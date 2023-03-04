У Дзюбы первый хет-трик с 2021 года. Он забил 149-й, 150-й и 151-й голы в РПЛ

сделал хет-трик в составе « ».

Форвард забил три гола в одном матче впервые с 19 ноября 2021 года – тогда он трижды поразил ворота «Пари НН» в составе «Зенита».

Кроме того, Дзюба забил 149-й, 150-й и 151-й голы в Мир .

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