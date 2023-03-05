Рой Кин о поражении «МЮ» 0:7: «Шокирующий день. Когда дела пошли плохо, игроки просто потерялись. Я никогда не был частью таких поражений, слава Богу»

Рой Кин раскритиковал игру «МЮ» в матче с « » (0:7).

«Шокирующий день. Ведущие игроки были обескуражены. Никаких лидерских качеств они не показали.

Действительно сложный день для « ». Слава Богу, я никогда не был частью таких поражений.

Игрокам будет стыдно, когда дела пошли плохо, они просто потерялись», – заявил бывший хавбек «Юнайтед».

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