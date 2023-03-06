Рой Кин о 0:7: «Игроки «МЮ» смеялись и шутили, выходя на 2-й тайм. Вы проигрываете 0:1, дело серьезное, забудьте всю эту чепуху со смехом и шуточками»
Рой Кин выразил недовольство расслабленным поведением игроков «МЮ».
Сегодня «Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде» со счетом 0:7.
«Сегодня я видел, как игроки, выходя на второй тайм, смеялись и шутили. Они проигрывали 0:1 на «Энфилде» – и они смеялись и шутили с местным персоналом, с тренером вратарей. Такая ерунда мне не нравится.
Думаю, цирк может снова вернуться, тренер и старшие игроки должны за этим следить. С «Вест Хэмом» было то же самое: много показухи, празднований. Я понимаю, [когда это происходит] раз или два – но не четыре-пять.
«Вест Хэм» позволил им соскользнуть с крючка, потому что недостаточно хорош.
Сегодня в перерыве были игроки, которые уходили по туннелю, посмеиваясь и шутя. Вы проигрываете 0:1 на «Энфилде», дело серьезное. Это игра для взрослых, забудьте всю эту чепуху со смехом и шуточками.
Во втором тайме некоторые игроки выбросили белый флаг – в этом случае не ждешь, что после матча они будут смеяться», – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Рой Кин об «МЮ» и 0:7: «Цирк снова в городе. После Кубка много праздновали – нужно присматривать за парнями и не терять голову»
Бруну о 0:7 от «Ливерпуля»: «Мы можем упасть, но должны снова подняться. Таков «Манчестер Юнайтед»
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Что мол вот они посмели себе улыбаться, поэтому и проиграли.
Да футбол - это прежде всего игра. Если ты не получаешь удовольствия в процессе, если не кайфуешь, не веселишься, то значит ты не тем занимаешься.
Рою Кину вообще бы всё запретить. Танцы после гола - запретить. Улыбки внутри стадиона - запретить.
Смех - это не для взрослых, по мнению Кина.
То, что МЮ проиграл, не связано никак с улыбками и шуточками.
Сегодня этот хребет был надломлен .