Клопп о 7:0 с «МЮ»: «Все было идеально. Хорошая демонстрация, каким «Ливерпуль» может и должен быть»

поделился эмоциями после победы « » над « » (7:0).

«Нет слов. Фантастический матч, выдающийся. Мы показали топ-футбол против команды в хорошей форме.

Начало второго тайма было довольно хорошим, да и конец был неплох. Это футбол, такое случается.

Это был толчок, которого мы хотели. Он направляет нас в правильном направлении. Все должны знать, что мы все еще на месте. Сегодня была хорошая демонстрация, какими мы можем быть, какими должны быть с этого момента.

Сегодня все было на высшем уровне. Это очень важно для нас – впереди 13 игр? Это много очков. Сегодня все было идеально», – сказал тренер мерсисайдцев.

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