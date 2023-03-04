Журавель о посещаемости «Зенита» с Fan ID: «Уже говорят про «бывший вираж». Антураж слишком академичный, немногим громче, чем в библиотеке»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Тимур Журавель Пари НН Матч ТВ Fan ID Футбол

Тимур Журавель высказался о низкой посещаемости на «Газпром Арене».

Матч 18-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» (3:0), первый после введения Fan ID, посетили 19 705 человек. Это худшая посещаемость стадиона в рамках чемпионата России без учета сезонов, в которых действовали коронавирусные ограничения.

Журавель опубликовал фотографию фан-сектора «Газпром Арены».

«Это то, что здесь в Петербурге уже называют «бывший вираж». Звучит во всех смыслах грустно. Антураж на первом фанайдишном матче слишком академичный. Немногим громче, чем в библиотеке.

И у меня в голове не укладывается мысль, что вираж может стать бывшим. Fan ID пришел как неизбежность, отмене он не подлежит – так звучали ответы на все претензии.

Не знаю, каких усилий это стоит – явно больших, чем розыгрыш машины и открытие МФЦ у стадиона – надо разговаривать и убеждать, искать смягчения, если невозможна отмена.

Потому что за всю историю российского футбола это будет самая большая потеря – обретенный на классных стадионах антураж и зрительская база», – написал журналист и комментатор «Матч ТВ».

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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36 комментариев

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Футболшоу
Ответ Михо
Поддерживают чинуши и депутаты, и головы там не всегда пустые. Введение айди это не глупость, не ошибка, это вполне осознанное решение с целью ограничить большие сборища физически крепких и активных мужчин, в основном именно они ходят на футбол. Цель думаю всем понятна, исключить стихийные проявления недовольства. Поэтому если кто то надеется что из за низкой посещаемости его отменят, то наоборот, власти убеждаются что идея работает. Его не отменят никогда
Думаю, вы правы на все 146 %)))
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Ковш Сосновый
При этом в студии перед матчем рекламировал Айди🤦‍♂️
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nikitatim
До Полной Отмены!!
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Alex Chernov
Ответ Злодей Спб
Протестуны :) Какой смысл против клубов протестовать? Клубы пытаются как могут сгладить негатив. Что они в принципе могут сделать? Или вы предлагаете спартаку сниматься с чемпионата из-за FAN ID? Естественного этого не произойдёт. Аналогично и с FAN ID - можно не оформлять, но некоторые виды досуга будут недоступны. Как уже писал выше, не нравится обременение в виде водительских прав - добро пожаловать в пешеходы. Никто не мешает вам быть участником дорожного движения (продолжать смотреть футбол и топить за тех же КБ/CБГ или всех сразу) просто делать это придётся с меньшим комфортом (по телевизору). Я не вижу смысла бисер метать. Пойду лучше пива выпью за увеличения отрыва от второго места :)
Если так пойдёт - он самораспустится этот чемп, к гадалке не ходи. В таком в виде и без Европы очень сомнителен интерес. Тут не Англия. Да, хорошее решение, приятного пивопития, я пойду денег немного заработаю, каждому свое 🙃
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Карл_Иваныч
Ответ Д.Н.Л
Антураж был как в библиотеке, поэтому бухой Быстров пошёл с кем-то знакомиться.
Не. Быстров субботу в церковь ходит, а в библиотеку в воскресение.
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Злодей Спб
Ответ Alex Chernov
Народ хочет протестовать легально хоть так, против всего происходящего в стране и в футболе в частности. Глупость властьдержащих в отдельных моментах - зашкаливает. Если народ не будет ходить- надо закрывать эту лавочку дорогущую, увы 🙃
Протестуны :) Какой смысл против клубов протестовать? Клубы пытаются как могут сгладить негатив. Что они в принципе могут сделать? Или вы предлагаете спартаку сниматься с чемпионата из-за FAN ID? Естественного этого не произойдёт.

