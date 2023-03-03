Жиру пригласил на матч «Милана» 10-летнего мальчика, которого травили в школе во Франции

Теги Милан серия А Италия Оливье Жиру дискриминация Футбол

Оливье Жиру поддержал французского мальчика, которого травили в школе.

Родители 10-летнего Маэля Готье вынуждены были забрать его из школы из-за издевательств одноклассника.

«Ребенок не должен менять школу из-за издевательств. Когда слышишь о таком, это ранит твое сердце», – сказал форвард «Милана» в интервью RTL.

Также Жиру обратился к Маэлю и пригласил его на матч «Милана»: «Ты очень смелый, я восхищен тобой. Я хотел бы встретиться и пригласить тебя на игру».

«Мы не ожидали такого сюрприза, мы очень рады, потому что Маэль любит футбол. Он заплакал, его это очень тронуло», – сказал отец мальчика Микаэль Готье.

Отмечается, что семья мальчика, который травил Микаэля, приняла решение сменить школу.

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18 комментариев

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bam bam
я работая в театре столько раз приглашал на спектакли детей. только зарплата у меня была 200 баксов. ребята , камон, хватит восхищаться ерундой
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Евгений Кирьянко
Кто нибудь из наших футболёров хоть знает про 10 летнего мальчика из Брянской области?
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Onion
Травили чипсами и кокаколой, видимо...
0
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Марина Быстрова
Ответ Евгений Коршек
Теперь шкета вообще линчуют
Вряд ли,слишком сильный резонанс.
+3
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Kasilas__1
Жиру совсем идиот видимо.
Смелый мальчик)))))))
Ну и сюр
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Juve storia di un grande amore
Ответ Шурик Шурик
и футболист с таким именем тоже неплох)
Ахах) Просто сигма)
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Dexter Dallas
Время офигительныйх истоиий) В школе был такой ковбой. Но он не издевался. А типо силой что-то забирал у дрищей. Так что одни его боялись, другие как мы, сами ему были не интересны. Так вот, как он перестал щемить дрищей) он вывернул или типо того палец на ноге. Ну и классуха нас всех поперла к нему домой. Типо навестим, фруктов, сок, торт этот вафельный вручим. Короче из 28 человек дошли 12-15. Маман Сашки открывает. Запускает нас. И открывает ванную. А там Саша с 3 летней сестрой моются))) на тот момент нам было по 11-12 лет. После того случая он даже не дергался. Наверное детская травма. Даже и забыл про эту тему из детства)
+1
-2
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Иван Горецкий
Ответ Шурик Шурик
и футболист с таким именем тоже неплох)
🤣
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Евгений Коршек
Теперь шкета вообще линчуют
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Шурик Шурик
Ответ Никита Чистяков
Какой же Оливье классный! <3
и футболист с таким именем тоже неплох)
+22
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headmaster
Во всех клубах, где играл, никогда не было к нему претензий. Не часто такое встретишь
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AnMe
Оливьешка хорош 👍🏽 человечность самое главное
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74447sjhcs
Не перестает восхищать своей человечностью!
+1
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Блуждающий странник
Красавец. Игрок без хейтеров, за один сезон стал своим для команды и болельщиков
+13
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Никита Чистяков
Какой же Оливье классный! <3
+12
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vtnxqtqpyd
Ответ Криштиану Роналду
Респект Жиру, очень добрый поступок.
Сиииии
+2
-1
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Специальный выпуск
Просто мужик!с доброй душой
+28
-1
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Криштиану Роналду
Респект Жиру, очень добрый поступок.
+54
-4
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