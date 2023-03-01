Йоканович про 1:1 с «Крыльями»: «После пенальти нити игры были потеряны. Не хватило агрессии, спортивной злости»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Матч ТВ Даниил Лесовой Арсен Захарян Футбол

Славиша Йоканович прокомментировал ничью в ответном матче с «Крыльями Советов» (1:1).

Первый матч противостояния команд в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России завершился поражением бело-голубых со счетом 1:2. По сумме двух матчей «Динамо» продолжит участие в Кубке по Пути регионов.

– Конечно, недоволен результатом, но стоит отметить, что мы хорошо начали встречу. Но после пенальти нити игры были потеряны. Недостаточно хорошо контролировали мяч, не хватало скорости. Во втором тайме не хватало агрессии, спортивной злости. Мяч недостаточно хорошо ходил. Постарались в конце сделать навал, но не увенчалось успехом.

– Чем обусловлена обратная замена Лесового?

– Он играл вдали от своей позиции. Основная причина – намерение сыграть в два нападающих. Вариант был поменять либо Лесового, либо Захаряна. Решили оставить Арсена – от него мог пойти опасный удар или кросс из‑за пределов штрафной, – сказал главный тренер «Динамо».

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8 комментариев

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Валера Синюков
Ответ Нейтральный критик
Я даже боюсь спросить, кто ж у нас был тренерским гением хоть какой-нибудь весной. У Шварца, например, обе весны был тотальный провал. Неужели Новиков и Хохлов?
Лучшее Динамо было у Силкина, но такие как бандер Воронин всё испортили.
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xakk
Ответ валя_стакан
За три месяца подготовки так с основой и не смог определиться. Обратные замены даже делает-сквозит неуверенность. Центральные защитники как играли на уровне фнл так за зиму еще слабее стали, по крайней мере столько ошибок скольо сделал Сазонов в двух матчах с КС тот же Ордец или Шунич за всю карьеру не сделали. В ближайших матчах Макаров и Сазонов не должны появляться в основе. В целом команда шаг вперед за зиму не сделала, а даже скорее наоборот. Но право и время на исправление ошибок у Йоки еще пока есть.
Ну вроде Евгеньев нормально сыграл, можно попробовать пообсуждать с Крыльями трансфер
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nugoboss
Моментов создают а поворотом не бьют, научи бить по воротам.
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валя_стакан
За три месяца подготовки так с основой и не смог определиться. Обратные замены даже делает-сквозит неуверенность. Центральные защитники как играли на уровне фнл так за зиму еще слабее стали, по крайней мере столько ошибок скольо сделал Сазонов в двух матчах с КС тот же Ордец или Шунич за всю карьеру не сделали. В ближайших матчах Макаров и Сазонов не должны появляться в основе.
В целом команда шаг вперед за зиму не сделала, а даже скорее наоборот. Но право и время на исправление ошибок у Йоки еще пока есть.
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0
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Данко Лазович
Динамо пока плюшевый)
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Chinese mafia
печально это все
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Нейтральный критик
Ответ Gonzoo
Также не хватает тренерского гения.
Я даже боюсь спросить, кто ж у нас был тренерским гением хоть какой-нибудь весной. У Шварца, например, обе весны был тотальный провал. Неужели Новиков и Хохлов?
+1
-1
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Gonzoo
Также не хватает тренерского гения.
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