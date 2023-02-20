Караваев согласовал с «Зенитом» условия нового контракта: «Сейчас мяч на стороне клуба»
Вячеслав Караваев согласовал условия нового контракта с «Зенитом».
Действующее соглашение Караваева с клубом заканчивается в июне. По словам Ивана Бакулина, агента защитника, решение о будущем Караваева примет руководство «Зенита».
«Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу – подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет.
Предложение от «Зенита» изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт.
Сейчас мяч на стороне клуба – решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства», – сказал Бакулин.
В текущем сезоне на счету футболиста одна голевая передача в 12 матчах в Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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