Аналогично и с FAN ID - можно не оформлять, но некоторые виды досуга будут недоступны. Как уже писал выше, не нравится обременение в виде водительских прав - добро пожаловать в пешеходы. Никто не мешает вам быть участником дорожного движения (продолжать смотреть футбол и топить за тех же КБ/CБГ или всех сразу) просто делать это придётся с меньшим комфортом (по телевизору).

Я не вижу смысла бисер метать.

Пойду лучше пива выпью за увеличения отрыва от второго места :)
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Wiley Fox
На Спартаке хоть Кузьма что-то кричала

А эти тысячу рублей получили впридачу к билетам и чупа-чупсами на матч затарились
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mynicipal
Да наплевать на этот вираж,не хотят поддерживать свою команду это их дело.у пусть сидят распустив сопли ’ мы фанаты, на нас забили,нас народ не поддерживает,а мы такие хорошие "
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ЛексЛютый
Ответ eazyjet
Начальство
И как это происходило? В деталях интересно узнать.
Знаю, что некоторым давали промокоды желающим, но никак не угрожали и не гнали палками в выходной людей.
Как этот процесс происходит?
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Alex Chernov
Ответ Злодей Спб
Я смотрел какую-то инфографику на спортсе - доля доходов от матч-дэй в клубах РПЛ это 10% бюджета максимум. Поэтому клубы не так сильно обеспокоены снижением посещаемости с финансовой точки зрения, как с имиджевой. И если уж не получается реализовывать весь объем билетов на 50 тысячник, то в продажу надо выставлять ликвидный первый ярус, а все остальные билеты тупо раздавать школьникам-студентам, как "инвестицию в будущую базу болельщиков". Тем более доходы от матч-дэй это не только (и не столько) билеты - это кейтеринг в VIP, доходы от обычных и промо-точек (KFC) питания, атрибутика, программки, доходы от парковки. Пускай болельщик пришел на стадион бесплатно, но что-то купил из доп.опций - уже хорошо. Всяко лучше чем с пустыми трибунами играть - тем же футболистам на домашней арене приятнее, когда на трибунах аншлаг. Они там не будут разбираться кто за сколько на стадион попал - биток и ладно, будем тащить катку.
Народ хочет протестовать легально хоть так, против всего происходящего в стране и в футболе в частности. Глупость властьдержащих в отдельных моментах - зашкаливает. Если народ не будет ходить- надо закрывать эту лавочку дорогущую, увы 🙃
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AIBOLIT66
В Англии ружья кирпичом не чистят! А стадионы полные и без фанатов, которых ведьма Маргарет Тэтчер уничтожила как класс. Так что всё проходит и это пройдёт. Были стадионы полные до фанатов, будут и после. А очкарик на стадионе не был, он в мячике стеклянном сидел с Игониным. За полкилометра.
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Злодей Спб
Ответ Alex Chernov
🤣🤣🤣 И бразильцы будут бесплатно играть, так думаю 🙃
Я смотрел какую-то инфографику на спортсе - доля доходов от матч-дэй в клубах РПЛ это 10% бюджета максимум. Поэтому клубы не так сильно обеспокоены снижением посещаемости с финансовой точки зрения, как с имиджевой.

И если уж не получается реализовывать весь объем билетов на 50 тысячник, то в продажу надо выставлять ликвидный первый ярус, а все остальные билеты тупо раздавать школьникам-студентам, как "инвестицию в будущую базу болельщиков".

Тем более доходы от матч-дэй это не только (и не столько) билеты - это кейтеринг в VIP, доходы от обычных и промо-точек (KFC) питания, атрибутика, программки, доходы от парковки. Пускай болельщик пришел на стадион бесплатно, но что-то купил из доп.опций - уже хорошо.

