«Ливерпуль» выиграл 4 из 5 последних матчей с «МЮ», три из них – с разгромным счетом

« » разгромил « » трижды за пять последних матчей.

Сегодня мерсисайдцы выиграли со счетом 7:0.

«Красные» обыграли манкунианцев в 4 из 5 последних игр. Три победы были разгромными: сегодняшняя, в апреле 2022-го (4:0) и в октябре 2021-го (5:0).

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