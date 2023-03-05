Режиссер Пиманов и стендап-комик Яровицына нанесли символический удар по мячу перед игрой «Динамо» – «Крылья»

Известные болельщики « » открыли матч против « » символическим ударом по мячу.

Сделали это продюсер и режиссер фильма о легендарном турне «Динамо» «Одиннадцать молчаливых мужчин» , а также стендап-комик и креативный продюсер шоу «Женский стендап» Зоя Яровицына.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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