Всяко лучше чем с пустыми трибунами играть - тем же футболистам на домашней арене приятнее, когда на трибунах аншлаг. Они там не будут разбираться кто за сколько на стадион попал - биток и ладно, будем тащить катку.
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Da Rockwilder
Ответ Никита Самарин
Учитывая сколько денег вбухали в этот никому не нужной Fan ID, отменить его будет чрезвычайно сложно, а то и невозможно в ближайшие пару лет. 😞
Да дело далеко не в деньгах. Если бы это была основной проблемой, то тут было бы все ок - тендер на демонтаж систем безопасности разыграть с не проходным для мирских компаний ТЗ и дело в шляпе. Просто тем кому нужен был FanID глубоко всё равно на антураж, посещаемость, повышение привлекательности спорта в стране, цели совсем другие.
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Дима Трепутин
Ответ Streetbor
Чего ожидать от "болельщиков" которых силой загнали на футбол, они и игроков то толком не знают. Да и мало ли у кого какие планы были на свой выходной, а тут силой на футбол..
Вот же проблема
Параллели можно привести ...
Или это другое ? ДА это другое,
Гонят на Бахмут и гонят на стадионы
Вот проблема то
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Alex Chernov
Ответ Злодей Спб
Ну, я вообще приятно удивлён, что 19 тысяч смогли наскрести на матч. По хорошему, надо продавать места только на первый ярус, а на второй вообще бесплатно раздавать, например, через школы. Пусть ходят классом как раньше в кино, в сопровождении учителя и родных. Места всё равно не выкупаются, а привить любовь к футболу с детства можно - потом сами покупать билеты начнут, а подрастут - своих детей приведут :)
🤣🤣🤣 И бразильцы будут бесплатно играть, так думаю 🙃
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Dmitry Aqf
Ответ Никита Самарин
Учитывая сколько денег вбухали в этот никому не нужной Fan ID, отменить его будет чрезвычайно сложно, а то и невозможно в ближайшие пару лет. 😞
Ты говоришь, будто пара млрд рублей - это какие то значимые деньги для России, или даже для росфутбола.
Закон спустили с определенной целью те, кому нет дела до таких грошей и тем более до каких-то зрителей.
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Andrew Petrov
Ответ GenchiK
Комментарий удален модератором
мой окоп,это мой окоп...он не в РФ,а намного южнее ..
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Поцелуй Оздоева
Ответ Streetbor
Раньше Питер гордился на наш стадион комфортно идти в любую погоду, а тут первый матч сезона и даже половины стадиона нет. Зато безопасно для властей 🤦🏻‍♂️
В России все делается только во благо кооператива Озеро.
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Павел Мельников
Так там сотрудники муниципальных библиотек теперь и являются посетителями.
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arsenal.ave
Тот случай, когда рос футбол подает последние признаки жизни, а его нещадно добивают
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GenchiK
Ответ Andrew Petrov
ну на фоне того, что нормальные мужики в окопах,смотреть как фаны рвут майки и с голым торсом кричат того ...ть и русские вперед может оно того и стоило с этим айфан
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dimon33379
Ответ Streetbor
Раньше Питер гордился на наш стадион комфортно идти в любую погоду, а тут первый матч сезона и даже половины стадиона нет. Зато безопасно для властей 🤦🏻‍♂️
И причëм здесь"комфортно идти в любую погоду " и нет половины стадиона? Где связь, Сеня? Это ответная реакция на фанайди, стадион тут вообще не причём
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Deca
Тем, кто продвигал эти законы по фанайди, больше чем фиолетово до спорта
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Kit244098
Ответ Д.Н.Л
Антураж был как в библиотеке, поэтому бухой Быстров пошёл с кем-то знакомиться.
Быстров вообще-то в церковь пошел. Отцу Николаю вдуть))
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Andrew Petrov
ну на фоне того, что нормальные мужики в окопах,смотреть как фаны рвут майки и с голым торсом кричат того ...ть и русские вперед может оно того и стоило с этим айфан
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