«Локомотив» прервал серию из 4 матчей без побед в РПЛ

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Футбол

«Локомотив» прервал серию из 4 матчей без побед в Мир РПЛ.

В субботу железнодорожники были сильнее «Ростова» (3:1). До этого у «Локо» в РПЛ было 3 поражения и ничья.

«Локомотив» идет на 13-м месте, набрав 16 очков.

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8 комментариев

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Тюменский медвежонок
Ответ ChurchilI
я не понял, это Дзюба так хорош или Валера так плох?
Ростов очень плохо играл на кубке Винлайн, потом достаточно плохо сыграли в кубке России против Урала (дважды), но конечно все валить на ужасную форму Ростова не стоит, все таки сегодня плюс минус равный футбол был на поле, просто удача была на стороне Локомотива в большей степени (но Ростову просто должок вернулся в этом плане за игру прошлого сезона когда они так же на удаче разгромили Локомотив дома), сегодня все отскоки летели игрокам Локо
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Фут.Боль
Молодцы, порадовали! Верил, что Дзюба сможет помочь и начнет забивать. Нужно подниматься выше, состав сейчас очень интересный.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Дзюба как Черчесов. Никому не нравится, но он ТОП
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blaugrano
Неужели наш чемпионат настолько слаб даже на фоне турецкого великолепного века?
Дзюба вернулся и разрывает посредственную лигу а-ля Роналду Аравию.
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Black Phoenix
Похоже, Дзюба в своей классической манере подпитывался негативом и решительностью. Даже хет-трик оформил. Вот если бы ещё языком меньше чесал и был не таким мелочным - цены б ему в РПЛ не было.
+2
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Heath Neumann
Уверенная победа в рестарте сезона.

Половину дела сделал Карпин решив играть без защиты, а Дзюба как известно на картофельных полях играть умеет, ну а корень подставит без вопросов где нужно.

Пиняев и Тикнизян однозначно лучшее открытие нового Локо, уровень взаимопонимания на максимуме, смещение в полуфланг во время атаки - бесподобно.

Кузьмичев и Конти как не пытались помочь Ростову, но не получилось. Тут сразу и попытки ударить мимо мяча, и заработать красную, но результат был таков.

AD7 надо на бровку ставить всех, кого он 0босрал в последнем интервью. Так есть шансы закончить в топ-5 этот сезон. Ну а без шуток меня порадовала атмосфера в команде после забитых мячей. Вот вспоминается сразу как Тедеско заставлял учить игроков празднования, а затем результаты и слаженность команды была на уровне. Ещё прошлой осенью я писал что Локомотив - это команда невротиков, но в моральном плане возможно всё становится лучше.

Лантратову терпения, ещё нескоро он сыграет на 0.
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Руслан Абакаров
Воздалось за засуженный матч со спаратчами
+4
-1
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ChurchilI
я не понял, это Дзюба так хорош или Валера так плох?
+6
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