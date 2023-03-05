Рой Кин об «МЮ» и 0:7: «Цирк снова в городе. После Кубка много праздновали – нужно присматривать за парнями и не терять голову»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Вест Хэм Рой Кин премьер-лига Англия Футбол

Рой Кин остался недоволен поведением игроков «МЮ» в матче с «Ливерпулем» (0:7).

Он отметил, что игроки слишком отвлеклись из-за последних успехов команды. По словам Кина, Эрику тен Хагу и лидерам «МЮ» следует больше внимания уделить тому, как команда справляется с повышенным вниманием.

«Это всегда беспокоит меня применительно к «Ман Юнайтед».

На прошлой неделе они выиграли Кубок, много праздновали, и, конечно, я не стал бы их в этом упрекать. Но я был на игре с «Вест Хэмом» – и цирк вновь вернулся в город в «Ман Юнайтед».

Я всегда переживал по этому поводу как игрок: нужно присматривать за парнями и не терять голову, потому что ты понимаешь, что эта игра может с тобой сотворить», – отметил экс-полузащитник манкунианцев.

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76 комментариев

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zidane467554
Ответ Donald Subanov
Кин - это легенда манчестера в отличии от этих клоунов в красной форме. Будь он тренером после игры некоторых игроков с раздевалки забрали бы на машине скорой помощи
и что он никогда не проигрывал чтоли в футболке манчестера? вот тут пишут о люди проигрышах 5:0 от челси и ньюкасла. че он после этих игр отхерачил себя? бывают такие игры это футбол
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Roman Betenya
Ответ rigobersong
Кубок Лиги, 1/8 ЛЕ величайшие достижение маню:))🤣🤣🤣 Дайте шарлатану поработать!:))
Ну всё, теперь гранатовые полюбасу должны пройти этот МЮ в ЛЕ, не?
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Porsche 911
Ответ Тайосич
Это правда. Спасибо за адекватность. 2 гола Салаха были забиты с большим везением Ливерпуля и большим невезением МЮ.
Так тут проблема в том, что в МЮ девочки без характера, которые просто бросили играть в какой то момент
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Jazzzz
Цирк не в городе, а в ПРИгороде)
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SergScouser
Ответ vladimir.kostrichko
Ну по факту счет не по игре..Даже я как фанат Ливерпуля говорю..Просто мяч был как намагничен..Залетало все..Дарвин, который 1на 1 и по пустым мазал тут головой шедевр сделал....Парад планет был походу не в пользу МЮ.
7-0 вообще бывает по игре? На разгром наиграли, но что 7, а не 3 или 4 повезло конечно.
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JetAnfild
Ответ Тайосич
Это правда. Спасибо за адекватность. 2 гола Салаха были забиты с большим везением Ливерпуля и большим невезением МЮ.
А в чём везение Салаха в первом своём голе? Правая нога у него для ходьбы и то он умудрился ей забить.
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vladimir.kostrichko
Ответ Джанлука Нальюка
Точно также все залетело у реала
Точно 1 в 1.......
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Растиньяк
Вот кто должен тренировать мю
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Любезный Коссутий
Ответ Sevuska
При топовом Кине , с ним мог бодаться только Виера 😎
даже Ван Дер Сар, в его возрасте, потянул бы сегодня хотя бы парочку. но не ДДХ
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Софья Хороброва
Ответ Rub1k
Посмотрел за выходные 3 игры и увидел 19 голов))Бывает же такое) Вчера Арсенал и Атлетико смотрел, сегодня МЮс Ливерпулем)
зато роналду выгнали! найс
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DolJun
Ответ Игорь Климов
Кубки со сборной котируются выше клубных, я не помню этого твоего вопроса, а ты этим хочешь сказать, что ЛЧ>>>Евро?
смотри как на нашем любимом сайте можно удобно давать ссылки прямо на комментарий.
https://www.sports.ru/football/1114937973-fabregas-o-pobede-messi-na-the-best-esli-futbolist-beret-nagradu-za-vy.html?comment_id=2146339%C2%A6news%C2%A61114937973
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versalio
Ответ Любезный Коссутий
не может МЮ играть с Ливером последние пару сезонов, увы. это прям какое-то проклятие - становятся, как вкопанные
Потому что Ливерпуль сильнее последние пару сезонов.
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Direct free kick
Ответ Алекс Мелкумян
Действительно, не Кин с Ферги проигрывали Челси 5-0 и Ньюкаслу 5-0👌
То был октябрь, неудачный месяц для МанЮ, не надо отмазывать 7Хага
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Роман
Ответ DolJun
ну после сегодняшних 7-0 я даже не знаю кто более великая 7ка мю: роналду или тен хаг)
На минуточку, Тен Хаг переписал рекорд (7:0) чуть ли не столетней давности Манчестер Юнайтеда. Так что есть над чем задуматься.
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За наш футбол!
Устами легенды истина глаголет!!!
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Сергей Ильин
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Усатый КозлоБык ©
Честно говоря после 1:3 при Толмаче было гораздо гораздо хуже! Сегодня действительно просто все залетело подряд
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j4romir
Это чо вообще было?

Лил
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Джанлука Нальюка
Ответ vladimir.kostrichko
Ну по факту счет не по игре..Даже я как фанат Ливерпуля говорю..Просто мяч был как намагничен..Залетало все..Дарвин, который 1на 1 и по пустым мазал тут головой шедевр сделал....Парад планет был походу не в пользу МЮ.
Точно также все залетело у реала
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undead88
Ответ Алекс Мелкумян
Действительно, не Кин с Ферги проигрывали Челси 5-0 и Ньюкаслу 5-0👌
ну не Кин точно. его в составе на оба матча не было
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CIONTRO
Бывает
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Любезный Коссутий
Ответ Игорь Климов
А мне на эти плюсы разве талоны дадут на усиленное питание, или плюсы мне за объективность?
за объективность, естественно 😀
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Sevuska
При топовом Кине , с ним мог бодаться только Виера 😎
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хавбек+
завышенные ожидания у мюшных легенд, Уле-второй и так выжимает максимум из своей дубравы)
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Игорь Климов
Ответ Любезный Коссутий
Климов, дай я тебе плюс поставлю ☝️
А мне на эти плюсы разве талоны дадут на усиленное питание, или плюсы мне за объективность?
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