Пиняев о хет-трике Дзюбы: «Это у него в крови, Артем – снайпер. Может, он выжал даже больше, чем мог»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев подвел итоги матча с «Ростовом».

«Локомотив» обыграл «Ростов» в 18-м туре Мир РПЛ. Артем Дзюба оформил хет-трик.

– Старались, много бегали, работали, создали свои моменты, получилось реализовать. Рады, что победили в таком сложном матче.

– Во втором тайме у вас открылось второе дыхание?

– Просто мы всей командой договорились не опускать руки, в том же темпе нагнетать, пытались забить второй гол, потом третий.

Не то что ожидали хет‑трик от Дзюбы, знали, что если у него будет момент, он его реализует. Футболист с таким большим бэкграундом, рекордсмен Премьер‑лиги по забитым мячам – это у него в крови.

Он снайпер, использует свои моменты. Важно было создать для него возможности. Может быть, он выжал даже больше, чем мог.

– Эта победа станет переломной для «Локомотива»?

– По второму матчу со «Спартаком» было видно, что мы играли с позиции силы, продолжили делать это сегодня. Надеюсь, в следующих матчах будет лучше получаться. Коллектив с молодыми и новыми футболистами. Мы только притираемся, – сказал полузащитник «Локомотива».

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11 комментариев

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инок
Галактонов преобразил Локо за короткий срок. Играли за команду все. Даже Дзюба забил 3 гола. С первой победой в
рестарте нашего чемпионата!
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dum dam
Снайпер. Скорострел.
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vjp6cmm2f9
Ответ Великий Алонсо
А своим междуножным оружием он также стреляет?) 🤭🤭🤭
Нужно на тебе испытать!🤫
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Великий Алонсо
А своим междуножным оружием он также стреляет?) 🤭🤭🤭
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Гамарджоба Генацвале
Ответ onegin2007
Как не вовремя хет трик Дзюбы, после этого интервью))
Наоборот, очень вовремя)Прямо самое то, что нужно)
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onegin2007
Как не вовремя хет трик Дзюбы, после этого интервью))
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Mr. Shady
Пиняев сегодня играл отлично. Очень понравилось, как он на скорости от защитников убегал, давно такого игрока в Локомотиве не было
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Сереня Цветок
собаки, знаю зиминусуют. но на то вы и собаки.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Roman
Пиняев тоже хорош, на скорости просто обувал защитников Ростова. Будет топчиком, если не забьет на требования
Не должен, у него с мозгами все нормально, несмотря на возраст. Довольно скромный парнишка.
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Сереня Цветок
ну что, все обкакались, да, миносователи? проглотите.
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Roman
Пиняев тоже хорош, на скорости просто обувал защитников Ростова. Будет топчиком, если не забьет на требования
+4
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