Клопп после 7:0 с «МЮ»: «Дело не в том, что «Ливерпуль» не хочет играть так весь сезон. У нас было 9-10 травм, а сейчас доступны почти все. Это главное отличие»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался после разгромной победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (7:0).

– Верили ли вы, что команда может добиться подобного результата?

– Слушайте, я знаю, что мы способны играть в хороший футбол, и я знаю, что мы можем играть лучше, чем в некоторых матчах этого сезона. Но, как вы можете себе представить, всегда была причина, по которой мы так не играли. Дело не в том, что мы этого не хотим. Если ты проиграл предыдущий матч, то незамедлительно хочешь стать лучшей версией себя.

Главное отличие заключается в том, что сейчас у нас доступны практически все игроки. Это очень помогает. Это было видно и в матче с «Манчестер Юнайтед», и в игре с «Вулвс». Конечно, очень важно, что вернулся Диогу Жота. Теперь мы можем давать парням паузу. Для Бобби Фирмино этот вечер был, очевидно, особенным из-за того приема, что он получил. Ему нужно провести один-два матча, чтобы вернуться в нужный ритм. В обороне у нас теперь тоже есть варианты, и это очень помогает. В полузащите у нас впервые в этом сезоне уже на протяжении двух недель или около того есть четыре-пять игроков, которые не попадают в заявку. Они великолепно тренируются, но не входят в состав. Такое случилось впервые. До этого у нас было девять или десять травмированных, и это не помогало.

Когда у тебя хорошая серия, ты можешь пройти через это. Но мы не очень хорошо играли в этом сезоне. Надеюсь, мы выбрались из этого непростого периода. Но мы все знаем, что ничего не произошло, кроме действительно особенного вечера. Нужно продолжать двигаться вперед. Этим мы и займемся, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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45 комментариев

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dnssda
Высший пилотаж в исполнении Ливерпуля.
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беда504
Хаген хороший тренер с идеями но чтоб сказать что он классный над пару сезонов во первых щас команды начнут изучать его игру привыкнут к ней и как он с этим будет справляться от этого и можно будет сл
делать вывод добротный тренер или мастер высоким классом))
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Dm Kznts
Ответ The world champion 1998
Клопп понятно. Почему до сих пор в новостях нет высказываний лысого понтореза? Напоролся и не может отойти или, как всегда, спортсовская оперативность подводит?
ты про кого?
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Dm Kznts
Ответ Alexander Yavriantz
МЮ штанги не обстучал, но весь матч играли как испуганные дети. Первый тайм должны были выигрывать, но мистер забивная серия Рэшфорд не может нормально ударить по мячу и ещё пару отличных шансов не забили. На второй вышли приняв снотворное в перерыве, при этом опять имели пару отличных шансов и наложили в штаны. А после 4:0 уже окончательно сдались. Ещё Тен Хаг с каждой заменой делал только хуже.
вот тут и начинается непонятка.
Что случилось в перерыве?
ибо как раз МЮ при Эрике обычно и включается после перерыва, повышая передачу. А тут как будто всё выключилось и сознательно слить решили
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Виталий А.
Ответ jeckk
В ЛЧ всё ясно. В АПЛ можно обойти и Тоттенхэм и МЮ, но оставшиеся матчи в этом сезоне не только с Бормутами и Фулхэмами, но и с МС, Арсеналом и Тоттенхэмом. Вот и посмотрим на состав без травм. А по моему, дело совсем не в травмах. Ливер нуждается в перестройке и обновлении, а это безболезненно не проходит
Безусловно нужно обновление,но когда Ливерпуль играет весь сезон без травм,выбивают 90 плюс очков в чемпионате.
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Арман Мартиросян
Ответ Last Hero
Если говорить про «наиграл», то Ливерпуль по xg даже на 3 гола не наиграл с мю
Ну если судить по xg, то Реал вообще проиграл Ливерпулю, а вчера все было закономерно.
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Виталий А.
Ответ Romanian_Daddy
Ливерпульская классика
Классика,это 5:0,4:0 и вот теперь ещё 7:0.
Привыкайте.
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Арман Мартиросян
Ответ Андрей Andrey
даже тот счёт с Реалом был не по игре. Реал не наиграл на 5 голов. это аномальные голы. рекошет и привозиз Аллисона. Если Ливерпуль не сделает ошибок и покажет свой лучший футбол, даже для Реала это проблема
Тот матч чисто на совести Гомеса. Просто посмотрите как он защищается во время пятого гола Мадрида и все станет ясно.
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Last Hero
Ответ Андрей Andrey
даже тот счёт с Реалом был не по игре. Реал не наиграл на 5 голов. это аномальные голы. рекошет и привозиз Аллисона. Если Ливерпуль не сделает ошибок и покажет свой лучший футбол, даже для Реала это проблема
Если говорить про «наиграл», то Ливерпуль по xg даже на 3 гола не наиграл с мю
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Андрей Andrey
Ответ Роман
Реал если и пропускает, то включается режим Берсерка и отыгрываются. А вот Барса и Маню, там принимай сколько хочешь. 7-8, там потенциал большой.
так чтоб Реал в кубке с Барселоной не включился и отыграл гол?))))
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Вадим Слуцкий
Ответ Hella black
Не говори - «Хоп,пока не перепрыгнешь»
Не говори "Хаг! - пока не перепрыгнешь.
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Трент 66
Ответ Romanian_Daddy
Одна победа, пусть и такая, конечно, изменит все - и Реалу 8 поможет накидать во второй игре и в 4ке место занять.
А с топ 4 что тебе не нравится? Даже, если бы проиграли были бы нормальные шансы, а сейчас 2 очка всего.
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Андрей Andrey
Ответ Fazy10
посмотрим с Реалом
даже тот счёт с Реалом был не по игре. Реал не наиграл на 5 голов. это аномальные голы. рекошет и привозиз Аллисона. Если Ливерпуль не сделает ошибок и покажет свой лучший футбол, даже для Реала это проблема
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jeckk
В ЛЧ всё ясно. В АПЛ можно обойти и Тоттенхэм и МЮ, но оставшиеся матчи в этом сезоне не только с Бормутами и Фулхэмами, но и с МС, Арсеналом и Тоттенхэмом. Вот и посмотрим на состав без травм. А по моему, дело совсем не в травмах. Ливер нуждается в перестройке и обновлении, а это безболезненно не проходит
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Великолепный Пеп
Ответ Alexander Yavriantz
МЮ штанги не обстучал, но весь матч играли как испуганные дети. Первый тайм должны были выигрывать, но мистер забивная серия Рэшфорд не может нормально ударить по мячу и ещё пару отличных шансов не забили. На второй вышли приняв снотворное в перерыве, при этом опять имели пару отличных шансов и наложили в штаны. А после 4:0 уже окончательно сдались. Ещё Тен Хаг с каждой заменой делал только хуже.
Почему они должны были выигрывать первый тайм? Потому что была пара хороших контратак? Да, МЮ выглядел поострее, но ЛФК по игре доминировал большую часть первого тайма - причем не то что бы стерильно, просто не хватало выхода на удар. Не пахло там "должны были выигрывать".

Должны были выигрывать - это когда вратарь оппонента божит как не в себя после десятка ударов, а ты пропускаешь гол-дурак после того как единственный раз выпустил противника на свою половину.
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fellx
Ответ T622222
А еще тур назад его увольняли )
Тур назад думали, что 7 хаг это новый Ферги
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Romanian_Daddy
Ответ Арман Мартиросян
Эталонно страдаешь. Продолжай🤣
А что делать после такого матча?))
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Арман Мартиросян
Все очень просто, убрали Гомеса и бац - 3 игры подряд на ноль. Гомес - главный вредитель команды.
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Арман Мартиросян
Ответ Romanian_Daddy
Одна победа, пусть и такая, конечно, изменит все - и Реалу 8 поможет накидать во второй игре и в 4ке место занять.
Эталонно страдаешь. Продолжай🤣
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Brigant
Клоппа уважаю, дело свое знает! Спасибо за холодный душ! МЮ будет еще сильнее! лучше один раз проиграть и пропустить 7 мячей чем 7 раз проиграть пропустив один мяч!
+3
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Red Scouser
Ответ jeckk
Полагаю, что там всё ясно
Когда играет Ливерпуль, никогда ничего не ясно
+10
-4
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The world champion 1998
Клопп понятно. Почему до сих пор в новостях нет высказываний лысого понтореза? Напоролся и не может отойти или, как всегда, спортсовская оперативность подводит?
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DpeMa111
Неужто в ответке с Реалом таким же составом будет что то подобное, чет я сомневаюсь
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newhood@icloud.com
Эх, много накидали, надо было для Мадрида оставить половину
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Вертуальный
А ведь почти памятник не стали возводит Тен Хагу … команда сырая над ним ещё пару лет надо работать
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