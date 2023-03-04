Дзюба о свисте фанатов: «Ответ – счет на табло. Кто‑то кричит: «Какой рукой делаешь?» Показываю обе»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Матч ТВ Виктор Мелехин Футбол

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о радости от возвращения в Россию.

– Я очень рад вернуться, очень соскучился по России за короткий вояж в Турцию, наслаждаюсь каждым моментом. Ребятам спасибо огромное за доверие, передачи.

Заменили по делу, ушиб получил, Мелеха пяткой в колено попал.

– Хотели забить четвертый гол?

– Надо меру знать. Три – я уже счастлив. Важно было победить, мы в ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться.

– Как реагируете на свист с трибун?

– Кто‑то кричит: «Какой рукой делаешь?» Показываю две руки. Нормально, пусть кричат.

Кто‑то подтрунивает, меня это не задевает, больше мотивирует, главный ответ – счет на табло, – сказал Дзюба.

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42 комментария

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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ nikitosdaipoltos
Не помню косяков Дзюбы в составе Ростова и чтобы он что то такого творил в сборной Мб напомните?
Мы сейчас точно об одном персонаже? Футбольный дзюбоголовый Кучера
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Valentin Kompaneytsev
Дзюба гордится своими проделками.
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nikitosdaipoltos
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
А игра тут при чем?))
Не помню косяков Дзюбы в составе Ростова и чтобы он что то такого творил в сборной
Мб напомните?
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Константин Эсперов
Отсутствие мозгов это, а не стальные яйца . Уткин правильно сказал . У Дзюбы нет самокритики , он не боится опозориться . Может молоть чушь ,потом менять мнение о чём угодно в любой момент. За что хвалить его ? Забивает и спасибо ему .
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Фут.Боль
Ответ Василий Питерский
Его теперь год будет не заткнуть
Да пусть болтает, хоть уболтается. Вам от этого жить тяжелее? Вряд ли. Ну вот он такой. Но как футболист он достаточного хорошего уровня. Для нашего чемпионата так вообще.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ nikitosdaipoltos
не понимаю свиста именно в Ростове Дзюба там играл очень неплохо
А игра тут при чем?))
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Svobodu Mne
Ответ pazo
Потому что бюджетники фанайдишные одни на трибунах, которые про это даже не в курсе.
Человек гавно, а у тебя все бюджетники. Есть же только ваше мнение и остальные не должны ходить на футбол для которых нет проблемы получить фанайди. Всех кнутом загнали на трибуны, кругом пропаганда, ты ведь так думаешь?
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Сереня Цветок
воткнуть 3 клубу, где тебя ненавидит тренер. причем твой клуб борется за выживание. причем чуть ли не в 1 матче хет-трик. кто против - вы идиоты. Дзюба - топище просто
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Wizard Harry
Быдлятина ростовкая освистала человека, который принес кубок)
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Максим Пантелеев
Ответ nikitosdaipoltos
за какие человеческие качества?)
Вот именно,у него их нет. За пропастью от чести,порядочности, элементарного такта. Помню как пришел к Урганту и полпередачи Заболотного высмеивал на всю страну. Зато за критику себя -банит всех.
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nikitosdaipoltos
Ответ Максим Пантелеев
Ему свистят за человеческие качества. Человек-кал.
за какие человеческие качества?)
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sergey para
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Напитали Дзюбу его любимым негативом, теперь получайте кэшбэк😏
Камшот
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Саша Казанов
Ответ Максим Пантелеев
Ему не про футбол свистят.Не надо строить из себя шлангов.
Ему свистят потому что он унизил всех!!!! Чем??? Не важно! Но они обиделись и вообще с чемпионата снимутся, а с вам, а ваааам… Фиг с вами!
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Боком рез
Просто человек, человек.......г......Дзюба (с) он похоже ещё и гордится)
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Максим Пантелеев
Ответ Владимир Цыркунов
Странно что у нас в Ростове его освистали он же нам кубок принёс и вобще играл топ
Ему не про футбол свистят.Не надо строить из себя шлангов.
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Максим Пантелеев
Ответ nikitosdaipoltos
не понимаю свиста именно в Ростове Дзюба там играл очень неплохо
Ему свистят за человеческие качества. Человек-кал.
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pazo
Ответ nikitosdaipoltos
не понимаю свиста именно в Ростове Дзюба там играл очень неплохо
Потому что бюджетники фанайдишные одни на трибунах, которые про это даже не в курсе.
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Евгений Лифшиц
Пхах. Ну Дзюба легенда, тут не поспоришь
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Бартоломью
Ответ Karpins
Как бы кто к нему не относился, мне лично он не импонирует, но у дзюбиньо стальные яйца
Кстати, полное отсутсвие нервяка и холодная голова и во время игры позволяет ему не торопиться и в доли секунды принимать правильные решения. Где выждать паузу и выманив на себя оппонентов именно в нужное время отдать пас или наоборот ударить по воротам..
Очень ценное качество, которое в большинстве своем отсутствует у многих наших футболистов.
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Владимир Цыркунов
Странно что у нас в Ростове его освистали он же нам кубок принёс и вобще играл топ
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Isshin88
Каким бы он не был футболистом, всегда было неприятно, что он представляет страну, выступая за сборную.
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Ivan Petrov
Ответ Nogoi89
Артем лишний раз подтвердил, что лучше Дзюбу не драконить)
Ждём 5 палок бывшей зине
+1
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Евгений Семенченко
Ответ alexsem69
Красава!!!
он на Кипре вроде бы )))
+2
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Владимир Владимирович
Эххх Дзюба Дзюба, даже тот интимный инцидент его не портит , как его язык . Язык его враг
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АРТУР АЛИЕВ
"– Кто‑то кричит: «Какой рукой делаешь?» Показываю две руки."
Он как индеец огонь добывает так что ли?
+11
-1
+10
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