«Локомотив» прервал серию из 4 матчей без побед в РПЛ

«Локомотив» прервал серию из 4 матчей без побед в Мир РПЛ.

В субботу железнодорожники были сильнее «Ростова» (3:1). До этого у «Локо» в РПЛ было 3 поражения и ничья.

«Локомотив» идет на 13-м месте, набрав 16 очков.

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