Пирес сравнил Артету и Венгера: «Их идеи почти одинаковы. Этот «Арсенал» напоминает мне команду моего времени»

сравнил с .

«Я послал Артете сообщение в WhatsApp (принадлежит Meta*). Я сказал ему: «Микель, все в порядке. Мы доверяем тебе. Держи голову выше». Мы должны поддерживать его в такие моменты.

Идея, суть игры Артеты почти такая же, как у Венгера. Когда я вижу этот «Арсенал», он напоминает мне «Арсенал» моего времени. Чтобы хорошо играть, нужен талант, и сейчас он у них есть. Их состав создан для атаки, и этот «Арсенал» меня развлекает.

«Арсенал» выигрывал у больших соперников, и у них достаточно характера. Проблема в том, что это молодая команда, у которой мало опыта. Я говорю о борьбе за победу в .

Прошло много лет с тех пор, как клуб был в подобной ситуации. Им противостоит « », который прекрасно знает, как действовать в условиях максимального давления. У Гвардиолы больше глубины и вариантов на скамейке запасных, а «Арсенал» выглядит немного уставшим», – заявил экс-игрок «Арсенала».

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.

Пирес считает, что «Арсенал»-2004 обыграл бы нынешний. В состав «Непобедимых» Робер включил бы Эдегора, Сака и Салиба