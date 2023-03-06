Рой Кин о 0:7: «Игроки «МЮ» смеялись и шутили, выходя на 2-й тайм. Вы проигрываете 0:1, дело серьезное, забудьте всю эту чепуху со смехом и шуточками»

Рой Кин выразил недовольство расслабленным поведением игроков «МЮ».

Сегодня «Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде» со счетом 0:7.

«Сегодня я видел, как игроки, выходя на второй тайм, смеялись и шутили. Они проигрывали 0:1 на «Энфилде» – и они смеялись и шутили с местным персоналом, с тренером вратарей. Такая ерунда мне не нравится.

Думаю, цирк может снова вернуться, тренер и старшие игроки должны за этим следить. С « » было то же самое: много показухи, празднований. Я понимаю, [когда это происходит] раз или два – но не четыре-пять.

«Вест Хэм» позволил им соскользнуть с крючка, потому что недостаточно хорош.

Сегодня в перерыве были игроки, которые уходили по туннелю, посмеиваясь и шутя. Вы проигрываете 0:1 на «Энфилде», дело серьезное. Это игра для взрослых, забудьте всю эту чепуху со смехом и шуточками.

Во втором тайме некоторые игроки выбросили белый флаг – в этом случае не ждешь, что после матча они будут смеяться», – заявил бывший футболист « ».

Рой Кин об «МЮ» и 0:7: «Цирк снова в городе. После Кубка много праздновали – нужно присматривать за парнями и не терять голову»

Бруну о 0:7 от «Ливерпуля»: «Мы можем упасть, но должны снова подняться. Таков «Манчестер Юнайтед»

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков