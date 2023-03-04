Журавель о посещаемости «Зенита» с Fan ID: «Уже говорят про «бывший вираж». Антураж слишком академичный, немногим громче, чем в библиотеке»
Тимур Журавель высказался о низкой посещаемости на «Газпром Арене».
Матч 18-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» (3:0), первый после введения Fan ID, посетили 19 705 человек. Это худшая посещаемость стадиона в рамках чемпионата России без учета сезонов, в которых действовали коронавирусные ограничения.
Журавель опубликовал фотографию фан-сектора «Газпром Арены».
«Это то, что здесь в Петербурге уже называют «бывший вираж». Звучит во всех смыслах грустно. Антураж на первом фанайдишном матче слишком академичный. Немногим громче, чем в библиотеке.
И у меня в голове не укладывается мысль, что вираж может стать бывшим. Fan ID пришел как неизбежность, отмене он не подлежит – так звучали ответы на все претензии.
Не знаю, каких усилий это стоит – явно больших, чем розыгрыш машины и открытие МФЦ у стадиона – надо разговаривать и убеждать, искать смягчения, если невозможна отмена.
Потому что за всю историю российского футбола это будет самая большая потеря – обретенный на классных стадионах антураж и зрительская база», – написал журналист и комментатор «Матч ТВ».
Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось
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Аналогично и с FAN ID - можно не оформлять, но некоторые виды досуга будут недоступны. Как уже писал выше, не нравится обременение в виде водительских прав - добро пожаловать в пешеходы. Никто не мешает вам быть участником дорожного движения (продолжать смотреть футбол и топить за тех же КБ/CБГ или всех сразу) просто делать это придётся с меньшим комфортом (по телевизору).
Я не вижу смысла бисер метать.
Пойду лучше пива выпью за увеличения отрыва от второго места :)
А эти тысячу рублей получили впридачу к билетам и чупа-чупсами на матч затарились
Знаю, что некоторым давали промокоды желающим, но никак не угрожали и не гнали палками в выходной людей.
Как этот процесс происходит?
И если уж не получается реализовывать весь объем билетов на 50 тысячник, то в продажу надо выставлять ликвидный первый ярус, а все остальные билеты тупо раздавать школьникам-студентам, как "инвестицию в будущую базу болельщиков".
Тем более доходы от матч-дэй это не только (и не столько) билеты - это кейтеринг в VIP, доходы от обычных и промо-точек (KFC) питания, атрибутика, программки, доходы от парковки. Пускай болельщик пришел на стадион бесплатно, но что-то купил из доп.опций - уже хорошо.
Всяко лучше чем с пустыми трибунами играть - тем же футболистам на домашней арене приятнее, когда на трибунах аншлаг. Они там не будут разбираться кто за сколько на стадион попал - биток и ладно, будем тащить катку.
Параллели можно привести ...
Или это другое ? ДА это другое,
Гонят на Бахмут и гонят на стадионы
Вот проблема то
Закон спустили с определенной целью те, кому нет дела до таких грошей и тем более до каких-то зрителей.