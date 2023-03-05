Салах о рекорде по голам за «Ливерпуль» в АПЛ: «Побить его в таком матче против «МЮ» – невероятно. Я гнался за ним с первого сезона»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Робби Фаулер премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0).

В этом матче форвард «Ливерпуля» стал лучшим бомбардиром клуба в АПЛ, обогнав Робби Фаулера.

«Это нечто особенное, не буду врать. Я держал этот рекорд в уме с тех пор, как оказался здесь. Я гнался за ним с первого сезона в «Ливерпуле».

Побить его в таком матче против «Юнайтед» – невероятно. Сейчас я пойду домой, отпраздную с семьей, выпью ромашковый чай и пойду спать», – сказал рекордсмен.

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58 комментариев

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Football fanat
В МЮ теперь все будут пить ромашковый чай😂😂
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Трент 66
Ответ Vadia
Лучший бомбардир клуба Иан Раш, у которого 346 голов за клуб. Салах побил рекорд именно в АПЛ, у которой 30-летняя история.
Раш вроде в принципе лучший бомбардир в истории Англии, в рамках матчей за 1 клуб.
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krealpmoney
Ответ llolishe
7up они пили)
7up в перерыве, six hot loads после перерыва
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Yri Yrov
Ответ Alexander Tryapyshko
Сколько он Ливерпуле? Лет 5-6? Стать лучшим бомбардиром клуба за такой промежуток времени это показатель либо мастерства, либо бездарности предыдущих нападающих
Салах для Ливерпуля,как Роналду для Реала
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Yri Yrov
Ответ llolishe
Нуньез уже всем топ клубам забил )Реально наверно только Челси гол не забил
так он же Кэролл вроде как
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Богдан Хабриев
Ответ OSHO - ऊर्जा
ЧТО? квадрупл и Ливерпуль в прошлом сезоне? Он лишь показал что на двух стульях не усидишь, по этому с его рук ускользнуло буквально всё что только возможно было.
«Буквально всё» — 2 трофея Ливерпуль выиграл, если что. В АПЛ и ЛЧ все решалось в самом конце.
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OSHO - ऊर्जा
Ответ koshaus
Похоже, Ливер хорошенько окунул тебя в реальность.
Ты матч смотрел? Я смотрел.
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koshaus
Ответ OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты. В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт. Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч. Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме. Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел. Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы. В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть! Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками. Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного. А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться. По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать, и мы возьмём!!! Так что всё ок,идём дальше.
Похоже, Ливер хорошенько окунул тебя в реальность.
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Alexander Tryapyshko
Ответ Vadia
Лучший бомбардир клуба Иан Раш, у которого 346 голов за клуб. Салах побил рекорд именно в АПЛ, у которой 30-летняя история.
справедливо
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Брулин
В таком матче достиг этого, запомнит на всю жизнь
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Трент 66
Ливерпуль играл 1 номером, даже в таком ужасном состоянии, пока МЮ не начнет делать тоже самое ничего хорошего не будет.
Что значит в таком состоянии? Ты поди обыграй такой Ливер который сегодня вышел против МЮ потом говори.

Ливер сегодня был заряжен на матч, как на самый решающий важный, он был сверх мотивирован. МЮ выходил на поле, не то что не мотивированным, он выходил уставшим, обессиленным и пости без идеи и плана на игру.

Следующие два матча покажут что это было сегодня, недоразумение, или начало спада, перегружённости и т.д.
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Богдан Хабриев
Как смеяться над квадруплом Ливерпуля, который больше всех матчей в сезоне сыграл, так норм. А тут бедные игроки не роботы, аж в ЛЕ играют и в марте не вывозят физически. Немотивированные они были, ага, все трофеи уже собрали.
ЧТО? квадрупл и Ливерпуль в прошлом сезоне? Он лишь показал что на двух стульях не усидишь, по этому с его рук ускользнуло буквально всё что только возможно было.
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
🙏🙂
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JetAnfild
Ответ Роман
Салах сегодня сделал Манчестер коричневым.
При чём весь Манчестер.
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vladimir.kostrichko
Реально залетало все что ударяли....была бы такая удача в игре с мс,то счет 10-0 был бы.....
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А.В. Бубнов
Ответ rigobersong
Что рассказывать, нужные матчи Барселона выигрывает:)
Выиграла?
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-1
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Трент 66
Ответ OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты. В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт. Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч. Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме. Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел. Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы. В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть! Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками. Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного. А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться. По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать, и мы возьмём!!! Так что всё ок,идём дальше.
Ливерпуль играл 1 номером, даже в таком ужасном состоянии, пока МЮ не начнет делать тоже самое ничего хорошего не будет.
+1
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+1
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Eridan
Браво, Мо! Легенда!
P.S. Ромашковый чай!))))
+6
0
+6
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Ja BRITER
Ответ llolishe
Нуньез уже всем топ клубам забил )Реально наверно только Челси гол не забил
ну да, всем топам положил. а причем тут Челси?
+14
0
+14
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Ja BRITER
Ответ llolishe
ЛЧ никто всерьез не воспринимает там ужасные судейские решения в пользу одной команды
дай угадаю: в Испании ты за Барсу
0
0
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Vadia
Ответ Alexander Tryapyshko
Сколько он Ливерпуле? Лет 5-6? Стать лучшим бомбардиром клуба за такой промежуток времени это показатель либо мастерства, либо бездарности предыдущих нападающих
Лучший бомбардир клуба Иан Раш, у которого 346 голов за клуб. Салах побил рекорд именно в АПЛ, у которой 30-летняя история.
+16
0
+16
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Romanian_Daddy
Ответ llolishe
Нуньез уже всем топ клубам забил )Реально наверно только Челси гол не забил
Ну Челси не топ клуб
+36
-3
+33
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llolishe
Нуньез уже всем топ клубам забил )Реально наверно только Челси гол не забил
+19
0
+19
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Богдан Хабриев
Ответ OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты. В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт. Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч. Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме. Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел. Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы. В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть! Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками. Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного. А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться. По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать, и мы возьмём!!! Так что всё ок,идём дальше.
Как смеяться над квадруплом Ливерпуля, который больше всех матчей в сезоне сыграл, так норм. А тут бедные игроки не роботы, аж в ЛЕ играют и в марте не вывозят физически.

Немотивированные они были, ага, все трофеи уже собрали.
+5
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Romanian_Daddy
Боже, куда спрятаться от этого позора
+2
-2
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