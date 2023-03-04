высказался о борьбе за Лигу чемпионов.

После снятия 15 очков «Ювентус» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А. На счету команды 35 баллов.

«Гонка за Лигу чемпионов – это невозможная, трудная вещь. Тем не менее команда на данный момент набрала 50 очков. На поле у нас все хорошо, и мы должны продолжать.

Даже одна команда из тех, которые нас опережают – [речь об] « », « », « » и «Роме» – не попадет в ЛЧ. Одна останется за бортом, а еще есть «Аталанта», которая все еще отстает, но у которой есть возможность вернуться.

На кону 42 очка, верно? Их все еще предстоит разыграть, поэтому мы должны делать шаг за шагом. Мы не можем заглядывать слишком далеко вперед, и мы должны работать над «мини»-целями.

Попасть в Лигу чемпионов при минус 15 – это не то же самое, что выиграть скудетто. Это было бы все равно что выиграть три», – сказал главный тренер « ».

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