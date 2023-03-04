Пеп упрекнул судей в несправедливом отношении к «Сити»: Мы меньше всех тянем время, но с «Арсеналом» получили желтую. Сколько тысяч миллионов раз соперники тянули время на «Этихаде»?»

упрекнул судей в двойных стандартах.

«Если будет затяжка времени, Эдерсон получит желтую карточку, не переживайте. Наша команда меньше всех тянет время, но в выездном матче с « » мы получили желтую через 35-37 минут, так что не беспокойтесь о затяжках времени.

Это зависит от судьи, но я почти уверен, что желтую получит . Сколько тысяч миллионов игр было, когда команды приезжали на «Этихад», и их вратари тянули время?

Каждый раз по двадцать секунд – удар от ворот – и ничего не происходит. Абсолютно ничего. А когда мы едем [на матч с «Арсеналом»], мы хотим играть активнее, но получаем желтую карточку», – сказал главный тренер « ».

Вратарь «горожан» Эдерсон получил желтую карточку за затяжку времени на 36-й минуте игры с «Арсеналом» в 12-м туре (3:1).

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