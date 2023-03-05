«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 5 матчей подряд – 4 победы и ничья. Общий счет – 13:0
«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ.
Сегодня команда Юргена Клоппа разгромила «Манчестер Юнайтед» (7:0).
Мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате на протяжении пяти матчей, одержав в них 4 победы. Общий счет – 13:0.
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Они еще и реалу треху загрузят!)
Делает работу над ошибками
Не здается
Не теряет контроль над командой
Продолжает карабкаться
Несомненно войдёт в историю 🔥💪🚀🍻🪐🗽
Так что ты сначала мая дождись и потом ХАХАХА
Не проиграет Арсенал - снимаю шляпу, как говориться
Ну а проиграет - много хохотунов прибежит
Кстати, когда там Арсенал на Энфилд приезжает?))