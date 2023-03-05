Гранат о Fan ID: «Почему на футбол его надо делать, а на концерты, хоккей и другие мероприятия – нет? От этого и большой резонанс»
Владимир Гранат высказался против Fan ID на матчах Мир РПЛ.
– Получить Fan ID не составляет никакого труда. Лично я его сделал, но, с другой стороны, смотришь разные соревнования, концерты, хоккей, там этот документ не нужен. Почему на футбол его надо делать, а на другие мероприятия нет? От этого и идет большой резонанс. Мало народу на трибунах – это плохо. Нет антуража, как на полном стадионе.
– Думаете, в ближайшее время эта ситуация изменится?
– Если какого-то компромисса не будет найдено, ничего не изменится, – сказал бывший игрок сборной России.
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Непорядок! Такая дыра в общественной безопасности.