Режиссер Пиманов и стендап-комик Яровицына нанесли символический удар по мячу перед игрой «Динамо» – «Крылья»
Известные болельщики «Динамо» открыли матч против «Крыльев Советов» символическим ударом по мячу.
Сделали это продюсер и режиссер фильма о легендарном турне «Динамо» «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов, а также стендап-комик и креативный продюсер шоу «Женский стендап» Зоя Яровицына.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Но я с ней лично не знаком, буду рад ошибиться.
Тут Данелия нужен ... чтоб высмеять весь этот стыд, что с Великим клубом происходит!