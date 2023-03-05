Салах о рекорде по голам за «Ливерпуль» в АПЛ: «Побить его в таком матче против «МЮ» – невероятно. Я гнался за ним с первого сезона»
Мохамед Салах поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0).
В этом матче форвард «Ливерпуля» стал лучшим бомбардиром клуба в АПЛ, обогнав Робби Фаулера.
«Это нечто особенное, не буду врать. Я держал этот рекорд в уме с тех пор, как оказался здесь. Я гнался за ним с первого сезона в «Ливерпуле».
Побить его в таком матче против «Юнайтед» – невероятно. Сейчас я пойду домой, отпраздную с семьей, выпью ромашковый чай и пойду спать», – сказал рекордсмен.
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Ливер сегодня был заряжен на матч, как на самый решающий важный, он был сверх мотивирован. МЮ выходил на поле, не то что не мотивированным, он выходил уставшим, обессиленным и пости без идеи и плана на игру.
Следующие два матча покажут что это было сегодня, недоразумение, или начало спада, перегружённости и т.д.
P.S. Ромашковый чай!))))
Немотивированные они были, ага, все трофеи уже собрали.