«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 5 матчей подряд – 4 победы и ничья. Общий счет – 13:0

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ.

Сегодня команда Юргена Клоппа разгромила «Манчестер Юнайтед» (7:0).

Мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате на протяжении пяти матчей, одержав в них 4 победы. Общий счет – 13:0.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

104 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Binnipux
Где сейчас эксперты? списавшие со счетов банду Клоппа!!!)
Они еще и реалу треху загрузят!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
suharito
Ответ Наил Мамедов
Ну, просто было видно, Ну, что у них просто все летит. Ну все как-то отличить моменты. Есть команда, как будто выключилась просто вот после первого тайма, все как будто вот вышла команда прошлого сезона, где мы играем, просто. Вот дай Бог типа зацепить мяч типа все вот тоже самое было и сейчас все вот просто можно же было состав немножко попроще, То есть, если у тебя варан, все-таки травмирован и не может не на сто процентов готов не выпускать его побереги его на реал Бетис какой-нибудь на следующий тур вообще выпустили налева с Мартино сам все, зачем ты долото выпускаешь, а такой, где играет такая команда, хоть она не в порядке, но это Ливерпуль все-таки ты выпускаешь долота, который в защите хренов, а когда я вам без Сака надо вам бесаку использовать. Я бы еще бы я короче, по каждый день я бы кого другого поставил, то есть не шел малая, не Фрет записов не векто Горна, че не Антон Санчо, все нападение раньше все и такой состав, пускай играет все, что-то идет, не идет, а делать какие-то перестановки, почему вы тут перестановок не было после первого там, я не понял. Вышел также и все далот играет Фред играет. Ну, убери три и команда задвигалась. Я уверен, бы в этом был даже можно было в кр сто брать сразу тоже, Ну-то есть. Ну ну ну, не залетала и все, и ну и судья, и может немножко даже помогал. Не знаю, но рано или поздно бы поражение бы оно было бы не важно, от кого счет значит что-то не знаю, но вот жесть. Конечно, это жесть полный. Ну что поделаешь. Я думаю, вот с этим справиться. И но у пробежечка в два раза.Больше он. Пускай это на пользу же пойдет на пользу, и он с ними пробежится с удовольствием. Ну ну, что-то не так просто пошло, просто даже вот говняный Ливерпу. Сейчас не надо так открыто играть тоже все равно надо все равно играть, вот как вот как получается, как вот с арсеналом в игра на ултрах как Сити получилось на трах также сыграть просто и все какие-то не персональные опеки на ком-то и все они вот так вот смело выходить, то есть тут все еще упирается в то, что так скорее всего ошибся и с составом и тактикой, то есть, ну про года может быть с заменами типа какой нафиг мактоминай на этот матч выпускать, он уже все. Он на продажу, нафига его выпускать, что он может изменить что-то может сделать записана было вообще сразу выпускать и все, поэтому, Ну, тут я думаю, тактический вот так проиграл все вот с самого то, чтобы сначала вообще с конца первого тайма, вот когда Ливер включался, так все пропустили этот гол, все и как будто посыпались все, вот и вот все, вот. Ну как будто прокляли, как будто прошлый сезон и все, но я думаю, оправиться после этого просто, но не повезло. У меня даже не сильно не сильно бомбит, даже гора немножко с некоторых моментов и все. Ну, я что, пригорело больше всего даже не с игры уже, а вообще с первого гола у меня пригорело, и все с остальном у меня уже не сильно так горело.
Невозможно, хоть какую-то мысль уловить. Тупо стена текста - поработай над знаками препинания!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Ответ Анвар Масимов
зато 5 схавал от сливок
Там Гомес был в роли шута, с таким тиммейтом даже Ван Дейк бессилен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Rostovtsev
Отдохнули и поднимаемся с колен ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Ответ Stivi M.D.
После того как Ван Дейк вернулся после травмы, Ливерпуль не пропускает 5 матчей подряд в АПЛ, но клоуны до сих пор не понимают, что он делает в символической сборной года
зато 5 схавал от сливок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пацаваца
Ответ Aleksey Yashin
Не смотрел матч. Увидел сейчас счёт и ##### (очень сильно удивился)
Первая буква О ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MarmyshLFC
Машина завелась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Ответ Merdan Saliyew
