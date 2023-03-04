Пиняев о хет-трике Дзюбы: «Это у него в крови, Артем – снайпер. Может, он выжал даже больше, чем мог»
Сергей Пиняев подвел итоги матча с «Ростовом».
«Локомотив» обыграл «Ростов» в 18-м туре Мир РПЛ. Артем Дзюба оформил хет-трик.
– Старались, много бегали, работали, создали свои моменты, получилось реализовать. Рады, что победили в таком сложном матче.
– Во втором тайме у вас открылось второе дыхание?
– Просто мы всей командой договорились не опускать руки, в том же темпе нагнетать, пытались забить второй гол, потом третий.
Не то что ожидали хет‑трик от Дзюбы, знали, что если у него будет момент, он его реализует. Футболист с таким большим бэкграундом, рекордсмен Премьер‑лиги по забитым мячам – это у него в крови.
Он снайпер, использует свои моменты. Важно было создать для него возможности. Может быть, он выжал даже больше, чем мог.
– Эта победа станет переломной для «Локомотива»?
– По второму матчу со «Спартаком» было видно, что мы играли с позиции силы, продолжили делать это сегодня. Надеюсь, в следующих матчах будет лучше получаться. Коллектив с молодыми и новыми футболистами. Мы только притираемся, – сказал полузащитник «Локомотива».
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