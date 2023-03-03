Жиру пригласил на матч «Милана» 10-летнего мальчика, которого травили в школе во Франции

поддержал французского мальчика, которого травили в школе.

Родители 10-летнего Маэля Готье вынуждены были забрать его из школы из-за издевательств одноклассника.

«Ребенок не должен менять школу из-за издевательств. Когда слышишь о таком, это ранит твое сердце», – сказал форвард « » в интервью RTL.

Также Жиру обратился к Маэлю и пригласил его на матч «Милана»: «Ты очень смелый, я восхищен тобой. Я хотел бы встретиться и пригласить тебя на игру».

«Мы не ожидали такого сюрприза, мы очень рады, потому что Маэль любит футбол. Он заплакал, его это очень тронуло», – сказал отец мальчика Микаэль Готье.

Отмечается, что семья мальчика, который травил Микаэля, приняла решение сменить школу.

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