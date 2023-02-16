«Пеп из-за расследования может говорить игрокам: «Они не хотят, чтобы мы побеждали. Давайте покажем, что мы чемпионы». И «Сити» играл с «Арсеналом» как чемпион». Анри об АПЛ
Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал поражение клуба от «Манчестер Сити».
«Команды, которые завоевывают трофеи, никогда не имеют права терять контроль над ситуацией. Я хотел, чтобы «Арсенал» выиграл, надеялся на это, говорил, что счет будет 2:1. Но «Сити» показал, почему он чемпион – никто пока не отобрал у него этот титул.
И я думаю, что обвинения в адрес «Сити» в связи с финансовой деятельностью произвели определенный эффект на команду. Теперь Пеп Гвардиола может говорить игрокам: «Они не хотят, чтобы мы побеждали. Давайте покажем им, что мы остаемся чемпионами». И с «Арсеналом» «горожане» играли как чемпионы», – заявил Анри.
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Сити и с ним и без них может позволить себе любого игрока. И радоваться надо, что в АПЛ почти каждый год находится клуб, составляющий им реальную конкуренцию в чемпионате, какой нет ни в Германии, ни в Италии, тем более Франции и даже Испании.
Лучший тренер современности
Какие "глубокие" слова...🤢🤮
Пеп побеждает, долж ноет. Красота