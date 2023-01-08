Салах вышел на 7-е место по голам (173) за «Ливерпуль», обогнав Далглиша

Форвард «Ливерпуля» поразил ворота «Вулверхэмптона» (2:2) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Египтянин забил 173-й гол за мерсисайдцев во всех турнирах и вышел на 7-е место в истории клуба, превзойдя (172).

6-ю позицию в списке с 183 мячами занимает , пятым идет (186).

Рекордсмен по голам за « » – Иан Раш (346).

В топ-4 также входят Роджер Хант (285), Гордон Ходжсон (241) и Билли Лидделл (228).

Подробнее статистика Салаха – здесь.