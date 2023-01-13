Стерлинг пропустит месяц из-за травмы бедра. У «Челси» 9 травмированных
Рахим Стерлинг пропустит несколько недель из-за травмы.
Вингер «Челси» получил повреждение задней поверхности бедра в матче АПЛ с «Манчестер Сити» и был заменен.
По информации The Athletic, англичанин точно пропустит матч с «Ливерпулем» 21 января. Наиболее вероятно возвращение Стерлинга к матчу «Дортмундом» в Лиге чемпионов, который состоится через месяц, 15 февраля.
Стерлинг – 9-й игрок «Челси» с травмой. Различные повреждения также у Нголо Канте, Армандо Брои, Бена Чилуэлла, Риса Джеймса, Уэсли Фофана, Кристиана Пулишича, Эдуара Менди и Дениса Закарии.
Статистику Рахима можно найти здесь.
А середняку избежать - вылета самое то.
Ваш лучший бомбардир как никак )
Так что Долюн не бубни и дай топарю Поттеру время.