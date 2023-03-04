Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта – его не устроили финансовые условия (La Vanguardia)

отклонил предложение « » о продлении контракта.

Как сообщает La Vanguardia, аргентинец отказался продлевать соглашение с парижским клубом, несмотря на то, что перед чемпионатом мира стороны договорились продлить сотрудничество минимум на один сезон.

Неделю назад «ПСЖ» представил Лионелю официальное предложение, но его финансовая сторона не устроила форварда.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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