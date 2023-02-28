Месси отдал Неймару 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – 2-й, Бензема – 3-й
Стало известно, кого считает лучшим игроком мира Лионель Месси.
В голосовании ФИФА капитан сборной Аргентины поставил на первое место своего одноклубника по «ПСЖ» Неймара (сборная Бразилии).
Второе место Месси отдал еще одному форварду парижан Килиану Мбаппе (сборная Франции), третье – нападающему «трехцветных» и «Реала» Кариму Бензема.
В итоге на церемонии вручения наград The Best лучшим футболистом года с 52 очками был признан Месси. Мбаппе стал вторым (44), Бензема – третьим (34), Неймар с 13 баллами занял в опросе 9-е место.
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ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ:
🥇 Лео Месси 1 345 851
🥈 Мбаппе 391 676
🥉 Бензема 200 009
Голоса капитанов национальных сборных:
🥇 Лео Месси - 717
🥈 Килиан Мбаппе - 395
🥉 Карим Бензема - 301
Голоса тренеров сборной:
🥇 Лео Месси - 728
🥈 Килиан Мбаппе — 478
🥉 Карим Бензема - 230