Рой Кин о 0:7: «Игроки «МЮ» смеялись и шутили, выходя на 2-й тайм. Вы проигрываете 0:1, дело серьезное, забудьте всю эту чепуху со смехом и шуточками»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Вест Хэм Рой Кин премьер-лига Англия Футбол

Рой Кин выразил недовольство расслабленным поведением игроков «МЮ».

Сегодня «Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде» со счетом 0:7.

«Сегодня я видел, как игроки, выходя на второй тайм, смеялись и шутили. Они проигрывали 0:1 на «Энфилде» – и они смеялись и шутили с местным персоналом, с тренером вратарей. Такая ерунда мне не нравится.

Думаю, цирк может снова вернуться, тренер и старшие игроки должны за этим следить. С «Вест Хэмом» было то же самое: много показухи, празднований. Я понимаю, [когда это происходит] раз или два – но не четыре-пять.

«Вест Хэм» позволил им соскользнуть с крючка, потому что недостаточно хорош.

Сегодня в перерыве были игроки, которые уходили по туннелю, посмеиваясь и шутя. Вы проигрываете 0:1 на «Энфилде», дело серьезное. Это игра для взрослых, забудьте всю эту чепуху со смехом и шуточками. 

Во втором тайме некоторые игроки выбросили белый флаг – в этом случае не ждешь, что после матча они будут смеяться», – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Рой Кин об «МЮ» и 0:7: «Цирк снова в городе. После Кубка много праздновали – нужно присматривать за парнями и не терять голову»

Бруну о 0:7 от «Ливерпуля»: «Мы можем упасть, но должны снова подняться. Таков «Манчестер Юнайтед»

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14 комментариев

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Eden Hazard
А если б они выиграли 3-1, может не Рой, а например, Невилл, сказал бы, что было видно, что МЮ показал истинный манкунианский дух, вышли с хорошим настроением, показав всему миру что хоронить рано, и переломили ход игры потому что Юнайтед так просто не сломать. Возможно, эксперты заранее готовят трактовки под разный результат, как журналисты в перерыве скелеты сразу двух разных статей пишут.
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Geor Cherches
Ответ Полуэктов Пётр
Ой, ну как все любят ПОСЛЕ того, как знают результат матча подтягивать под ответ необходимые условия задачи. Что мол вот они посмели себе улыбаться, поэтому и проиграли. Да футбол - это прежде всего игра. Если ты не получаешь удовольствия в процессе, если не кайфуешь, не веселишься, то значит ты не тем занимаешься. Рою Кину вообще бы всё запретить. Танцы после гола - запретить. Улыбки внутри стадиона - запретить. Смех - это не для взрослых, по мнению Кина. То, что МЮ проиграл, не связано никак с улыбками и шуточками.
Комментарий человека, который не смотрел это интервью Кина. Он вообще в другом ключе об этом говорил. И все очень четко и ясно пояснил без вот этих ваших надуманных глупостей…
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Ответ S100 Winner
У надменного МЮ аж один КАЛ (кубок англ лиги) за несколько сезонов, в то время как у Ливерпуля - АПЛ и ЛЧ
Интересно, что за всю историю у них там считай поровну трофеев, тока у Ливерпуля больше международных
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OSHO - ऊर्जा
В чём то он прав, в чём то нет. Долго объяснять вам.
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Полуэктов Пётр
Ой, ну как все любят ПОСЛЕ того, как знают результат матча подтягивать под ответ необходимые условия задачи.
Что мол вот они посмели себе улыбаться, поэтому и проиграли.
Да футбол - это прежде всего игра. Если ты не получаешь удовольствия в процессе, если не кайфуешь, не веселишься, то значит ты не тем занимаешься.
Рою Кину вообще бы всё запретить. Танцы после гола - запретить. Улыбки внутри стадиона - запретить.
Смех - это не для взрослых, по мнению Кина.
То, что МЮ проиграл, не связано никак с улыбками и шуточками.
+15
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Reanimation
Absolute disgrace
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Sevuska
Кин сам создавал философию и хребет этого великого клуба .
Сегодня этот хребет был надломлен .
+3
-1
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MU RD2
Ну проигрыш был ожидаемым, если считать по последним играм. Но никак не ожидал 7-0. Команда все равно еще не работает на автомате. Главное нужно пережить этот проигрыш и идти дальше. Также нужен отдых парням основы...
+5
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Buba
Ответ А.В.Бубнов
Они смеялись над количеством титулов пуля
Спасибо, что живой 😄
+9
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Санжар Уразбаев
Это игра для взрослых))
+2
0
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S100 Winner
Ответ А.В.Бубнов
Они смеялись над количеством титулов пуля
У надменного МЮ аж один КАЛ (кубок англ лиги) за несколько сезонов, в то время как у Ливерпуля - АПЛ и ЛЧ
+3
-1
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Direct free kick
Ответ А.В.Бубнов
Они смеялись над количеством титулов пуля
Буба, что с лицом?
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Direct free kick
мюмю надо поменять местами с Блэкберном или Сандерлендом
+1
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А.В.Бубнов
Комментарий скрыт
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-11
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