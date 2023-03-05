«Хорошо поспать сегодня, гений». Морган после 0:7 припомнил тен Хагу слова о Роналду в запасе «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган припомнил Эрику тен Хагу ситуацию с Криштиану Роналду.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ливерпулю» – 0:7.

«Желаю хорошо поспать сегодня, гений», – написал журналист в твиттере, приложив фото газетной полосы с цитатой тен Хага о том, как он оставил Роналду в запасе на матч с «Ливерпулем» в 3-м туре: «Я хорошо спал».

Также Морган выложил фото португальца в форме «МЮ», сопроводив его эмоджи 🧐.

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211 комментариев

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Иван Лапин
по факту
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А.В. Бубнов
Ответ Мовлди Дагиев
Играй сегодня Роналду МЮ обо рался бы ещё крупнее -9-0
Возможно, что было бы 6-0
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Empereur De France
Ответ Александр Тихомиров
я своим близким топящим за мю сказал, вот уйдет тен хаг через год-два, несмотря на все трансферы, а все проблемы останутся. ведь вся проблема мю в руководстве)
скорее всего руководство сменится на шейхов. Сер Алекс Фергюсон не за сезон и не за два строил свой МЮ.
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А.В. Бубнов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну когда про Роналду говорит
Когда уже Рональда завершит с карьерой футболиста?)
Хотя, в принципе, можно считать, что завершил)
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mp3yourhead
Ответ Сергей Пацаваца
Ты сам себе ответил на вопрос почему у тебя нет ненависти к Ливерпулю
Да я себе то вопрос не задавал. Со мной всё норм. Я тебя спросил. Ну ненавидь, чё ж поделать.
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Oskar 09
Мистер Моргана лучше один раз проиграть 0 7 чем 10 раз по 0 1.
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meee meee
Ахахаха, дед дождался)
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John nesh
Ответ Oleg
Повылазили фанаты аль насры, как будто с кринжем разгромов не было. С ним от Ливерпуля по итогам двух матчей в прошлом сезоне 9:0 и что то кринжатина никак не помогла.
Успокойся минион... Во первых Рона в 5 0 не было. Во-вторых, это один матч а не две. А всё что сказано факты. Я не написал что с Роном выиграли бы, а то что провалы Мю это по большей части вины руководства а не одного игрока или тренера... То что ты пишешь не Роналду а кринж, это само по себе кринж)) И показывает твою объективность(отсутствие)...
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мс-мешок
Ответ fellx
Согласен. Но сейчас адекватных фанатов МЮ не много на спортс. За МЮ больше болеют фанаты Барсы или Месси. Им всё равно, будут спать спокойно)) А адекватным фанатам МЮ желаю поскорее найти Топового тренера с опытам игры со звёздами. Который умеет решать проблемы, а не избавлятся от них. МЮ великий клуб, который надеюсь скоро вернется на топ уровень после Глейзеров и разных Рангников и 7 Хагов
Спи кукла
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Nickolai
Ответ Blaumerc
этот персонаж даст фору многим пользователям сайта спортс ру. ну очень неприятный тип.
Такое чувство, что он всё это и говорит только для того, чтобы в новости на спортс попасть))
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Александр Попов
Ответ МИХАЛЫЧ
Комментарий удален модератором
Жаль, возраст видимо не показатель. Но послушайте, не расстраивайтесь вы так, переживём, бывает, команда молодая, неопытная. Обосрались один раз, ничего, это ж не постоянно проигрывать Реалу, ну что вы в самом деле. Валите всё на тренера, он всё равно не услышит вас!
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ROBINZON
Морган :"Глазом не успел моргнуть - 7 торчит в воротах МЮшек.
Пожалел - не моргал вторым на 0:14".
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шампион
Тен Хаг, проснись, ты ....ся!
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Сулаквелидзе
Черт, это теперь несколько дней Моргана читать на главной...
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Винни ПуП
Пирсарас, ПИРСАРАСИНА!
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МИХАЛЫЧ
Ответ Александр Попов
Простите, вам сколько лет? Вы школьник что ли? Футбол то давно смотрите? Такое чувство, что вы и есть Морган писака
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Oleg
Ответ John nesh
Пирс просто делает на этом контент, это так и так понятно. Но факт в том что многие фаны тут винили Рона во всех бедах МЮ, а проблема то было в руководстве который разваливал клуб годами...
Повылазили фанаты аль насры, как будто с кринжем разгромов не было.
С ним от Ливерпуля по итогам двух матчей в прошлом сезоне 9:0 и что то кринжатина никак не помогла.
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ROBINZON
КР7 - Скока скока пропустил МЮ ???
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muslim95
Этот имби.ил теперь будет при каждом поражении припоминать тен Хагу Роналду, ну так любой клуб можно потроллить , многие звезды уходили с конфликтом
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Александр Попов
Ответ МИХАЛЫЧ
Представь , как и командир всегда виноват , на то он и главный , потому что все в его руках , от треннировке и подготовке к матчу , так и мотивация и выбор состава и узучения и разбор соперника
Простите, вам сколько лет? Вы школьник что ли? Футбол то давно смотрите? Такое чувство, что вы и есть Морган писака
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glebgleb
Ответ Сергей Пацаваца
Болею за Ливерпуль после пушки Джеррарда в ворота Олимпиакоса и честно всегда ненавидел Мю,потому что исторически главный соперник,но в последние годы ,к сожалению, для меня главный соперник второй манчестерский ,сделанный из эмиратской пробирки ,и даже после прошлогоднего 0:5 на Олд Траффорд мне было немного неловко,потому что понимаю чувства болельщиков,я бы сам такое тяжело пережил,но сегодня ещё хуже,просто тупо всё залетело такое бывает (такое было когда Ливерпуль влетел Астон Вилле) и мне честно искренне жаль адекватных болельщиков МЮ не знаю как они сегодня заснут
да нормально заснем, я лег уже, из-за результата матча разве стоит париться)
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Сергей Пацаваца
Ответ mp3yourhead
А чё вот ты его ненавидишь то, МЮ? Вот я болею за МЮ больше 20 лет. У меня брат двоюродный за Ливерпуль также примерно по стажу. И покойный товарищ-коллега за Ливерпуль болел. Поэтому вот у меня ненависти к Ливерпулю нет. Я ему даже симпатизирую, когда они не с МЮ играют. ХЗ, зачем вот эти фанатские войны прям страшные.
Ты сам себе ответил на вопрос почему у тебя нет ненависти к Ливерпулю
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Мовлди Дагиев
Ответ aslvowk@mail.ru
Ты ради интереса загляни в статистику за прошлый сезон и вспомни, как МЮ вместе с Роналду и без Тен Хага обделались против Ливерпуля дважды 5:0 и 4:0 (в сумме 9:0). Что Роналду, что без него - результат один
Без Роналду МЮ будет в тройке, а с Роналду не был бы даже в шестёрке.
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МИХАЛЫЧ
Ответ Александр Попов
Да что ты)))
Представь , как и командир всегда виноват , на то он и главный , потому что все в его руках , от треннировке и подготовке к матчу , так и мотивация и выбор состава и узучения и разбор соперника
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Александр Бородин
Ответ Blaumerc
этот персонаж даст фору многим пользователям сайта спортс ру. ну очень неприятный тип.
Чувак просто продолжает хайповать благодаря тому интервью. Просто делает бабки, кто его знал до Роналду? Очень узкий круг специалистов из его сферы, теперь его знает весь мир
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