У «Милана» 3 поражения за 4 последних гостевых матча. Дальше – выезд к «Тоттенхэму»

Теги Милан Фиорентина Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

«Милан» потерпел три поражения в последних четырех выездных матчах.

Команда Стефано Пиоли уступила «Фиорентине» (1:2) в 25-м туре Серии А.

Начиная с 14 января «россонери» также проиграли в гостях «Лацио» (0:4) и «Интеру» (0:1). Вдобавок за это время были ничья с «Лечче» (2:2) и победа над «Монцей» (1:0).

Далее «Милан» встретится в Англии с «Тоттенхэмом» – ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 8 марта.

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5 комментариев

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Dark.Babysitter
Это просто Златан не играл.
Щас совсем другой колинкор будет.
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Абдул Абакаев
сами шпоры тоже сегодня прогорели
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SuperMen
Ответ Андрюха с района
Да, добротно Итальяно переиграл Пиоли) Но местные неучи эту правду сейчас быстро заминусят)
Кто Италию смотрит - знает, что Пиоли всегда тяжело даются игры против Итальяно
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Андрюха с района
Да, добротно Итальяно переиграл Пиоли) Но местные неучи эту правду сейчас быстро заминусят)
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Ариф Мейланов
У тоттенхкма будто дела лучше обстоят
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