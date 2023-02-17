Пеп Гвардиола: «У «Арсенала» был большой отрыв, «Сити» его отыграл – это существенно. Но хорошая форма – это 10 побед подряд, а мы недавно проиграли «Тоттенхэму»

Главный тренер « » высказался о борьбе за титул .

«Горожане» обыграли «канониров» со счетом 3:1 и по дополнительным показателям опередили их в таблице чемпионата.

«У « » остается матч в запасе, поэтому мало что поменялось. У него был большой отрыв, но мы его отыграли, и это действительно существенно, но мы уже забыли об этой победе и думаем о « ».

Хорошая форма – это когда вы выиграли 10 матчей подряд, но в этом сезоне с нами такого не было. Еще три игры назад мы уступили «Тоттенхэму».

Задача – быть готовыми к завтрашнему матчу психологически. К команде, которая проиграла лишь раз за шесть матчей», – сказал Гвардиола.