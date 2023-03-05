Рой Кин о поражении «МЮ» 0:7: «Шокирующий день. Когда дела пошли плохо, игроки просто потерялись. Я никогда не был частью таких поражений, слава Богу»
Рой Кин раскритиковал игру «МЮ» в матче с «Ливерпулем» (0:7).
«Шокирующий день. Ведущие игроки были обескуражены. Никаких лидерских качеств они не показали.
Действительно сложный день для «Ман Юнайтед». Слава Богу, я никогда не был частью таких поражений.
Игрокам будет стыдно, когда дела пошли плохо, они просто потерялись», – заявил бывший хавбек «Юнайтед».
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Кстати, даже с этим поражением МЮ выиграл АПЛ. Кстати, это был самый крутой Челси до Абрамовича.
Тьфу. Жалкие люди, просто позор вам.
Например, при нем МЮ проигрывал 0-5 дважды: в 96-м Ньюкаслу, а 99-м Челси. Но, он вполне мог пропустить оба матча по причине травм или дисквалификаций.
И после этого разгрома Казимиро хуже не стал и остаётся лучшим опорником мира.
Продолжайте хейтит и выезжать слюнями,удачи
Смеялись недавно некоторые из моего МЮ над Ненавистным Ливерпулем, даже глумились... А теперь мы в худшем состоянии чем они. Да ещё и от них же..
Это филиал ада.
https://m.youtube.com/watch?v=5lrkn4nxHu0&embeds_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
Как-то стыдно сейчас за Кина - прятаться сейчас после такого типо он не был частью этого-ты часть этого-ты болеешь за этот клуб