Мостовой не оформлял Fan ID: «Я ни за, ни против. Меня на стадионы особо никто не зовет, многие еще говорят, что я в «Спартаке» не играл»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Александр Мостовой Открытие Банк Арена Fan ID Футбол

Александр Мостовой высказался о введении Fan ID в Мир РПЛ.

– Сегодня первый домашний матч «Спартака» после введения Fan ID на «Открытии», игру посетило всего 4,5 тысячи болельщиков.

– 4500 – это ужасно. Никто понять не может, зачем это сделали, зачем ввели Fan ID. Инструмент контроля? А контроля над чем? Я из дома выхожу, я уже просвечиваюсь.

На стадионе я десять металлоискателей прохожу, миллион камер. Мы живем все под сканером. Какой еще контроль? Я ни за, ни против, но за год никто нормально не объяснил, зачем это все.

– А вы уже сделали «Паспорт болельщика»?

– Да нет, я не делал.

– Планируете?

– Я ничего в этом плохого не вижу. Помню, как мы делали на чемпионате мира, на Евро такие истории, но там, по крайней мере, говорят, для чего – много иностранцев, бесплатный проезд.

Для чего нам Fan ID в РПЛ? Меня на стадионы особо никто не зовет и не приглашает. Многие еще говорят, что я в «Спартаке» не играл.

– Кто так говорит?

– Почитаешь людей в интернете, они же все в футболе разбираются. А я говорю: «Вы посмотрите несколько моих голов и рты закройте». Все смотреть не надо, посмотрите парочку, у меня их много, – сказал смеясь экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

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65 комментариев

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Олег Скрылев
А что на стадион звать надо? А самомому нельзя сходить?
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romanisti89
я в магазины не хожу, меня никто не зовёт, я в туалет не хожу, потому что нет бумажки
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timerassl
Какой фанайди, у Мостового я боюсь и паспорта нет
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d.xoxlov
Ответ Вратарь Бага
царь во дворца, царь во дворца)))))
Чёт ржу
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d.xoxlov
Ответ med-a-lion
чето грустно как-то, за стол-то зовут дома? или голодный ходит?
Требуют показать видео, как он в тарасовской столовой есть. Без этого – фиг.
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Авраам Линкольн
так вот почему он такой, он всегда хотел играть за Спартак, но так и не сыграл за него. потому что не зовут и нет бумажки.
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fbd
Мостовой: «Нет, Фан Айди не получал. Почему на стадионе присутствуют ОМОН и полицейские без фан айди, которые даже в футбол не играли, а мне нельзя пройти? Меня так-то царь называют, зачем мне фан айди для прохода на стадион?»
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Леонид Романов
Ответ Максим Черкашин
Его про фануйди, а он про царя в Сельте.😆
Так он про другое, по моему, вообще не говорит)))
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Максим Черкашин
Ответ Леонид Романов
🤣🤣Да что ж такое то! Даже на стадион не зовут!
Его про фануйди, а он про царя в Сельте.😆
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Добрый Ретроград
У Мостового в спальне три камеры.
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Chernoy
Да, Саша конечно хорошо «присел на трон».
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Evil Ronin
Ответ Homelender_666
Хорошая попытка, товарищ, но нет. Такие аргументы не заставят людей оформить фан уйди. Так что продолжайте отрабатывать 15 рублей.
И футбол смотри , как топ Мудрик на лавке сидит ))
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Крыло советов
Чтобы попасть на футбол нужно чтобы поспособствовали правильные люди.
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maxi_wind
нет чтобы самому билет купить... не зовут
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Evil Ronin
Ответ Demyan Grachev
ну ты и двуногий
Ну да
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Evil Ronin
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
А стриптиз тебе в приват комнате оператор в МФЦ не станцевала?) Надо было требовать, чего ж ты так сглупил-то,а? Всего лишь чай с булочкой, мелко как-то, такого важного гостя как ты могли бы встретить и ублажить более интересными плюшками)
Стриптиза в МФЦ нет. Ты сильно путаешь заведения, братец
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TushcanRash
У него явно проблемы с документами , походу у него просто тупо Госуслуг нет
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Evil Ronin
А ты сиди и продавливай диван))Ну вы а в понедельник на завод;)
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Кокич
Мостовой в жизни билеты на футбол не покупал.
На кой ему Fan ID ?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Антибаскет Поповича
Руководители клубов должны челобитную Царю подать.
Желательно вместе с тренерской лицензией
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Overkiller
Сделайте человеку фануйди уже, он из за этого лицензию тренера получить не может, на стадион не пускают.
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Антибаскет Поповича
Ответ Фёдор Кузнецов
Мостовой думает что клуб личное письмо писать ему должен с просьбой прийти?
Руководители клубов должны челобитную Царю подать.
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Buzya
И кубок Африки не выигрывал. Чо тебя звать-то?
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Леонид Романов
Ответ Homelender_666
Жаль мужика. Доведут его до психушки. Будет кричать: "Я царь, я царь. Мне не нужна лицензия, я царь".
Ну а за что его жалеть то? Он сам не смог погасить в себе звезду пафоса и видимо его это полностью устраивает))))
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GLASGOW
Мостовой, ты не ветеран Спартака. Ты ветеран Сельты.
У тебя за Сельту в 2 раза больше матчей, чем за Спартак.

Вот в Сельту обращайся по всем вопросам.
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