Сарабия о «ПСЖ»: «Играть с Месси, Мбаппе и Неймаром – потрясающе, но я предпочитаю сплоченную команду, а не набор отдельных личностей»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Вулверхэмптон Пабло Сарабия Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Пабло Сарабия недоволен своим пребыванием в «ПСЖ».

«Было потрясающе играть с Месси, Мбаппе и Неймаром, это очень хороший опыт, но для меня самое главное – чувствовать себя важным в команде.

Я предпочитаю играть в команде, где можно почувствовать сплоченность, быть частью команды и семьи, а не там, где есть лишь набор отдельных личностей.

Я был несчастлив, когда не играл. Очень трудно играть с футболистами такого уровня, как в «ПСЖ», поэтому я принял решение перейти в «Вулверхэмптон».

Я пережил много трудных моментов в карьере, но сейчас я хочу наслаждаться своей работой. Я чувствую, что сейчас расцвет моей карьеры», – сказал Сарабия.

30-летний полузащитник выступал за «ПСЖ» с 2019 по 2023 год. В январе этого года он перешел в «Вулверхэмптон».

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12 комментариев

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arspurs9
Ответ Красная стрела
Ну не скажи, смотреть на галактикос было очень интересно. И матчи порой огонь выдавали.
Разница в том, что «галактикос» были во всей команде. Суперзвезды были во всех линиях и в относительно адекватных пропорциях. У ПСЖ же 3 суперстара в атака по одному бегают и все.
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Black Phoenix
Ответ Красная стрела
Ну не скажи, смотреть на галактикос было очень интересно. И матчи порой огонь выдавали.
Интересно, до 2004 года примерно, пока Перес не убил движок команды, и не упустил Макелеле. Потом Реал барахтался в кризисе, а отрабатывать за звёздами и пахать, делать черновую работу было некому.
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Красная стрела
Ответ Black Phoenix
Есть пример подобной политики ПСЖ, неудачный - Галактикос Реала нулевых. Ничего хорошего данный проект не дал, кроме ЛЧ-2002 разве что, и парочки побед в Ла Лиге на заре становления, пока команду индивидуальными звёздами не до конца перенасытить успели. А у парижан и ЛЧ даже нет.
Ну не скажи, смотреть на галактикос было очень интересно. И матчи порой огонь выдавали.
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прощай Роналду
Ответ Гамаль Хайдаров
Прощай Сарабия
Завтра прощальный ужин)
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Isa Babaev
Предполагается, что Сарабия уровень ПСЖ, абсолютно непонятный трансфер
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прощай Роналду
Ответ Эркинбек Апаканов
без ЗП)
Нет, Пабло должен выплатить неустойку)
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Black Phoenix
Есть пример подобной политики ПСЖ, неудачный - Галактикос Реала нулевых. Ничего хорошего данный проект не дал, кроме ЛЧ-2002 разве что, и парочки побед в Ла Лиге на заре становления, пока команду индивидуальными звёздами не до конца перенасытить успели.

А у парижан и ЛЧ даже нет.
+1
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Антон Савельев
Вылитый мариарти из нового шерлока ))
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Гамаль Хайдаров
Ответ прощай Роналду
Кто не знает Мбаппе его уже уволил задним числом)
Прощай Сарабия
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Эркинбек Апаканов
Ответ прощай Роналду
Кто не знает Мбаппе его уже уволил задним числом)
без ЗП)
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прощай Роналду
Кто не знает Мбаппе его уже уволил задним числом)
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evil
А ещё они называли его земляным червяком
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