«Ливерпуль» выиграл 4 из 5 последних матчей с «МЮ», три из них – с разгромным счетом

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» трижды за пять последних матчей.

Сегодня мерсисайдцы выиграли со счетом 7:0.

«Красные» обыграли манкунианцев в 4 из 5 последних игр. Три победы были разгромными: сегодняшняя, в апреле 2022-го (4:0) и в октябре 2021-го (5:0).

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131 комментарий

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Марат Люсьеныч
Зашел чекнуть счет и офигел))))
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dimi3
Счёт не по делу. Вся игра оставляла такое впечатление, что реализуй свой момент МЮ даже при счете 3-0, игра бы пошла по сценарию Ливерпуль - Реал. Сам Ливерпуль был таким же, как и в матче с Реалом, острый в атаке, но с ватной и пожарящей обороной, чем МЮ не воспользовался. Так или иначе, игра не была безнадежной и нужно смотреть вперед.
GGMU
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А.В. Бубнов
Ответ Artūras Grigas
Да ладно , я просто в восторге. Жаль только что это была не голубая цистерна.
Они следующие у красных, или у них ещё есть время на подышать всласть?
Пхахаха
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Александр Белов
Хозяева Манчестера
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Юрий Р.
Сегодня я увидел тот Ливерпуль, который видел последние годы. Просто Великолепно!!!
Просто соперник был слаб)
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Pb-SE
Ответ Phantom1289
Старый добрый Ливерпуль сегодня играл.
Лучше бы Реалу 7 забили.
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Artūras Grigas
Ответ А.В. Бубнов
Да ладно, ты еле скрываешь радость)
Да ладно , я просто в восторге. Жаль только что это была не голубая цистерна.
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А.В. Бубнов
Ответ Юрий Р.
Ну, если бы я болел за МЮ, то мне тоже бы было не очень.
Если бы.
В следующий раз за нас! Нам Нефтепроект выносить с второго места!
Правда, истинно красные нам сегодня совершенно не помогли.
Хотя я и ранее писал, что рано радоваться. Это ж Ненавистный Ливерпуль...
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lerno
Если серьезно... Ливерпуль сделал большое одолжение МЮ уничтожив ....спустил с небеса...они больше так не провалялся...вспомнилось 0-5 реала Моуринью от Барсы....после этого у Реала такое не повторилось при Моуре...а Ливерпуля желаю повторить такое на Бернабеу
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Сергей Пацаваца
Ответ Тюменский медвежонок
худшая игра и худший матч за 24 года боления за МЮ, более унизительного зрелища я не видел никогда и ведь это Ливерпуль, самый главный наш соперник, принципиальный...
Мне,как болельщику Ливерпуля, ещё после прошлогодних 0:5 на Олд Траффорде было немного неловко ,потому что такое фиаско Я бы сам тяжело пережил,но сегодня ещё больнее, искренне сочувствую тебе
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А.В. Бубнов
Ответ В Питере Пять
Комментарий удален модератором
Ху спрятал?
Зенит сегодня тоже отличился с Сочи) Хоть какая то радость сегодня)
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Artūras Grigas
Ответ isaac.
А Рэшфорд не играл на фланге, сегодня какой-то непонятный ход от Тен Хага был.
Это уже ихние проблемы.
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А.В. Бубнов
Ответ LiverpoolUA
Вдули , так вдули!
7 раз....
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Эксперт Спортс
Ответ janitor
Разные турниры, разная мотивация. Никакого парадокса.
Барса и Реал играли в кубке , для МЮ это дерби плюс шанс закрепиться в тройке, о каком мотивации идёт речь. Проигрывать 7:0 это позор тем более когда команда на ходу
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djkdkrb
Ответ lerno
Пирс Морган ещё не выходил на сцену????
Кина и Невилла бы послушать, а то они смеялись над Сунессом перед матчем, когда тот заявил, что Ливерпуль победит
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А.В. Бубнов
Ответ Крыс Пол
Даже при Оле более скромно получали безответные пять. Лысый физрук пробил дно.
А я так уважаю Султгера, лучшего тренера, что совсем забыл про 5-0...
Но ему простительно. Всё таки привёл клуб на второе место в АПЛ
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llolishe
Матч просто супер кайф и такая победа
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А.В. Бубнов
Ответ Streetbor
Три разгрома по нарастающей. Чет страшно за следующую встречу 😁
Я его буду смотреть, заранее удобно устроившись в гроб.
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Lavinka
Ответ Никита Кожемяка
вроде главный дельфин уже давно отчалил в пустыню, а дело его живёт .- что рэшфорд, что фернандес валяются, симулируют, клянчат... протвино смотреть!
Игроки Ливерпуля так никогда не делали !
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Жаргал Шадапов
Ответ Покерный Футбол
А гнали на Магу тогда,а без него вообще 7 вытащили.
С ним бы десять вытащили
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janitor
При клубничке МЮ так не проигрывал.
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Юрий Р.
Ответ А.В. Бубнов
А мне что-то не очень понравилось. Совершенно совсем
Ну, если бы я болел за МЮ, то мне тоже бы было не очень.
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А.В. Бубнов
Ответ Красный чай
После ухода Юргена болелы Мю еще долго будут его вспоминать, не добрым словом естественно.
Болельщики МЮ не всех своих бывших добрым словом вспоминают. Рагфонарик, Сульшер, лучший тренер...
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lerno
Ждём повторение полуфинала с Барсой....на Бернабеу в этот раз!!!!
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А.В. Бубнов
Ответ Streetbor
Три разгрома по нарастающей. Чет страшно за следующую встречу 😁
Всегда, когда смотрю матч Ненавистного Ливерпуля с помощью проектора, он всегда выигрывает.
Сегодня суеверно невключенный проектор ну совсем никак не помог...
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