Рой Кин об «МЮ» и 0:7: «Цирк снова в городе. После Кубка много праздновали – нужно присматривать за парнями и не терять голову»

Рой Кин остался недоволен поведением игроков «МЮ» в матче с « » (0:7).

Он отметил, что игроки слишком отвлеклись из-за последних успехов команды. По словам , Эрику тен Хагу и лидерам «МЮ» следует больше внимания уделить тому, как команда справляется с повышенным вниманием.

«Это всегда беспокоит меня применительно к « ».

На прошлой неделе они выиграли Кубок, много праздновали, и, конечно, я не стал бы их в этом упрекать. Но я был на игре с « » – и цирк вновь вернулся в город в «Ман Юнайтед».

Я всегда переживал по этому поводу как игрок: нужно присматривать за парнями и не терять голову, потому что ты понимаешь, что эта игра может с тобой сотворить», – отметил экс-полузащитник манкунианцев.

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