Клопп после 7:0 с «МЮ»: «Дело не в том, что «Ливерпуль» не хочет играть так весь сезон. У нас было 9-10 травм, а сейчас доступны почти все. Это главное отличие»

высказался после разгромной победы «Ливерпуля» над « » (7:0).

– Верили ли вы, что команда может добиться подобного результата?

– Слушайте, я знаю, что мы способны играть в хороший футбол, и я знаю, что мы можем играть лучше, чем в некоторых матчах этого сезона. Но, как вы можете себе представить, всегда была причина, по которой мы так не играли. Дело не в том, что мы этого не хотим. Если ты проиграл предыдущий матч, то незамедлительно хочешь стать лучшей версией себя.

Главное отличие заключается в том, что сейчас у нас доступны практически все игроки. Это очень помогает. Это было видно и в матче с «Манчестер Юнайтед», и в игре с «Вулвс». Конечно, очень важно, что вернулся Диогу Жота. Теперь мы можем давать парням паузу. Для Бобби Фирмино этот вечер был, очевидно, особенным из-за того приема, что он получил. Ему нужно провести один-два матча, чтобы вернуться в нужный ритм. В обороне у нас теперь тоже есть варианты, и это очень помогает. В полузащите у нас впервые в этом сезоне уже на протяжении двух недель или около того есть четыре-пять игроков, которые не попадают в заявку. Они великолепно тренируются, но не входят в состав. Такое случилось впервые. До этого у нас было девять или десять травмированных, и это не помогало.

Когда у тебя хорошая серия, ты можешь пройти через это. Но мы не очень хорошо играли в этом сезоне. Надеюсь, мы выбрались из этого непростого периода. Но мы все знаем, что ничего не произошло, кроме действительно особенного вечера. Нужно продолжать двигаться вперед. Этим мы и займемся, – сказал главный тренер « ».

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