Ждем матч с Реалом
Реал конечно может тоже провалиться и даже если это будет для ливера такой же день как сегодня когда все залетает в ворота, то Реал слишко опытные и не посыпятся никак, даже если им ливер забьет 4-5, Реал свои 2-3 гола забьет тоже как бы матч не складывался, найдут как запихнуть в ворота
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алина Наманова
Ответ Наил Мамедов
Позор,конечно, но посмотрим ещё… где будет играть в следующем сезоне этот Ливерпуль, а то они так радуются. Следущая неделя- их и Реал вынесет, и какой-нибудь Ноттингем и эта победа ничего стоить и не будет.
Обиделся что ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AndrewBegoun
Рано, тупицы…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ленский
Ответ Defendor
Похоже ты про матч в Кубке лиги. Команды из Манчестера его очень любят, а остальные даже не вспоминают похоже)
Лол, причём тут трофей, за который шёл матч. Как это оправдывает чела, который откровенно наврал про то, что Ливерпуль якобы обыгрывает команды из Манчестера? Никак, лол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carlos
Клоп хорош
Делает работу над ошибками
Не здается
Не теряет контроль над командой
Продолжает карабкаться
Несомненно войдёт в историю 🔥💪🚀🍻🪐🗽
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
После того как Ван Дейк вернулся после травмы, Ливерпуль не пропускает 5 матчей подряд в АПЛ, но клоуны до сих пор не понимают, что он делает в символической сборной года
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defendor
Ответ Владимир Ленский
Чекай последний матч мс и ливера, чел. Не знаешь - не говори.
Похоже ты про матч в Кубке лиги. Команды из Манчестера его очень любят, а остальные даже не вспоминают похоже)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Ответ OldRedWhite
А надо было посмотреть ! Такого больше в жизни не увидеть !
Смотрел шикарный матч Сочи - ЦСКА, полные трибуны, искромётный футбол, ну и конечно легенда Зе, не мог такое променять ни на что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R. Giskard Reventlov
Зачетно сегодня было Де Хеа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ Wekil Halylow
Сдед месяц но не волнуюся мы не дирки как вы
Так а чего мне волноваться, это же не у МЮ остались выезды в Ливерпуль и в Манчестер к Сити
Так что ты сначала мая дождись и потом ХАХАХА
Не проиграет Арсенал - снимаю шляпу, как говориться
Ну а проиграет - много хохотунов прибежит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наил Мамедов
Позор,конечно, но посмотрим ещё… где будет играть в следующем сезоне этот Ливерпуль, а то они так радуются. Следущая неделя- их и Реал вынесет, и какой-нибудь Ноттингем и эта победа ничего стоить и не будет.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Ковалёвский
Ответ Heisenberg
А Фердинанд говорил стагнирующий Ливерпуль.
Пердинанду просто Кубок Лиги (когда Ливерпуль взял его в прошлом сезоне никто не воспринимал его как трофей) и планка, заданная Ливерпулем же в прошлом сезоне пустила пыль в глаза. 7 очков преимущества для «лучшего МЮ со времён Фергюсона» - не так уж плохо для худшего Ливерпуля Клоппа.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наил Мамедов
Ответ Тёма Тёма
Вот это сенсация. Спасибо Юргену и парням! Ливерпуль - с победой. You’ll Never Walk Alone! 🔥🔥🔥 P.S. Болельщики МЮ, не грустите. Команда строится. Ливерпулю эта игра была важнее и всё.
у Линделефа толи травма толи заболел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Князефф
Ответ Акира_1
Кто там увольнял Клоппа? 🤣
Какой же клопп крутой 😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ленский
Ответ JFT96
в чемпионате и суперкубке ливерпуль выиграл, это ты что-то перепутал
Чекай последний матч мс и ливера, чел. Не знаешь - не говори.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
Ответ SegaYasch
О, специально следил за игрой? Кстати, когда там Арсенал на Энфилд приезжает?))
Сдед месяц но не волнуюся мы не дирки как вы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ Wekil Halylow
ХАХАХАХАХХАХА
О, специально следил за игрой?
Кстати, когда там Арсенал на Энфилд приезжает?))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ленский
Ответ Богдан Хабриев
Это какой? Последние два выиграл Ливерпуль
Ну как бы нет, чекай в инете историю матчей между мс и Ливерпулем. Не знаешь - не говори.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий