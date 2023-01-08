Салах вышел на 7-е место по голам (173) за «Ливерпуль», обогнав Далглиша
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поразил ворота «Вулверхэмптона» (2:2) в матче 3-го раунда Кубка Англии.
Египтянин забил 173-й гол за мерсисайдцев во всех турнирах и вышел на 7-е место в истории клуба, превзойдя Кенни Далглиша (172).
6-ю позицию в списке с 183 мячами занимает Робби Фаулер, пятым идет Стивен Джеррард (186).
Рекордсмен по голам за «Ливерпуль» – Иан Раш (346).
В топ-4 также входят Роджер Хант (285), Гордон Ходжсон (241) и Билли Лидделл (228).
Подробнее статистика Салаха – здесь.
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