Пеп упрекнул судей в несправедливом отношении к «Сити»: Мы меньше всех тянем время, но с «Арсеналом» получили желтую. Сколько тысяч миллионов раз соперники тянули время на «Этихаде»?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Пеп Гвардиола Эдерсон Футбол

Пеп Гвардиола упрекнул судей в двойных стандартах. 

«Если будет затяжка времени, Эдерсон получит желтую карточку, не переживайте. Наша команда меньше всех тянет время, но в выездном матче с «Арсеналом» мы получили желтую через 35-37 минут, так что не беспокойтесь о затяжках времени. 

Это зависит от судьи, но я почти уверен, что желтую получит Эдерсон. Сколько тысяч миллионов игр было, когда команды приезжали на «Этихад», и их вратари тянули время?

Каждый раз по двадцать секунд – удар от ворот – и ничего не происходит. Абсолютно ничего. А когда мы едем [на матч с «Арсеналом»], мы хотим играть активнее, но получаем желтую карточку», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

 

Вратарь «горожан» Эдерсон получил желтую карточку за затяжку времени на 36-й минуте игры с «Арсеналом» в 12-м туре АПЛ (3:1). 

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22 комментария

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Митрандир цвета хаки
Ответ Hans Castorp
Пропустили три гола у себя дома , потом развалились когда Реал пошел ва-банк и стал давить всеми силами , но при этом Сити заслуживал выхода в финал , ну да , ну да
Все два матча насиловали Реал, и в конце из-за гола, который был забит не по правилам, команда растерялась. Так бывает, когда к тебе оказывают несправедливость, а времени на исправление мало. Ну да, Реал позорно вышел в финал.
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Ksandvankneshas
Пап жалуется на судейство гагага
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Трент 66
Ответ #SharkTeam
Это же общефутбольная практика разве нет? Конечно, может быть это заметнее у команды которая больше других владеет мячом
Да, но Сити единственная команда, которая не получает за это желтые, срывая потенциально опасные атаки
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Трент 66
Опять нытье от лысого, а ничего что каждый сезон судейки допускают серьезные ошибки в пользу ситьки? В прошлом сезоне не поставили чистую пенку за игру рукоц Родри с Эвертоном, в этом у Арсенала украли победу засчитав левый гол Бренфорда, вот из этого и состоят ваши победы.
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Isa Babaev
Ответ 4ndrexx
Ну в той игре это абсолютно справедливо было, сразу после забитого гола КДБ такая дичь пошла перед каждым ввода мяча в игру, шанс избежать ЖК был, но надо было сразу тогда вводить круглый
Еще бы фанат Арсенала другое написал
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Donald J. Trump
Ответ Direct free kick
Посмотрикто вылез. Предавший Криша персофан Вергоста. Позорище
криш первым предал МЮ, а предателей никто не любит.
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Direct free kick
Ответ Donald J. Trump
Ну нарушения финансовых правил Сити как-то не наказываються.
Посмотрикто вылез. Предавший Криша персофан Вергоста. Позорище
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Hans Castorp
Ответ Иван Иванов
В ответном матче с Реалом на Бернабеу ,в прошлом розыгрыше лч, Сити нужно было потянуть время, поваляться на роскошном газоне и заслуженно выйти в финал.
Пропустили три гола у себя дома , потом развалились когда Реал пошел ва-банк и стал давить всеми силами , но при этом Сити заслуживал выхода в финал , ну да , ну да
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Rick Sanchezz
Тренер сити, упрекающий судей, это очень смешно, конечно))
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4ndrexx
Ну в той игре это абсолютно справедливо было, сразу после забитого гола КДБ такая дичь пошла перед каждым ввода мяча в игру, шанс избежать ЖК был, но надо было сразу тогда вводить круглый
+6
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Donald J. Trump
Ответ Aleksey Yashin
"Если будет затяжка времени, Эдерсон получит желтую карточку, не переживайте" Звучит очень логично. Если есть нарушение правил, оно должно как-то наказываться 🤷🏼‍♂️
Ну нарушения финансовых правил Сити как-то не наказываються.
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ман сити фейк
Ответ Donald J. Trump
Эталонное нытьё Пепа говорит о проблемах в команде. Лысый уже вострит лыжи из Петухада в какой - нибудь Юве
Нытье будет завтра после матча муму пуль
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Donald J. Trump
Эталонное нытьё Пепа говорит о проблемах в команде. Лысый уже вострит лыжи из Петухада в какой - нибудь Юве
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Кино Музыка
Пеп что-то затеял.
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#SharkTeam
Ответ ман сити фейк
Про тактические фолы в центре Пеп тактично умолчал. Это всегда бесит. Даже меня фаната Ман Сити
Это же общефутбольная практика разве нет? Конечно, может быть это заметнее у команды которая больше других владеет мячом
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#SharkTeam
Видать на контрасте с обычным поведением заметнее
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Иван Иванов
В ответном матче с Реалом на Бернабеу ,в прошлом розыгрыше лч, Сити нужно было потянуть время, поваляться на роскошном газоне и заслуженно выйти в финал.
+23
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+18
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ман сити фейк
Про тактические фолы в центре Пеп тактично умолчал. Это всегда бесит. Даже меня фаната Ман Сити
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DolJun
жесть конечно шарлатан лицемерит.
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-5
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Kyancey
Сто триллионов миллиардов раз )))
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Aleksey Yashin
"Если будет затяжка времени, Эдерсон получит желтую карточку, не переживайте"
Звучит очень логично. Если есть нарушение правил, оно должно как-то наказываться 🤷🏼‍♂️
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kusto
Вся ваша игра в последних матчах — это тянуть время.
+3
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