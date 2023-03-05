Режиссер Пиманов и стендап-комик Яровицына нанесли символический удар по мячу перед игрой «Динамо» – «Крылья»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва фото Алексей Пиманов Футбол

Известные болельщики «Динамо» открыли матч против «Крыльев Советов» символическим ударом по мячу.  

Сделали это продюсер и режиссер фильма о легендарном турне «Динамо» «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов, а также стендап-комик и креативный продюсер шоу «Женский стендап» Зоя Яровицына.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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27 комментариев

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Приорат70
Пиманов на месте. После введения фан-айди его "Совершенно секретно" самое то про футбол и болельщиков
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Товарищ Наркотик
Ответ Джиза
Ты правда веришь, что девушка из Новосибирска искренне любит футбол и Динамо? Не хочу наговаривать, но могу предположить, что их объединяет просьба кого-то влиятельного или желание бесплатного пиара. Но я с ней лично не знаком, буду рад ошибиться.
Она и раньше на матчах светилась
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Pb-SE
Тот самый Пиманов, который снимал про кальян перед Марибором?
Ага
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Валерий Йованович
В первую очередь Пиманов это член ЕР и депутат, а уж потом, кто он там.
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Артем Алмазов
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
и которого братья Березуцкие уже больше 10 лет хотят засудить)
Так вроде даже и судились. Но в иске было отказано или что-то типа этого.
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Уся Ваткин
Ответ Pb-SE
Тот самый Пиманов, который снимал про кальян перед Марибором?
тот самый подментованный
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Джиза
Ответ Товарищ Наркотик
Их объединяет любовь к Динамо
Ты правда веришь, что девушка из Новосибирска искренне любит футбол и Динамо? Не хочу наговаривать, но могу предположить, что их объединяет просьба кого-то влиятельного или желание бесплатного пиара.
Но я с ней лично не знаком, буду рад ошибиться.
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Ashan Sorokin
Какой стыд
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Товарищ Наркотик
Ответ Джиза
вот, кстати, да. Максимальный "государственник", на словах - против всего того, за что Зоя.
Их объединяет любовь к Динамо
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Джиза
Ответ Vanek1411
Ещё ироничнее, что рядом с провластным Пимановым.
вот, кстати, да. Максимальный "государственник", на словах - против всего того, за что Зоя.
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Kazbek Ilyassovskiy
Помню, после Марибора тут люди стали дружно обсуждать пиманова, он даже аккаунт тут зарегистрировал, правда, непонятно, он это или нет. Писал без ошибок, поэтому некоторые думали, что это реально он.
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Убегай и Забивай!
Режиссёр....
Тут Данелия нужен ... чтоб высмеять весь этот стыд, что с Великим клубом происходит!
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Vanek1411
Ответ Джиза
Зоя либерал, за ЛГБТ и всякие свободы. И поддерживает Динамо. Нормально.
Ещё ироничнее, что рядом с провластным Пимановым.
+17
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charly_54
Ответ Джиза
Зоя либерал, за ЛГБТ и всякие свободы. И поддерживает Динамо. Нормально.
Комментарий скрыт
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An Kr
Да, стендап комик-цвет нации🤣
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Джиза
Зоя либерал, за ЛГБТ и всякие свободы. И поддерживает Динамо. Нормально.
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+32
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BolxoB
Ответ charly_54
А она (если можно так ее назвать) то здесь причём?
Какой дремучий
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charly_54
Ответ tolstiy
а почему ты её хочешь называть он? тебя смущает короткая стрижка у женщин?
Стрижка меня вообще не смущает
+1
-3
-2
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Дмитрий Тихонов
Символический удар по "Крыльям" нанёс Иван Сиденков...
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Pb-SE
Тот самый Пиманов, который снимал про кальян перед Марибором?
и которого братья Березуцкие уже больше 10 лет хотят засудить)
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red hikkikomori
Сразу "человек и закон" вспомнил)
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Pb-SE
А они похожи, особенно на второй фотке.
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selso99
Ответ Усы Годзиллы
все, выписана из либеральной тусовочки 🤣
Да ТНТ "патриотичее" Первого канала оказался
+4
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Pb-SE
Тот самый Пиманов, который снимал про кальян перед Марибором?
+33
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tolstiy
Ответ charly_54
А она (если можно так ее назвать) то здесь причём?
а почему ты её хочешь называть он? тебя смущает короткая стрижка у женщин?
+20
-4
+16
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