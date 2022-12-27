Салах делит с Далглишем 7-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». У Мо на 238 матчей меньше

сравнялся с по количеству голов за «Ливерпуль».

Со 172 голами Салах и Далглиш делят 7-е место в списке лучших бомбардиров клуба. При этом Далглишу потребовалось для этого 515 матчей, а Салаху – на 238 игр меньше (277).

В первую тройку бомбардиров « » входят Иан Раш (346 голов в 660 матчах), (285 голов в 492 матчах) и Гордон Ходжсон (241 гол в 377 матчах). 4-е место занимает Билли Лидделл (186 голов), 5-е – Стивен Джеррард (186), а 6-е – Робби Фаулер (183).

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