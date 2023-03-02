«Не могу представить боль, которую испытывают жители Турции. Хочу, чтобы на лица детей вернулись улыбки». Мбаппе дал интервью в благотворительной передаче

Теги ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Турция Килиан Мбаппе Благотворительность Футбол

Килиан Мбаппе выступил в турецкой благотворительной передаче. 

Нападающий «ПСЖ» дал интервью каналу TRT Spor в эфире передачи, направленной на сбор средств для пострадавших в результате землетрясения. 

«Я не могу представить ту боль, которую испытывает турецкое общество и все жители страны. Я надеюсь, что Турции удастся восстановиться наилучшим образом, чтобы мы снова могли играть в Турции», – сказал Мбаппе, добавив, что хочет, чтобы «на лица детей вернулись улыбки». 

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ rigobersong
А представить боль жителей Йемена, где с 2014го года их долбят американскими ракетами и только по официальным данным жертв мирного население больше 500 тысяч человек, не говоря уже о раненных и руинах вокруг!
По официальным данным 5900
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Великий игрок с огромным сердцем ❤️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
А представить боль жителей Йемена, где с 2014го года их долбят американскими ракетами и только по официальным данным жертв мирного население больше 500 тысяч человек, не говоря уже о раненных и руинах вокруг!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psixyec
Красавец, Киллиан. Ещё молод, а уже кажется мудрым как на футбольном поле, так и вне.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
С корешом одну на двоих
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий