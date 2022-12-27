Салах делит с Далглишем 7-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». У Мо на 238 матчей меньше

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Робби Фаулер премьер-лига Англия рейтинги Иан Раш Кенни Далглиш Роджер Хант Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах сравнялся с Кенни Далглишем по количеству голов за «Ливерпуль».

Со 172 голами Салах и Далглиш делят 7-е место в списке лучших бомбардиров клуба. При этом Далглишу потребовалось для этого 515 матчей, а Салаху – на 238 игр меньше (277).

В первую тройку бомбардиров «Ливерпуля» входят Иан Раш (346 голов в 660 матчах), Роджер Хант (285 голов в 492 матчах) и Гордон Ходжсон (241 гол в 377 матчах). 4-е место занимает Билли Лидделл (186 голов), 5-е – Стивен Джеррард (186), а 6-е – Робби Фаулер (183).

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6 комментариев

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Ответ А.Э.РАСИМ
Далглиш не форвардом был.
так то Джеррард тоже и Лемпард в Челси
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А.Э.РАСИМ
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Далглиш не форвардом был.
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Андрей Альберт
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
У Салаха ещё много работы впереди, ещё есть кого обгонять.
Если он конечно останеться, было-бы 🔥👍
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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У Салаха ещё много работы впереди, ещё есть кого обгонять.
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#SharkTeam
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Скользкого обойдет, остальных вряд ли
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Marcus-light
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Ханта, думаю, обгонит. С Нашем сложнее, зависит от формы и настроения Мо
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