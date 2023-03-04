Дзюба о свисте фанатов: «Ответ – счет на табло. Кто‑то кричит: «Какой рукой делаешь?» Показываю обе»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о радости от возвращения в Россию.
– Я очень рад вернуться, очень соскучился по России за короткий вояж в Турцию, наслаждаюсь каждым моментом. Ребятам спасибо огромное за доверие, передачи.
Заменили по делу, ушиб получил, Мелеха пяткой в колено попал.
– Хотели забить четвертый гол?
– Надо меру знать. Три – я уже счастлив. Важно было победить, мы в ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться.
– Как реагируете на свист с трибун?
– Кто‑то кричит: «Какой рукой делаешь?» Показываю две руки. Нормально, пусть кричат.
Кто‑то подтрунивает, меня это не задевает, больше мотивирует, главный ответ – счет на табло, – сказал Дзюба.
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Мб напомните?
Очень ценное качество, которое в большинстве своем отсутствует у многих наших футболистов.
Он как индеец огонь добывает так что ли?