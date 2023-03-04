«Локомотив» прервал серию из 4 матчей без побед в РПЛ
«Локомотив» прервал серию из 4 матчей без побед в Мир РПЛ.
В субботу железнодорожники были сильнее «Ростова» (3:1). До этого у «Локо» в РПЛ было 3 поражения и ничья.
«Локомотив» идет на 13-м месте, набрав 16 очков.
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Дзюба вернулся и разрывает посредственную лигу а-ля Роналду Аравию.
Половину дела сделал Карпин решив играть без защиты, а Дзюба как известно на картофельных полях играть умеет, ну а корень подставит без вопросов где нужно.
Пиняев и Тикнизян однозначно лучшее открытие нового Локо, уровень взаимопонимания на максимуме, смещение в полуфланг во время атаки - бесподобно.
Кузьмичев и Конти как не пытались помочь Ростову, но не получилось. Тут сразу и попытки ударить мимо мяча, и заработать красную, но результат был таков.
AD7 надо на бровку ставить всех, кого он 0босрал в последнем интервью. Так есть шансы закончить в топ-5 этот сезон. Ну а без шуток меня порадовала атмосфера в команде после забитых мячей. Вот вспоминается сразу как Тедеско заставлял учить игроков празднования, а затем результаты и слаженность команды была на уровне. Ещё прошлой осенью я писал что Локомотив - это команда невротиков, но в моральном плане возможно всё становится лучше.
Лантратову терпения, ещё нескоро он сыграет на 0.