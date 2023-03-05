Салах об 1 мяче до рекорда Фаулера по голам за «Ливерпуль» в АПЛ: «Гнался за ним. Это мотивировало, я думал о нем каждый день»

высказался о том, что близок к рекорду по голам за «Ливерпуль» в .

Сейчас у Салаха 127 голов за «Ливерпуль» в матчах английского чемпионата. На счету Фаулера, который на данный момент является рекордсменом «Ливерпуля» по этому показателю, 128 мячей.

– Вы гонитесь за рекордами, учитывая, что до достижения Фаулера осталось так мало?

– Да, за этим рекордом – в оснобенности. Думаю, для меня он по-настоящему особенный.

Кажется, после моего первого сезона у меня был 31 гол, и я подумал, что хочу стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в истории Премьер-лиги. Я постоянно держал в голове мысль о том, что должен угнаться за ним. Это было одним из источников мотивации. Каждый день я просыпался и думал, что хотел бы побить этот рекорд.

Момент, когда я стану номером один в « », будет очень особенным. Да, я действительно гнался за этим рекордом.

Думаю, я стал внимательнее относиться к цифрам, когда достиг отметки в 15-20 голов за сезон. Но до рекорда все еще было далеко – более 100 голов. Я не знал, сколько сезонов здесь проведу, сколько сезонов уйдет на то, чтобы побить этот рекорд. Побить его за 6 сезонов – это отлично. Я буду очень гордиться этим, – сказал вингер «Ливерпуля».

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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