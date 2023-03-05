«Хорошо поспать сегодня, гений». Морган после 0:7 припомнил тен Хагу слова о Роналду в запасе «МЮ»

припомнил Эрику тен ситуацию с .

Сегодня « » разгромно проиграл «Ливерпулю» – 0:7.

«Желаю хорошо поспать сегодня, гений», – написал журналист в твиттере, приложив фото газетной полосы с цитатой тен Хага о том, как он оставил Роналду в запасе на матч с «Ливерпулем» в 3-м туре: «Я хорошо спал».

Также Морган выложил фото португальца в форме «МЮ», сопроводив его эмоджи 🧐.

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