«Ливерпуль» выиграл 4 из 5 последних матчей с «МЮ», три из них – с разгромным счетом
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» трижды за пять последних матчей.
Сегодня мерсисайдцы выиграли со счетом 7:0.
«Красные» обыграли манкунианцев в 4 из 5 последних игр. Три победы были разгромными: сегодняшняя, в апреле 2022-го (4:0) и в октябре 2021-го (5:0).
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GGMU
Пхахаха
В следующий раз за нас! Нам Нефтепроект выносить с второго места!
Правда, истинно красные нам сегодня совершенно не помогли.
Хотя я и ранее писал, что рано радоваться. Это ж Ненавистный Ливерпуль...
Зенит сегодня тоже отличился с Сочи) Хоть какая то радость сегодня)
Но ему простительно. Всё таки привёл клуб на второе место в АПЛ
Сегодня суеверно невключенный проектор ну совсем никак не помог...