У Дзюбы первый хет-трик с 2021 года. Он забил 149-й, 150-й и 151-й голы в РПЛ
Артем Дзюба сделал хет-трик в составе «Локомотива».
Форвард забил три гола в одном матче впервые с 19 ноября 2021 года – тогда он трижды поразил ворота «Пари НН» в составе «Зенита».
Кроме того, Дзюба забил 149-й, 150-й и 151-й голы в Мир РПЛ.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Но как тут все переобулись, уже и в сборную зовут - а после двух матчей без голов сами же гнобить будете по новой
Нашёл себе кавалера! 🤣🤣🤣