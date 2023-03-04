Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта – его не устроили финансовые условия (La Vanguardia)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция деньги Футбол

Лионель Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта.

Как сообщает La Vanguardia, аргентинец отказался продлевать соглашение с парижским клубом, несмотря на то, что перед чемпионатом мира стороны договорились продлить сотрудничество минимум на один сезон. 

Неделю назад «ПСЖ» представил Лионелю официальное предложение, но его финансовая сторона не устроила форварда. 

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь

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119 комментариев

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yrok77
Ответ Oleg
Пока плебс реагирует, будут публиковать и не важно что Месси даже у себя в инстаграм косвенно анонсировал продление с ПСЖ)
Ольга, вы также реагируете на любые вбросы про Роналду
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Денис Югай
Ответ leeexxxxtml
Месси развалился в фермер лиге - это главное дно. Бавария вобъет последний гвоздь в крышку месси)
что ты тему меняешь ? ответь на вопрос ! или уже стыдно ?
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yarmuck
Ответ leeexxxxtml
НУ ГДЕЕЕЕЕ, НУ ГДЕЕЕЕЕЕ МОИ ПЕНАЛЬТИИИИИИИИИИИИИ Я ТРЕБУЮЮ!!!!!!! ГДЕЕЕЕЕЕЕЕЕ МОИИИИИИ ПЕНКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????? АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!! (с) Леоднарь Легапеналесси - Герцог Анжурский и Граф Де Клермонский из рода Леганесских псов.
Похоже пальчик Роналду нашел новое место))
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tolstiy
Ответ Фанат Лионеля Месси
Ну больше ПСЖ в Европе никто не даст ,а многие источники пишут ,что он хочет остаться в Европе ,как минимум до Копы Да и источник какой-то сомнительный
мс может
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tolstiy
вот это новость, месси всё таки за деньги играет?
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che kaif
Чемодан. Вокзал . Каталония. Мбаппе должен быть ключевым игроком это команды
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yarmuck
Ответ вовочка6762
Пора Месси к Роналду в Саудовскую Аравию !
Не тот уровень
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leeexxxxtml
Ответ Денис Югай
Гейналду после ухода из Реала ! Какие индивидуальные награды выиграл ? И как ты ? прокоментируешь ? Что он развалил Ювентус и Мю ?
Месси развалился в фермер лиге - это главное дно. Бавария вобъет последний гвоздь в крышку месси)
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Денис Югай
Ответ leeexxxxtml
Роналду без Реала ЗМ+ЛЧ+ЗБ+3АПЛ подряд в МЮ. Месси без Барсы - 0. Как же ты права, Месси тепличное без барсы полное дно))
Гейналду после ухода из Реала ! Какие индивидуальные награды выиграл ? И как ты ? прокоментируешь ? Что он развалил Ювентус и Мю ?
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Ibragim Dandaev
Ну бред , если финансовый вопрос , то он может и в Саудию перейти
спортс у меня тоже там статья вышла может опубликуете ?
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Бен Гаан
Эмираты 🇦🇪
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Muhammad Juraev
Ответ Eduard Rastryopin
Ты по-русски вообще не понимаешь? На деньги ПСЖ пофиг - где результат кринжесси? Платить ему 100млн чтобы в 1/8 Кубка Франции и ЛЧ вылетать?
Лео Месси настолько велик, что только от него требуют результата)
От всяких фруктов ждут только подписчиков и ничего не требуют, а тут даже фанаты фрукта знают, что Месси велик поэтому требуют результата 👏👏👏
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Eduard Rastryopin
Ответ Muhammad Juraev
А за что аль наср платит кринжу 200? Ты же в курсе, что Месси приносит ПСЖ больше денег, чем Мбаппе или Неймар? Или вы думаете, что только у вашего кринжа есть армия фанатов?!
Ты по-русски вообще не понимаешь?
На деньги ПСЖ пофиг - где результат кринжесси?
Платить ему 100млн чтобы в 1/8 Кубка Франции и ЛЧ вылетать?
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Surviving
Ответ Игорь Климов
Чего ты несёшь?
Ты розовые очки сними, глор.
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Arty K.
Сейчас бы читать новости от КАТАЛОНСКОЙ газеты
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leeexxxxtml
Ответ Мовлди Дагиев
Короли выигрывают ЧМ. Так что Роналду нет даже во второй сотне. Месси, Пеле, Марадона, Роналдо (зубастик), Роналдиньо, Зидан и Кафу, Кака т.д. ну и где твой Роналду?
Роналду 5 с 5 ЛЧ в 2 клубах и чемпионством Топ 3 чемпионатов дает золотого дождя всем твоим перечисленным середнякам)
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вовочка6762
Пора Месси к Роналду в Саудовскую Аравию !
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leeexxxxtml
Ответ VERBLYUD
Во-первых, в сезоне 19/20 Серия А не была в топ-3, она занимала 4 место. Во-вторых, из 31 12 голов были забиты с пенальти, то есть, 19 голов с игры в чемпионате, являясь единственным наконечником команды, на на стату которого играют все. У Месси в этой лиге 1 уже 12 голов, и все они с игры(Лео ни разу не бил пенальти в лиге 1). Думаю, до конца сезона забьет больше 19. Еще около 20 ассистов будет, в пять раз больше, чем у Кришти в том сезоне. У плеймейкера будет больше голов с игры в сезоне, чем у замыкателя, И это в клубе, где все строится вокруг Мбаппе.
Не нужно приводить стату из фермер лиги, она никому не интересна. Тем более такая ничтожная как 16 голов в 48 матчах в гегемоне хаха))
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Alexandr Donskoy
Ответ Youzhny23
менталитет зоны комфорта, видели что стоит ему переход в новый клуб , в прошлом году
До свидания
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Alexandr Donskoy
Ответ Syndycate
У них денег нет, придется всей команде на 80% зарплату сократить, чтобы платить одному алчному Лео)
Что тяпнул
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Muhammad Juraev
Ответ Eduard Rastryopin
И за что ПСЖ должен Месси много денег платить - за 2 подряд 1/8 Кубка Франции и 1/8 ЛЧ? На деньги им наплевать,им нужен результат,а результата с Месси уже не будет.
А за что аль наср платит кринжу 200?
Ты же в курсе, что Месси приносит ПСЖ больше денег, чем Мбаппе или Неймар?
Или вы думаете, что только у вашего кринжа есть армия фанатов?!
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Мовлди Дагиев
Ответ SCHOKKKK
Аргентинскому преступнику по жизни миллионов мало что-ли?
Да, действительно, преступление, что Месси четыре года подряд выигрывал Золотой мяч.
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Иван Иванов
Ответ Alexandr Donskoy
Там играют позорники. Месси не перейдет никогда в пустыню. Менталитет у него другой
Менталитет у Месси как раз таки более подходящий для арабских стран, нежели у Роналду. Ведь Месси тихий семьянин, будет со своей женой и детьми тихо себе жить и не будоражить средневековое арабское общество, а вот Роналду наоборот провоцирует своим образом жизни и выходками патриархально-закрытых арабов.
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Youzhny23
Ответ Alexandr Donskoy
Там играют позорники. Месси не перейдет никогда в пустыню. Менталитет у него другой
менталитет зоны комфорта, видели что стоит ему переход в новый клуб , в прошлом году
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Alexandr Donskoy
Ответ Он саМый
Мелкий во всём хочет быть как Роналду
Крыжовнику до чемпиона мира Месси как до луны пешком
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