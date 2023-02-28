Месси отдал Неймару 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – 2-й, Бензема – 3-й

Стало известно, кого считает лучшим игроком мира .

В голосовании ФИФА капитан сборной поставил на первое место своего одноклубника по « » (сборная Бразилии).

Второе место Месси отдал еще одному форварду парижан (сборная Франции), третье – нападающему «трехцветных» и «Реала» Кариму Бензема.

В итоге на церемонии вручения наград The Best лучшим футболистом года с 52 очками был признан Месси. Мбаппе стал вторым (44), Бензема – третьим (34), Неймар с 13 баллами занял в опросе 9-е место.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони