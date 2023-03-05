Пиоли про 1:2: «Фиорентина» играла лучше «Милана». Но это не из-за того, что мы думали о «Тоттенхэме»

Теги Милан Фиорентина Стефано Пиоли серия А Италия Тоттенхэм Футбол

Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Фиорентины» (1:2) в Серии А.

«Мы хорошо подготовились к игре, но «Фиорентина» превзошла нас в плане качества и энергии, особенно в первом тайме.

Во втором тайме мы действовали лучше, у нас были моменты сравнять счет, в эпизоде с пенальти нам стоило действовать лучше. Но в первом тайме игра была недостаточно хороша.

Сегодня «Фиорентина» играла лучше нас. Но это не потому, что мы думали о «Тоттенхэме». Нам просто надо действовать лучше во многих областях. Впереди еще много матчей, но это неудача, без которой мы могли бы обойтись», – сказал тренер «Милана» в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, 8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» – «Тоттенхэм» (1:0 – первая игра).

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1 комментарий

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krealpmoney
Ну, хоть не зря до конца досмотрел, такую красоту от Тео заценил!
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