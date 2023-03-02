«Не могу представить боль, которую испытывают жители Турции. Хочу, чтобы на лица детей вернулись улыбки». Мбаппе дал интервью в благотворительной передаче

выступил в турецкой благотворительной передаче.

Нападающий « » дал интервью каналу TRT Spor в эфире передачи, направленной на сбор средств для пострадавших в результате землетрясения.

«Я не могу представить ту боль, которую испытывает турецкое общество и все жители страны. Я надеюсь, что Турции удастся восстановиться наилучшим образом, чтобы мы снова могли играть в Турции», – сказал Мбаппе, добавив, что хочет, чтобы «на лица детей вернулись улыбки».

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