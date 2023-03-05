Клопп о 7:0 с «МЮ»: «Все было идеально. Хорошая демонстрация, каким «Ливерпуль» может и должен быть»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (7:0).

«Нет слов. Фантастический матч, выдающийся. Мы показали топ-футбол против команды в хорошей форме.

Начало второго тайма было довольно хорошим, да и конец был неплох. Это футбол, такое случается.

Это был толчок, которого мы хотели. Он направляет нас в правильном направлении. Все должны знать, что мы все еще на месте. Сегодня была хорошая демонстрация, какими мы можем быть, какими должны быть с этого момента.

Сегодня все было на высшем уровне. Это очень важно для нас – впереди 13 игр? Это много очков. Сегодня все было идеально», – сказал тренер мерсисайдцев.

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88 комментариев

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Stivi M.D.
Ответ Osodj Djhshs
Камбекнули бы кого угодно, но только не Реал
Да камбэкается и Реал, и Ливерпуль и кто угодно, другой вопрос что для этого нужно супер везение и реализация как сегодня. Но это ли нужно сегодня Ливерпулю, не думаю
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Stivi M.D.
Ответ Миша 51
Ща бы ещё Реал камбэкнуть, было бы вообще круто
Вот не нужно камбэкать Реал, поверьте это в плюс не сыграет. ЛЧ не выиграть, лучше бросить силы на чемпионат, лишние матчи ни к чему. Наша полузащита к этому не готова, увы
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iJoy
Фанов Ливерпуля с победой, сегодня вы божили как вне себя.
МЮ надо работать, работать и еще раз работать. Приезжать на тренировки на два часа раньше и выкладываться по полной.
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Stivi M.D.
Зона ЛЧ прям совсем рядом, рукой подать, но ключевой отрезок только начинается. Следующий Борнмут, а затем подряд
Сити
Челси
Арсенал
Причем первые два на выезде.
Диас почти вернулся, это даст хороший буст в атаке, но самое главное чтобы ВВД-Конате не ломались. Команда потихоньку обретает себя, надо чуть-чуть потерпеть
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Уставший Фергюсон
Спасибо парни я аж плакал от счастья!
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Nelus Booshta
Ливерпу сегодня с отскоками везло конечно.
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Александр Высочкин
Юрген мы верим в тебя и в Ливерпуль YOU’LL NEVER WALK ALONE
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За наш футбол!
Тот момент когда в замешательстве...с детства и за одних,и за других.
7-7 бы меня устроило,а так пока непонятные ощущения..
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ s8x4gqtjfg
После сегодняшней победы поражение с разницей в три мяча от Реала выглядит не таким уж страшным) Папа Карло нервно поднял бровь) Надеюсь отличная игра будет на Бернабеу!
Нуу не надо сравнивать Реал с МЮ, Реал всегда сражается до конца, они это не раз доказывали, сколько безнадёжных матчей вытаскивали игроки сливочных, конечно нелегко будет в ответном матче с Мерсисайдцами, но Реал вряд ли так безвольно отдаст игру как МЮ
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Александр Попов
Ответ Кактус Каким
Почему? Челси ведь не с маргарином играет,а с Боруссией. За Ливерпуль и особенно Клоппа просто рад и буду больше рад если они камбэкнут в матче с маргариновыми
Ну может потому-что сегодня было затмение, которое случается, но редко, а там другой турнир и команда из раза в раз унижающая
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Kirkoroff
Ответ ta-tosha
Час добирался до машины с Энфилда, сейчас минут 40 стою в пробке в Хейдоке - но все это ерунда, адреналину получили столько, что спать наверное придется завтра на работе:) Исторический матч на который стоило побывать! Дорога до Лондона будет феерической
Поздравляю! Такое вживую увидеть дорогого стоит👍
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Александр Попов
Ответ Antony Klestoff
Сладчайшая месть за матч первого круга когда МЮ жестко отскочил
забавный вы персонаж)
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s8x4gqtjfg
Ответ Богдан Хабриев
Да вряд ли, к сожалению. Реал слишком опытная команда, чтобы такое позволять. Тем более на своем поле.
Согласен, сам болею за сливочных
Имею ввиду, что после 7:0 над МЮ командный дух явно будет на высоте, и 3 мяча от Реала выглядят не таким уж недосягаемым)
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Toni_Montana
Ответ Богдан Хабриев
Да вряд ли, к сожалению. Реал слишком опытная команда, чтобы такое позволять. Тем более на своем поле.
Тем более на своём поле?)))

Вы сейчас серьезно? Реал на своем поле многократно был насилован даже аутсайдерами, а уж Барса его там выносит постоянно)
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Глиномес
Эх, клопа бы да на наш реал…
Ах да, уже ж попал, и улетел в канаву
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Кактус Каким
Ответ Александр Попов
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Почему? Челси ведь не с маргарином играет,а с Боруссией. За Ливерпуль и особенно Клоппа просто рад и буду больше рад если они камбэкнут в матче с маргариновыми
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Тимур Жалолдинов
Ответ OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты. В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт. Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч. Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме. Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел. Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы. В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции,МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть! Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками. Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного. А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться. По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать, и мы возьмём!!! Так что всё ок, идём дальше.
Да ты уже запарил на каждой ветке вставлять свой текст скопированный с другой. Мы уже поняли, что ты хотел сказать!
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Леван Мкртчян
Ответ Богдан Хабриев
Да вряд ли, к сожалению. Реал слишком опытная команда, чтобы такое позволять. Тем более на своем поле.
В прошлом году Челси на Беренабеу вёл 3:0 , после домашнего поражения 1:3.
И Реал выглядел беспомощным до чуда паса Модрича на гол, внешней стороной стопы.
Так что "опыт" тут относительная величина . Хорошая игра и немного везения -- это главный аспект камбека
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Йозе_Марино
Ответ Геннадий Тимченко
холодный душ должен быть именно таким, чтобы спустить 10хага на землю... время есть и в ЛЕ и во внутреннем первенстве - главное, чтобы сделал правильные выводы
Очень холодный душ. Можно даже сказать Ниагарский водопад!
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Богдан Хабриев
Ответ Alexandr Sokolov
ну не знаю, смотрел кубок с Барсой - настолько безыдейным Реал выглядел... но это кубок, а там ЛЧ, посмотрим посмотрим надеюсь, будет интерсный матч - обе команды умеют камбэчить)
Только рад буду ошибиться или хотя бы намек на интригу увидеть)
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Александр Попов
Ответ Кактус Каким
Это были настоящие Ливерпуль и маню😂😂😂,спасибо маню что они есть😂😂😂
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lerno
Не судите строго Тен Хана,это его первый визит на Энфилд!!!! А так рад за Дарвина и Гапко....парни классно взаимодействовали....кто там смеялся над промахами Дарвина?????.....обретают уверенность !!!! Ждём нечто такое на Бернабеу
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Миша 51
Ответ Трент 66
Если бы матч был на Энфилде можно было бы мечтать, на выезде без шансов.
Блин, да, совсем про этот нюанс забыл, тогда конечно шансов ещё меньше. Вычитаем из нуля)
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Арман Мартиросян
Ответ ta-tosha
Час добирался до машины с Энфилда, сейчас минут 40 стою в пробке в Хейдоке - но все это ерунда, адреналину получили столько, что спать наверное придется завтра на работе:) Исторический матч на который стоило побывать! Дорога до Лондона будет феерической
Завидую Вам. Историческое событие наблюдали в живую.
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Александр Попов
Забавно слушать, про рок-н-ролл)))
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