Клопп о 7:0 с «МЮ»: «Все было идеально. Хорошая демонстрация, каким «Ливерпуль» может и должен быть»
Юрген Клопп поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (7:0).
«Нет слов. Фантастический матч, выдающийся. Мы показали топ-футбол против команды в хорошей форме.
Начало второго тайма было довольно хорошим, да и конец был неплох. Это футбол, такое случается.
Это был толчок, которого мы хотели. Он направляет нас в правильном направлении. Все должны знать, что мы все еще на месте. Сегодня была хорошая демонстрация, какими мы можем быть, какими должны быть с этого момента.
Сегодня все было на высшем уровне. Это очень важно для нас – впереди 13 игр? Это много очков. Сегодня все было идеально», – сказал тренер мерсисайдцев.
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МЮ надо работать, работать и еще раз работать. Приезжать на тренировки на два часа раньше и выкладываться по полной.
Сити
Челси
Арсенал
Причем первые два на выезде.
Диас почти вернулся, это даст хороший буст в атаке, но самое главное чтобы ВВД-Конате не ломались. Команда потихоньку обретает себя, надо чуть-чуть потерпеть
7-7 бы меня устроило,а так пока непонятные ощущения..
Имею ввиду, что после 7:0 над МЮ командный дух явно будет на высоте, и 3 мяча от Реала выглядят не таким уж недосягаемым)
Вы сейчас серьезно? Реал на своем поле многократно был насилован даже аутсайдерами, а уж Барса его там выносит постоянно)
Ах да, уже ж попал, и улетел в канаву
И Реал выглядел беспомощным до чуда паса Модрича на гол, внешней стороной стопы.
Так что "опыт" тут относительная величина . Хорошая игра и немного везения -- это главный аспект камбека