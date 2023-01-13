Стерлинг пропустит месяц из-за травмы бедра. У «Челси» 9 травмированных

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Рахим Стерлинг Нголо Канте Денис Закария Бен Чилуэлл Кристиан Пулишич Эдуар Менди Рис Джеймс Армандо Броя Уэсли Фофана Футбол

Рахим Стерлинг пропустит несколько недель из-за травмы.

Вингер «Челси» получил повреждение задней поверхности бедра в матче АПЛ с «Манчестер Сити» и был заменен.

По информации The Athletic, англичанин точно пропустит матч с «Ливерпулем» 21 января. Наиболее вероятно возвращение Стерлинга к матчу «Дортмундом» в Лиге чемпионов, который состоится через месяц, 15 февраля.

Стерлинг – 9-й игрок «Челси» с травмой. Различные повреждения также у Нголо Канте, Армандо Брои, Бена Чилуэлла, Риса Джеймса, Уэсли Фофана, Кристиана Пулишича, Эдуара Менди и Дениса Закарии.

Статистику Рахима можно найти здесь.

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8 комментариев

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OldRedWhite
Ответ edward_freeman
Действительно, зачем Челси Феликс? )) Минус Стерлинг, Пулишич, Броя. Правда, Феликс тоже решил отдохнуть 3 матча ))
Просто так получилось , что он сразу проникся командным духом !
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Okaka
Ответ DolJun
вернуть бы в голубой вагон по гарантии
его Тухель хотел?
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Inside 88 LW
Ответ DolJun
вернуть бы в голубой вагон по гарантии
Ты думаешь он там нужен?
А середняку избежать - вылета самое то.
Ваш лучший бомбардир как никак )
Так что Долюн не бубни и дай топарю Поттеру время.
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DolJun
вернуть бы в голубой вагон по гарантии
+1
-2
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HellLight
Уже даже почти с безразличием относишься к подобным новостям, касающимся Челси. Это все стало как-то повседневно.
+2
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Arima Baki
Стерлинг решил не отставать от большинства
+3
0
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GuruFutbola
Вовремя Пеп скинул баласт
+2
-2
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edward_freeman
Действительно, зачем Челси Феликс? )) Минус Стерлинг, Пулишич, Броя. Правда, Феликс тоже решил отдохнуть 3 матча ))
+24
-2
+22
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