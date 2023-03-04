Вячеслав Караваев: «Взять 10-е чемпионство престижно, и «Зенит» к нему очень стремится. 6 очков — ​не такой уж большой задел»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Футбол

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

— Перед возобновлением чемпионата «Зенит» опережает «Спартак» на шесть очков. Насколько это комфортное преимущество, и стоит ли держать его в голове?

— Думать об этом преимуществе точно не нужно. Шесть очков — ​не такой уж большой задел. Просто надо в каждом матче выигрывать, набирать свои очки. Это самое важное.

— Кроме красно-белых в борьбу за медали наверняка хочет вмешаться «Ростов». Рассматриваете в качестве конкурентов другие команды?

— Если у них есть теоретический шанс, то да. У нас как-то принято заранее расставлять команды по местам. Этот чемпион, тот серебряный призер… Но футбол сейчас в России довольно равный, многие могут претендовать на призовые места.

— Борьба за чемпионство в этом году имеет подтекст «путь ко второй звезде». Это можно расценивать как дополнительную мотивацию или как элемент психологического груза?

— Для нас это, разумеется, мотивация. Все в клубе знают, что это очень важно. Взять десятое чемпионство престижно, и мы к нему очень стремимся, – сказал Караваев.

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1 комментарий

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Любовь Мелехова
Отрыв, действительно, небольшой для действующего чемпиона. Поэтому надо выигрывать все матчи весенней части.
+4
-1
+3
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