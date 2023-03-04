Журавель о посещаемости «Зенита» с Fan ID: «Уже говорят про «бывший вираж». Антураж слишком академичный, немногим громче, чем в библиотеке»

высказался о низкой посещаемости на « ».

Матч 18-го тура Мир РПЛ между « » и « » (3:0), первый после введения Fan ID, посетили 19 705 человек. Это худшая посещаемость стадиона в рамках чемпионата России без учета сезонов, в которых действовали коронавирусные ограничения.

Журавель опубликовал фотографию фан-сектора «Газпром Арены».

«Это то, что здесь в Петербурге уже называют «бывший вираж». Звучит во всех смыслах грустно. Антураж на первом фанайдишном матче слишком академичный. Немногим громче, чем в библиотеке.

И у меня в голове не укладывается мысль, что вираж может стать бывшим. Fan ID пришел как неизбежность, отмене он не подлежит – так звучали ответы на все претензии.

Не знаю, каких усилий это стоит – явно больших, чем розыгрыш машины и открытие МФЦ у стадиона – надо разговаривать и убеждать, искать смягчения, если невозможна отмена.

Потому что за всю историю российского футбола это будет самая большая потеря – обретенный на классных стадионах антураж и зрительская база», – написал журналист и комментатор « ».

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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