очками был признан Месси. Мбаппе стал вторым (44), Бензема – третьим (34), Неймар с 13 баллами занял в опросе 9-е место.

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26 комментариев

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Hella black
Ответ хороший фрукт
Рональду ща аль наср забил 7 голов за 3 матча, интересно почему его в тройке нету 🤔
Потому что его лига не входит даже в топ-50
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lyublyu Costornaya
Ответ aidos_1979
Ну да это же не саудовский принц который в свое время перед голосованием отдал капитанскую повязку что бы тот проголосовал ща него)))
так при чем тут саудовский принц??? если мы рассуждаем кто сильнее Мбаппе или Месси? Мбаппе мой любимый игрок, он на голову сильнее Месси, по сезону, по годам на чм, по лидерским качествам, месси пешеход и пенальтист
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№7
Ответ Ali Artykov
Мбаппе лучший бомбардир на ЧМ . Лучший бомбардир в ПСЖ а че сделал Неймар ? Интересно почему Месси не мог поставить мбаппе на первое место ?
Перестраховался
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Grime Font
Ответ Философ Востока
Результаты вручения награды ФИФА лучшему игроку года среди мужчин: ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ: 🥇 Лео Месси 1 345 851 🥈 Мбаппе 391 676 🥉 Бензема 200 009 Голоса капитанов национальных сборных: 🥇 Лео Месси - 717 🥈 Килиан Мбаппе - 395 🥉 Карим Бензема - 301 Голоса тренеров сборной: 🥇 Лео Месси - 728 🥈 Килиан Мбаппе — 478 🥉 Карим Бензема - 230
717 голосов капитанов? Голосовали чтоль все пацаны, которые играют во дворах на коробках. Что за бред
0
-1
-1
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Attack Sir
Ответ Ali Artykov
Мбаппе лучший бомбардир на ЧМ . Лучший бомбардир в ПСЖ а че сделал Неймар ? Интересно почему Месси не мог поставить мбаппе на первое место ?
Месси традиционно ставит Неймара на первое место. Но, справедливости ради, Неймар так ударно играл до ЧМ, что минимум в топ-2, не считая самого Месси, я бы его и поставил.
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-1
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Zakal
Ответ №7
Поэтому золотой мяч с 1995 по 2009 наверное самая справедливая индивидуальная награда в футболе
Оуэн,шевченке недвед ,Вместо фигу Роналдинье и Зидана.Точно самая обьективная?
0
0
0
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хороший фрукт
Ответ Ali Artykov
Мбаппе лучший бомбардир на ЧМ . Лучший бомбардир в ПСЖ а че сделал Неймар ? Интересно почему Месси не мог поставить мбаппе на первое место ?
Рональду ща аль наср забил 7 голов за 3 матча, интересно почему его в тройке нету 🤔
+2
-2
0
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Ali Artykov
Мбаппе лучший бомбардир на ЧМ . Лучший бомбардир в ПСЖ а че сделал Неймар ? Интересно почему Месси не мог поставить мбаппе на первое место ?
+3
-1
+2
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Ярик01
Ответ Александр Белов
Щас бы всерьез обсуждать эту недопремию. Есть только одна адекватная премия - Globe Soccer Awards ☝️
Уже неадекватная, после того как инстапринц ушёл от агента
+3
-1
+2
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Alexander Nikitin
Очередная награда нашла героя. Месси - это Брежнев нашего времени, у того тоже ордена в конце жизни не соответствовали реальным заслугам.
+1
-3
-2
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№7
Ответ Салесар
Так сейчас так же вроде голосуют как в то время. Или раньше был другой набор журналистов?
В выборе лучшего игрока, вратаря и тренера года участвуют главные тренеры и капитаны национальных ассоциаций-членов ФИФА.
+1
0
+1
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aidos_1979
Ответ lyublyu Costornaya
чтобы Мбаппе тебя не обошел, стыд и позор
Ну да это же не саудовский принц который в свое время перед голосованием отдал капитанскую повязку что бы тот проголосовал ща него)))
+15
-5
+10
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leeexxxxtml
Комментарий удален модератором
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Serginho Dest
Ответ lyublyu Costornaya
чтобы Мбаппе тебя не обошел, стыд и позор
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
+7
0
+7
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Философ Востока
Результаты вручения награды ФИФА лучшему игроку года среди мужчин:

ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ:

🥇 Лео Месси 1 345 851
🥈 Мбаппе 391 676
🥉 Бензема 200 009

Голоса капитанов национальных сборных:

🥇 Лео Месси - 717
🥈 Килиан Мбаппе - 395
🥉 Карим Бензема - 301

Голоса тренеров сборной:

🥇 Лео Месси - 728
🥈 Килиан Мбаппе — 478
🥉 Карим Бензема - 230
+15
-1
+14
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che kaif
В 2018 в таком случае награду должны были отдать Мбаппе или Гризману
0
-1
-1
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Салесар
Ответ №7
Поэтому золотой мяч с 1995 по 2009 наверное самая справедливая индивидуальная награда в футболе
Так сейчас так же вроде голосуют как в то время. Или раньше был другой набор журналистов?
0
0
0
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Салесар
Ответ №7
Поэтому золотой мяч с 1995 по 2009 наверное самая справедливая индивидуальная награда в футболе
Так сейчас так же вроде голосуют как в то время. Или раньше был другой набор журналистов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Белов
Щас бы всерьез обсуждать эту недопремию. Есть только одна адекватная премия - Globe Soccer Awards ☝️
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lyublyu Costornaya
чтобы Мбаппе тебя не обошел, стыд и позор
+6
-11
-5
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Demon_khv
Ответ Isa Babaev
Месси всегда адекватно и объективно голосовал, подними историю, это вам не Роналду и мадридисты которые за своих всегда голосуют или просто не приезжают на награждения
субъективно он голосовал
+10
-5
+5
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Kerwen Muhammetgeldiyew
Ответ Фарид Харисов
Месси выиграл награду заслуженно, но считаю, что правила голосования The Best надо немного изменить. Всего один пункт: игроки и тренеры не должны голосовать за людей из своей команды. а то почти каждый пропихивает в топ своих друзей, одноклубников (либо из тёплых чувств либо из-за того, что футболисты это неженки и нарциссы, которые могут обидеться на честное голосование сокомандника)
Это неразумно. Тогда получается они должны выбрать других даже если их игрок выиграл все и играл лучше всех. Например 2015 Месси выиграл абсолютно заслуженно и был наголову выше других. Или 2017 ом Роналду выиграл безоговорочно
0
-1
-1
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Isa Babaev
Ответ Фарид Харисов
Месси выиграл награду заслуженно, но считаю, что правила голосования The Best надо немного изменить. Всего один пункт: игроки и тренеры не должны голосовать за людей из своей команды. а то почти каждый пропихивает в топ своих друзей, одноклубников (либо из тёплых чувств либо из-за того, что футболисты это неженки и нарциссы, которые могут обидеться на честное голосование сокомандника)
Месси всегда адекватно и объективно голосовал, подними историю, это вам не Роналду и мадридисты которые за своих всегда голосуют или просто не приезжают на награждения
+9
-11
-2
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Айлин 1990
Роналду дал право голоса Пепе. Что бы не позориться тем, где ставит в первую 3 только себя.
+8
-3
+5
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№7
Ответ Фарид Харисов
Месси выиграл награду заслуженно, но считаю, что правила голосования The Best надо немного изменить. Всего один пункт: игроки и тренеры не должны голосовать за людей из своей команды. а то почти каждый пропихивает в топ своих друзей, одноклубников (либо из тёплых чувств либо из-за того, что футболисты это неженки и нарциссы, которые могут обидеться на честное голосование сокомандника)
Поэтому золотой мяч с 1995 по 2009 наверное самая справедливая индивидуальная награда в футболе
+7
-11
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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