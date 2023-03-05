У «Милана» 3 поражения за 4 последних гостевых матча. Дальше – выезд к «Тоттенхэму»

« » потерпел три поражения в последних четырех выездных матчах.

Команда Стефано Пиоли уступила «Фиорентине» (1:2) в 25-м туре Серии А.

Начиная с 14 января «россонери» также проиграли в гостях «Лацио» (0:4) и «Интеру» (0:1). Вдобавок за это время были ничья с «Лечче» (2:2) и победа над «Монцей» (1:0).

Далее «Милан» встретится в Англии с «Тоттенхэмом» – ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 8 марта.

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