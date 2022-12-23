Салах первым забил 10 голов в ворота «Сити» Гвардиолы. Ему потребовалось 16 матчей

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30-летний полузащитник отличился на 48-й минуте 1/8 финала Кубка английской лиги.

Таким образом, Салах стал первым игроком, забившим 10 мячей в ворота «Сити» под руководством . На это египтянину потребовалось 16 матчей.

«Манчестер Сити» ведет со счетом 3:2, идет второй тайм. Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.