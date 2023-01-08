Салах вышел на 7-е место по голам (173) за «Ливерпуль», обогнав Далглиша

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Робби Фаулер премьер-лига Англия Иан Раш Кенни Далглиш Роджер Хант Мохамед Салах Футбол

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поразил ворота «Вулверхэмптона» (2:2) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Египтянин забил 173-й гол за мерсисайдцев во всех турнирах и вышел на 7-е место в истории клуба, превзойдя Кенни Далглиша (172).

6-ю позицию в списке с 183 мячами занимает Робби Фаулер, пятым идет Стивен Джеррард (186).

Рекордсмен по голам за «Ливерпуль» – Иан Раш (346).

В топ-4 также входят Роджер Хант (285), Гордон Ходжсон (241) и Билли Лидделл (228).

Подробнее статистика Салаха – здесь.

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2 комментария

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argentinakomandamraz
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Раш на другой планете
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Lucky Z
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Вполне может обойти Фаулера и Джеррарда уже в этом сезоне
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