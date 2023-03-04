Аллегри о «Юве»: «Попасть в ЛЧ при минус 15 – это не то же самое, что выиграть скудетто. Это было бы все равно что выиграть три»

Теги Интер Рома Милан Лацио Аталанта Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за Лигу чемпионов.

После снятия 15 очков «Ювентус» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А. На счету команды 35 баллов.

«Гонка за Лигу чемпионов – это невозможная, трудная вещь. Тем не менее команда на данный момент набрала 50 очков. На поле у нас все хорошо, и мы должны продолжать.

Даже одна команда из тех, которые нас опережают – [речь об] «Интере», «Милане», «Лацио» и «Роме» – не попадет в ЛЧ. Одна останется за бортом, а еще есть «Аталанта», которая все еще отстает, но у которой есть возможность вернуться.

На кону 42 очка, верно? Их все еще предстоит разыграть, поэтому мы должны делать шаг за шагом. Мы не можем заглядывать слишком далеко вперед, и мы должны работать над «мини»-целями. 

Попасть в Лигу чемпионов при минус 15 – это не то же самое, что выиграть скудетто. Это было бы все равно что выиграть три», – сказал главный тренер «Ювентуса». 

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13 комментариев

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zugzwang
классический подкупентус: играть честно - это не то же самое, что выиграть скудетто.
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geby
Ответ спортикетт
с каких пор с таким богатым клубом как ювентус попадание в лч стало достижением?
с тех пор, как с ювентуса сняли 15 очков
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Enotaz24
Можно выиграть Лигу Европы
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Любезный Коссутий
единственный шанс для Супермакса попасть в ЛЧ - через победу в ЛЕ, что при наличии МЮ и Арсенала, выглядит проблематичным
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-2
-2
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Nikolay Kavcic
Если без травм, то цель вполне достижимая
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спортикетт
с каких пор с таким богатым клубом как ювентус попадание в лч стало достижением?
+1
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Golos Razuma
Попасть в ЛЧ, даже при снятии 15 очков - тема реальная вполне, учитывая как штормит команды все, за исключением Наполи. Если бы речь шла про скудетто, то да, это нереально, почти невозможно. А ЛЧ вполне по силам и должны догонять.
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+4
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Бухгалтер2021
если у наполи сделать -15 то Лацио и Интер могли бы бороться.и была интрига в чемпионате ,а так теряется интересе футбола
+1
-1
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san ra
А зачем им лч? Чтобы против Маккаби позориться и играть в ле?
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-2
-1
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Бухгалтер2021
Ответ Osodj Djhshs
Если Наполи сделать -15, то у них будет 50 и это все равно будет первое место. А конь Аллегри говорит о зоне лч
но не сделают у наполи -15
0
-2
-2
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Sahar228
На сколько отстал от жизни и итальянской лиги что минус 15 подумал о градусах °
+4
0
+4
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Ivan_Tikhonov
Макс, верим!!!
+3
-1
+2
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Osodj Djhshs
Если Наполи сделать -15, то у них будет 50 и это все равно будет первое место. А конь Аллегри говорит о зоне лч
+4
-3
+1
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