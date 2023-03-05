Гранат о Fan ID: «Почему на футбол его надо делать, а на концерты, хоккей и другие мероприятия – нет? От этого и большой резонанс»

Теги Владимир Гранат премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Fan ID Футбол

Владимир Гранат высказался против Fan ID на матчах Мир РПЛ.

– Получить Fan ID не составляет никакого труда. Лично я его сделал, но, с другой стороны, смотришь разные соревнования, концерты, хоккей, там этот документ не нужен. Почему на футбол его надо делать, а на другие мероприятия нет? От этого и идет большой резонанс. Мало народу на трибунах – это плохо. Нет антуража, как на полном стадионе.

– Думаете, в ближайшее время эта ситуация изменится?

– Если какого-то компромисса не будет найдено, ничего не изменится, – сказал бывший игрок сборной России.

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10 комментариев

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Lindeman
Сейчас договорятся и на все остальные мероприятия введут фан айди)
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Василий Питерский
Потому что, законы в нашей стране, пишут идиоты.
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Chernoy
Потому что на футбол ходит всякий сброд. Алкаши, матерщинники, дебоширы, драчуны, сброд в общем)) а вообще, когда ты лоялен власти, это не всегда плюшки, но и подобные пощечины. На то он и хозяин, хочет - гладит, не в настроении, тут и по морде может дать.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Самозанятый
Завтра вечером: "В целях обеспечения безопасности на массовых мероприятиях вводится концерт-айди, театрал-айди, телезритель-айди, ВЭБ айди и самое главное - фудкорт-айди. Последнее вообще логично, ведь там людям выдают ножи и острые соусы. Мы ещё гордиться будем, что именно с футбола началась айдификация страны! Но хотелось бы дождаться депутат-айди, всё-таки.
как раз таки первые и подали бы они пример) но куда им избранным)
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Злодей Спб
Да даже в Государственную Думу можно без FAN ID заходить.

Непорядок! Такая дыра в общественной безопасности.
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Кан и Баллак сидят в баре
Владимир, заходите на спортс,почитайте,вам все довольные тут обьяснят. Потому что на футбол ходят "хамло,дебоширщики и прочий темный контингент" - это вам не сельская дискотека. В другой ветке уже говорили мне- что нефиг файеры жечь и беспредельничать... Ага,10ки тысяч людей приходили ... по такой логике все непришедшие в прошлых матчах должны были от стадионов вообще камня на камне не оставлять)
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инок
Гранат прав. Сейчас по цифрам посещаемости с Fan ID везде плачевно. Получите и распишитесь...
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Mr. Voronoi
Ответ Самозанятый
Завтра вечером: "В целях обеспечения безопасности на массовых мероприятиях вводится концерт-айди, театрал-айди, телезритель-айди, ВЭБ айди и самое главное - фудкорт-айди. Последнее вообще логично, ведь там людям выдают ножи и острые соусы. Мы ещё гордиться будем, что именно с футбола началась айдификация страны! Но хотелось бы дождаться депутат-айди, всё-таки.
Всё по плану
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Олег Мохов
на концерты чичериной и шнурова неплохо бы ввести эти фануди
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Самозанятый
Завтра вечером: "В целях обеспечения безопасности на массовых мероприятиях вводится концерт-айди, театрал-айди, телезритель-айди, ВЭБ айди и самое главное - фудкорт-айди. Последнее вообще логично, ведь там людям выдают ножи и острые соусы. Мы ещё гордиться будем, что именно с футбола началась айдификация страны! Но хотелось бы дождаться депутат-айди, всё-таки.
+11
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