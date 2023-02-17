Пеп Гвардиола: «У «Арсенала» был большой отрыв, «Сити» его отыграл – это существенно. Но хорошая форма – это 10 побед подряд, а мы недавно проиграли «Тоттенхэму»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о борьбе за титул АПЛ.

«Горожане» обыграли «канониров» со счетом 3:1 и по дополнительным показателям опередили их в таблице чемпионата.

«У «Арсенала» остается матч в запасе, поэтому мало что поменялось. У него был большой отрыв, но мы его отыграли, и это действительно существенно, но мы уже забыли об этой победе и думаем о «Ноттингеме».

Хорошая форма – это когда вы выиграли 10 матчей подряд, но в этом сезоне с нами такого не было. Еще три игры назад мы уступили «Тоттенхэму».

Задача – быть готовыми к завтрашнему матчу психологически. К команде, которая проиграла лишь раз за шесть матчей», – сказал Гвардиола.

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9 комментариев

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moldfan
Объективно прав. Сити в этом году еще не выдавал чемпионской серии. Даже на самом деле до Арсенала, игра с Виллой, просто никакущий второй тайм. Команда просто пинала...

Тем не менее фавориты в гонке безусловно они. Нравится Арсенал в этом году и в принципе со времен Венгера живу с уважением к этой команде. На протяжение многих лет, это был лучший футбол АПЛ.

Но не покидает ощущение, что у Сити огромный запас прочности. Все-же за последние сезоны, они приучили, что в любой момент могут вот эту серию из 10 побед подряд выдать. Ну и у Арсенала в принципе нет такого резерва.

Надеюсь в следующем году Арсенал и Артета получит 2-3 классных исполнителей.
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KerroChelsea
Ответ Sweaty25
Если честно я в ахере, насколько круто Пеп работает на дистанции. Реально - буквально на днях было 8 очков, сейчас уже ровно (пусть и с игрой в запасе). Гений
Заслуга Сити лишь победы в очных матчах. Отрыв слил сам Арсенал, попавший в кризис. Если потеря очков с Ньюкаслом объяснима, то Эвертон/Брентфорд -5 очков – нет. Оно и понятно, неопытный молодняк, не выдержавший давления.
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Sweaty25
Если честно я в ахере, насколько круто Пеп работает на дистанции. Реально - буквально на днях было 8 очков, сейчас уже ровно (пусть и с игрой в запасе). Гений
+4
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Александр Калашников
Ответ WelcomeBackPURE
Под их терки Мю может вписаться и кого-то из них подвинуть
Но они тоже показали, что пока не стабильны "успешно" потеряв 5 очков за неделю против КП и Арсенала
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#SharkTeam
Слова чемпиона
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Sevuska
И отыграл в буквальном смысле, выиграв в последней очной встрече 👍
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WelcomeBackPURE
Под их терки Мю может вписаться и кого-то из них подвинуть
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igls54
Доминатор над доминатором
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Direct free kick
Гвардиола идёт за очередной АПЛ
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