Рой Кин о поражении «МЮ» 0:7: «Шокирующий день. Когда дела пошли плохо, игроки просто потерялись. Я никогда не был частью таких поражений, слава Богу»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Футбол

Рой Кин раскритиковал игру «МЮ» в матче с «Ливерпулем» (0:7).

«Шокирующий день. Ведущие игроки были обескуражены. Никаких лидерских качеств они не показали.

Действительно сложный день для «Ман Юнайтед». Слава Богу, я никогда не был частью таких поражений.

Игрокам будет стыдно, когда дела пошли плохо, они просто потерялись», – заявил бывший хавбек «Юнайтед».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей
а где его друг Рио который говорил что Джуду лучше в Манчестер Юнайтед))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Тут важно, как МЮ проведет следующие игры. Продолжит выигрывать - эту игру быстро забудут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Челси - МЮ 5:0 (03/10/1999). Через несколько месяцев после требла.
Кстати, даже с этим поражением МЮ выиграл АПЛ. Кстати, это был самый крутой Челси до Абрамовича.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
Ответ Phantom1289
Фергюсон это все еще вживую наблюдал. Жаль его.
жаль не вмертвую
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bad Santa
Ответ Tydeus
У Фергюсона самого бывало 1:6 от Ман Сити, так что он понимает, что это футбол
И тогда титул взяли в итоге, вроде бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
Ответ rigobersong
Ой, да ладно, красного носа по 1-6 деклассировали:) Винишка после матча с Далглишем бахнет и поугарает с лысого физрука, не переживай!:))
Как же не стыдно так называть легенду футбола?!? Мирового футбола, не просто тренера МЮ. Общее достояние всех реально любящих футбол. Даже не касаемо его возраста, и того что на ваш комментарий ему определённо наср...ь.
Тьфу. Жалкие люди, просто позор вам.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
Ответ kin
Интересно Рой Кент в сериале это отсылка к Рою Кину?
Жирнейшая отсылка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
Интересно, он действительно не проигрывал крупно в своей карьере или "забыл"?
Например, при нем МЮ проигрывал 0-5 дважды: в 96-м Ньюкаслу, а 99-м Челси. Но, он вполне мог пропустить оба матча по причине травм или дисквалификаций.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
Ответ Donald Subanov
«Лучший» опорник мира сегодня играл ?
Играл. И даже лучше многих не лучших.
И после этого разгрома Казимиро хуже не стал и остаётся лучшим опорником мира.
Продолжайте хейтит и выезжать слюнями,удачи
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
3y6acTbIu 6apc
Ответ kin
Интересно Рой Кент в сериале это отсылка к Рою Кину?
к Виктору Онопко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Наше состояние, можно подкрепить цитатой из мультфильма "Жил-был пёс": А теперь как я...
Смеялись недавно некоторые из моего МЮ над Ненавистным Ливерпулем, даже глумились... А теперь мы в худшем состоянии чем они. Да ещё и от них же..
Это филиал ада.

https://m.youtube.com/watch?v=5lrkn4nxHu0&embeds_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Ответ Osodj Djhshs
А ведь толпы клоунов его поддерживали, когда он отнёсся к легенде не просто клуба, а футбола как к мешку с картошкой.
Хах. Откуда ты взялся то такой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Ответ леннорыч-абрамович
МЮ - это британский Спартак!
А Ньюкасл - это британский Локомотив)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Ответ Человек из футбола
Тоттенхэм - британское Динамо
Манчестер Сити - британский Зенит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек из футбола
Ответ леннорыч-абрамович
МЮ - это британский Спартак!
Тоттенхэм - британское Динамо
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Руслан
Это как говорится , похвальная невеста на свадьбе пернула !))))))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k123
просто во времена Кина это были суровые британские пахари на поле в составе МЮ, а сейчас это далоты и антони всякие которым положить по сути
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kin
Интересно Рой Кент в сериале это отсылка к Рою Кину?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kunimaster
Что там Фердинанд сказал интересно? До матча петушился чета.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колено решфорда
Ответ леннорыч-абрамович
МЮ - это британский Спартак!
Челси - это британский Анжи
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald Subanov
«Лучший» опорник мира сегодня играл ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ну я например матч Ливерпуля с Реалом до конца смотрел несмотря на счет

Как-то стыдно сейчас за Кина - прятаться сейчас после такого типо он не был частью этого-ты часть этого-ты болеешь за этот клуб
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
Ответ DolJun
оквадруплил пепа с алиэкспрес) выписал мю билет на пробежку завтра)
А ведь толпы клоунов его поддерживали, когда он отнёсся к легенде не просто клуба, а футбола как к мешку с картошкой.
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Такой команды, какая была при Рое Кине уже не будет, тогда ливер был просто пылью под ногами МЮ.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
ну понятно что он игру не похвалит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий