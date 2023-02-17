Пеп Гвардиола: «У «Арсенала» был большой отрыв, «Сити» его отыграл – это существенно. Но хорошая форма – это 10 побед подряд, а мы недавно проиграли «Тоттенхэму»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о борьбе за титул АПЛ.
«Горожане» обыграли «канониров» со счетом 3:1 и по дополнительным показателям опередили их в таблице чемпионата.
«У «Арсенала» остается матч в запасе, поэтому мало что поменялось. У него был большой отрыв, но мы его отыграли, и это действительно существенно, но мы уже забыли об этой победе и думаем о «Ноттингеме».
Хорошая форма – это когда вы выиграли 10 матчей подряд, но в этом сезоне с нами такого не было. Еще три игры назад мы уступили «Тоттенхэму».
Задача – быть готовыми к завтрашнему матчу психологически. К команде, которая проиграла лишь раз за шесть матчей», – сказал Гвардиола.
Тем не менее фавориты в гонке безусловно они. Нравится Арсенал в этом году и в принципе со времен Венгера живу с уважением к этой команде. На протяжение многих лет, это был лучший футбол АПЛ.
Но не покидает ощущение, что у Сити огромный запас прочности. Все-же за последние сезоны, они приучили, что в любой момент могут вот эту серию из 10 побед подряд выдать. Ну и у Арсенала в принципе нет такого резерва.
Надеюсь в следующем году Арсенал и Артета получит 2-3 классных исполнителей.