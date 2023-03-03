Сарабия о «ПСЖ»: «Играть с Месси, Мбаппе и Неймаром – потрясающе, но я предпочитаю сплоченную команду, а не набор отдельных личностей»

недоволен своим пребыванием в «ПСЖ».

«Было потрясающе играть с Месси, и , это очень хороший опыт, но для меня самое главное – чувствовать себя важным в команде.

Я предпочитаю играть в команде, где можно почувствовать сплоченность, быть частью команды и семьи, а не там, где есть лишь набор отдельных личностей.

Я был несчастлив, когда не играл. Очень трудно играть с футболистами такого уровня, как в «ПСЖ», поэтому я принял решение перейти в « ».

Я пережил много трудных моментов в карьере, но сейчас я хочу наслаждаться своей работой. Я чувствую, что сейчас расцвет моей карьеры», – сказал Сарабия.

30-летний полузащитник выступал за « » с 2019 по 2023 год. В январе этого года он перешел в «Вулверхэмптон».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков