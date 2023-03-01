Йоканович про 1:1 с «Крыльями»: «После пенальти нити игры были потеряны. Не хватило агрессии, спортивной злости»

прокомментировал ничью в ответном матче с «Крыльями Советов» (1:1).

Первый матч противостояния команд в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России завершился поражением бело-голубых со счетом 1:2. По сумме двух матчей «Динамо» продолжит участие в Кубке по Пути регионов.

– Конечно, недоволен результатом, но стоит отметить, что мы хорошо начали встречу. Но после пенальти нити игры были потеряны. Недостаточно хорошо контролировали мяч, не хватало скорости. Во втором тайме не хватало агрессии, спортивной злости. Мяч недостаточно хорошо ходил. Постарались в конце сделать навал, но не увенчалось успехом.

– Чем обусловлена обратная замена Лесового?

– Он играл вдали от своей позиции. Основная причина – намерение сыграть в два нападающих. Вариант был поменять либо Лесового, либо Захаряна. Решили оставить Арсена – от него мог пойти опасный удар или кросс из‑за пределов штрафной, – сказал главный тренер « ».

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