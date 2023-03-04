У Дзюбы первый хет-трик с 2021 года. Он забил 149-й, 150-й и 151-й голы в РПЛ

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба сделал хет-трик в составе «Локомотива».

Форвард забил три гола в одном матче впервые с 19 ноября 2021 года – тогда он трижды поразил ворота «Пари НН» в составе «Зенита».

Кроме того, Дзюба забил 149-й, 150-й и 151-й голы в Мир РПЛ.

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42 комментария

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King_X
За Дзюбу рад, круто, что вернулся
Но как тут все переобулись, уже и в сборную зовут - а после двух матчей без голов сами же гнобить будете по новой
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leon74
Дзюба вернулся.
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Владислав88
Ответ Caerly
Валера, конечно, нашёл себе кавалера)
Валера, Валера,
Нашёл себе кавалера! 🤣🤣🤣
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Буратино55
Ответ Caerly
Валера, конечно, нашёл себе кавалера)
Я давно пришёл к мысли что когда 10 лет назад Валера гнобил Дзюбу он понимал что Дзюбу надо мотивировать) только это сыграло против Валеры в долгую)
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ZlomSpb
Молодец, что реализовал свои моменты, но их привез (два точнее) защитники Ростова.
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Раменки за Динамо
Ответ Игорь Климов
Ты это о себе говоришь? Никому не интересно про тебя читать.
Ты чего тут забыл?
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casatt
Добро пожаловать домой
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fonar
Там интервью раздал 🔥🔥🔥
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Блуждающий странник
Ответ Светлана Агейкина
2 игры. Со Спартаком не было его. Спартак играет. Ростова не было последних 2 игры. Только Комличенко на морально-волевых. Подождём.
Я хейтер Дзюбы, но с чего вдруг его не было? На угловом выиграл борьбу ударил в штангу, не повезло. Был ещё убойный момент где он ударил выше, борьбу выигрывал. Как человек последнее г...о, а как игрок для РПЛ высокого уровня
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El_loco_97
Ответ Светлана Агейкина
2 игры. Со Спартаком не было его. Спартак играет. Ростова не было последних 2 игры. Только Комличенко на морально-волевых. Подождём.
Неправда, в первой игре со Спартаком он как минимум в штангу попал и имел ещё хороший момент, где не попал в пустой створ
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Amanay23 “DOCTOR”
Кто бы что не говорил , я никогда не видел такого Голеадора в РПЛ как Дзюба ! Потрясающий игрок ! В России ему нет равных , и он это доказал играя за разные клубы !
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Игорь Климов
Ответ Ебздрогыч
Как человек - говно, как игрок - выдающийся для нашего убогонького чемпионата
Ты это о себе говоришь? Никому не интересно про тебя читать.
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Чётко_как_чечётка
Лантратов, Тикнизян, Пиняев, Дзюба лучшие. Рифат с возвращением, очень рад за татарина!!!
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aidos_1979
Рука бога не иначе)
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Яна Рябова
Ответ ЛоуренсАравийский
Лошпеды, которые орали что он только за Зенит может слабым клубам забивать, да санмаринам всяким, вы где? 🤡 чувак подобной игрой имеет все шансы вытащить Локо из стыков
Если сделает это, то красава, я болею за Локо. Но он как кроме как в рпл не забивает. Молодец, но репа у него отвратная, прям как КриРо в пустыне делает хет-трик, это уже ничего не стоит.
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Alex Rhea
Многое говорит об уровне РПЛ. Полный провал в Турции и сразу хет-трик в РПЛ
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Ashan Sorokin
Дзюба и хейтерам ротик прикрыл и одному человеку в Ростове показал его уровень
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stastzar
Красавчик, что тут скажешь. Не удивлюсь, если войдет в топ-5 бомбардиров по итогам РПЛ
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Собака хаски в маске
Ну что там, пацаны, после того интервью, где вы все? Комментаторы, вас не слышно) где то на дне булькает что то, это вы?
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lama_kuka
Остановите этого монстра кто-нибудь
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ден Ден
Побольше играл бы так и поменьше разговаривал. Цены бы не было
Так он же сам говорил и уже неоднократно доказывал делом, что ему надо заряжаться от негативной реакции, в том числе, и на его болтовню🤓
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Caerly
Валера, конечно, нашёл себе кавалера)
С горя сегодня сахара наестся👹
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trav
Очень хороший матч провел
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Женя Григорьев
Иран и Ирак берегитесь , Дзюба идёт за рекордом
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Jaxongir Shodiev
Возвращение однорукого!!!!
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