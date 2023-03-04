Мостовой не оформлял Fan ID: «Я ни за, ни против. Меня на стадионы особо никто не зовет, многие еще говорят, что я в «Спартаке» не играл»

высказался о введении Fan ID в Мир РПЛ.

– Сегодня первый домашний матч «Спартака» после введения Fan ID на «Открытии», игру посетило всего 4,5 тысячи болельщиков.

– 4500 – это ужасно. Никто понять не может, зачем это сделали, зачем ввели Fan ID. Инструмент контроля? А контроля над чем? Я из дома выхожу, я уже просвечиваюсь.

На стадионе я десять металлоискателей прохожу, миллион камер. Мы живем все под сканером. Какой еще контроль? Я ни за, ни против, но за год никто нормально не объяснил, зачем это все.

– А вы уже сделали «Паспорт болельщика»?

– Да нет, я не делал.

– Планируете?

– Я ничего в этом плохого не вижу. Помню, как мы делали на чемпионате мира, на Евро такие истории, но там, по крайней мере, говорят, для чего – много иностранцев, бесплатный проезд.

Для чего нам Fan ID в ? Меня на стадионы особо никто не зовет и не приглашает. Многие еще говорят, что я в «Спартаке» не играл.

– Кто так говорит?

– Почитаешь людей в интернете, они же все в футболе разбираются. А я говорю: «Вы посмотрите несколько моих голов и рты закройте». Все смотреть не надо, посмотрите парочку, у меня их много, – сказал смеясь экс-игрок « » и сборной России.

Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

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