«Пеп из-за расследования может говорить игрокам: «Они не хотят, чтобы мы побеждали. Давайте покажем, что мы чемпионы». И «Сити» играл с «Арсеналом» как чемпион». Анри об АПЛ

Теги Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал поражение клуба от «Манчестер Сити».

«Команды, которые завоевывают трофеи, никогда не имеют права терять контроль над ситуацией. Я хотел, чтобы «Арсенал» выиграл, надеялся на это, говорил, что счет будет 2:1. Но «Сити» показал, почему он чемпион – никто пока не отобрал у него этот титул.

И я думаю, что обвинения в адрес «Сити» в связи с финансовой деятельностью произвели определенный эффект на команду. Теперь Пеп Гвардиола может говорить игрокам: «Они не хотят, чтобы мы побеждали. Давайте покажем им, что мы остаемся чемпионами». И с «Арсеналом» «горожане» играли как чемпионы», – заявил Анри.

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20 комментариев

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Олег Ринкевич
Ответ Александр Калашников
Это не новость. Помню во времена САФа и Венгера Арсенал часто терял преимущество именно весной, в конце сезона. Комментаторы тогдашные много раз говорили об этом, типа пока лидирует Арсенал, но мы знаем весной они не стабильны. А с МЮ тогда было наоборот. Весной набрали ход и догнали
ты ещё не видел как Челси начинал жёсткий слив АПЛ после нового года!!!
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Godare88
Да сравните вы составы Арсенала и сити, зарплаты, опыт, скамейу и т.д. При чем тут какие-то обвинения?
Сити и с ним и без них может позволить себе любого игрока. И радоваться надо, что в АПЛ почти каждый год находится клуб, составляющий им реальную конкуренцию в чемпионате, какой нет ни в Германии, ни в Италии, тем более Франции и даже Испании.
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BZB
Из-за расследования Мансити получил мощную мотивацию. Теперь АПЛ возьмут точно, да и в ЛЧ шансы наиболее высокие. Если не вмешается фактор Пепа.
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Isa Babaev
Ответ bostonKG
И это еще Сити не в порядке…
И этого хватило уничтожить Арсенал на их поле
Лучший тренер современности
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#SharkTeam
Ответ DolJun
то что это будет доп мотиватором - это факт, но тут судьи должны смотреть внимательно: бернарду вчера был так мотивирован, что за пол часа фолов на сака на красную наиграл, но умудрился доиграть матч до конца
не стыдно
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#SharkTeam
ба, уже началось. Ну самим-то не стыдно
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#SharkTeam
щас еще отдельные олды с 2005 начнут ныть, что фа тянет Сити тем, что мотивирует их на игру)
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Obdob
Ответ DolJun
то что это будет доп мотиватором - это факт, но тут судьи должны смотреть внимательно: бернарду вчера был так мотивирован, что за пол часа фолов на сака на красную наиграл, но умудрился доиграть матч до конца
ох уж этот Тэйлор :)
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Pamir88
Ответ Артур Мкртычян
это нкетиа был. но понимаю, пхахах.
Не помню, кто из них конкретно, но момент был ужасный. Жутко бесит когда кто-то делает такую "накладку".
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TC@ER18
"«Они не хотят, чтобы мы побеждали. Давайте покажем, что мы чемпионы»"

Какие "глубокие" слова...🤢🤮
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Gear
При Пепе Сити всегда обретает второе дыхание во второй половине сезона. Он вроде только три раза в карьере проигрывал чемпионат страны, и то один раз был в первый сезон в Сити. А другие два раза было против Моура и Клоппа. Чисто исторически, Артете сложно тягаться с этим. Но посмотрим еще.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Pamir88
А Сака, который прямой ногой врезал по стопе Диаша, не заслужил прямой красной?
Все стабильно на спортс ру.
Пеп побеждает, долж ноет. Красота
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Артур Мкртычян
Ответ Pamir88
А Сака, который прямой ногой врезал по стопе Диаша, не заслужил прямой красной?
это нкетиа был. но понимаю, пхахах.
+4
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+3
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Александр Калашников
Ответ Адепт Суперлиги
Просто Арсенал закончился
Это не новость. Помню во времена САФа и Венгера Арсенал часто терял преимущество именно весной, в конце сезона. Комментаторы тогдашные много раз говорили об этом, типа пока лидирует Арсенал, но мы знаем весной они не стабильны. А с МЮ тогда было наоборот. Весной набрали ход и догнали
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Pamir88
Ответ DolJun
то что это будет доп мотиватором - это факт, но тут судьи должны смотреть внимательно: бернарду вчера был так мотивирован, что за пол часа фолов на сака на красную наиграл, но умудрился доиграть матч до конца
А Сака, который прямой ногой врезал по стопе Диаша, не заслужил прямой красной?
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-5
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Адепт Суперлиги
Просто Арсенал закончился
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-3
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Зизуха
Я думал победила более мастеровитая команда, а оказывается всё решили слова Гвардиолы
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bostonKG
И это еще Сити не в порядке…
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DolJun
то что это будет доп мотиватором - это факт, но тут судьи должны смотреть внимательно: бернарду вчера был так мотивирован, что за пол часа фолов на сака на красную наиграл, но умудрился доиграть матч до конца
+3
-8
-5
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Бухгалтер2021
так вы в прошлом году победили..в англии пора новой команде поднять золото
0
-2
-2
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