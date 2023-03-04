Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта – его не устроили финансовые условия (La Vanguardia)
Лионель Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта.
Как сообщает La Vanguardia, аргентинец отказался продлевать соглашение с парижским клубом, несмотря на то, что перед чемпионатом мира стороны договорились продлить сотрудничество минимум на один сезон.
Неделю назад «ПСЖ» представил Лионелю официальное предложение, но его финансовая сторона не устроила форварда.
Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
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спортс у меня тоже там статья вышла может опубликуете ?
От всяких фруктов ждут только подписчиков и ничего не требуют, а тут даже фанаты фрукта знают, что Месси велик поэтому требуют результата 👏👏👏
На деньги ПСЖ пофиг - где результат кринжесси?
Платить ему 100млн чтобы в 1/8 Кубка Франции и ЛЧ вылетать?
Ты же в курсе, что Месси приносит ПСЖ больше денег, чем Мбаппе или Неймар?
Или вы думаете, что только у вашего кринжа есть армия фанатов?!