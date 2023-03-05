«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 5 матчей подряд – 4 победы и ничья. Общий счет – 13:0

« » продлил серию без поражений в .

Сегодня команда разгромила « » (7:0).

Мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате на протяжении пяти матчей, одержав в них 4 победы. Общий счет – 13:0.

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