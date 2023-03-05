поделился эмоциями после победы над « » (7:0).

В этом матче форвард « » стал лучшим бомбардиром клуба в АПЛ, обогнав .

«Это нечто особенное, не буду врать. Я держал этот рекорд в уме с тех пор, как оказался здесь. Я гнался за ним с первого сезона в «Ливерпуле».

Побить его в таком матче против «Юнайтед» – невероятно. Сейчас я пойду домой, отпраздную с семьей, выпью ромашковый чай и пойду спать», – сказал рекордсмен.

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