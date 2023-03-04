Дзюба о свисте фанатов: «Ответ – счет на табло. Кто‑то кричит: «Какой рукой делаешь?» Показываю обе»

Нападающий « » рассказал о радости от возвращения в Россию.

– Я очень рад вернуться, очень соскучился по России за короткий вояж в Турцию, наслаждаюсь каждым моментом. Ребятам спасибо огромное за доверие, передачи.

Заменили по делу, ушиб получил, пяткой в колено попал.

– Хотели забить четвертый гол?

– Надо меру знать. Три – я уже счастлив. Важно было победить, мы в ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться.

– Как реагируете на свист с трибун?

– Кто‑то кричит: «Какой рукой делаешь?» Показываю две руки. Нормально, пусть кричат.

Кто‑то подтрунивает, меня это не задевает, больше мотивирует, главный ответ – счет на табло, – сказал Дзюба.

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