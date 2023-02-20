Караваев согласовал с «Зенитом» условия нового контракта: «Сейчас мяч на стороне клуба»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Караваев агенты Футбол

Вячеслав Караваев согласовал условия нового контракта с «Зенитом».

Действующее соглашение Караваева с клубом заканчивается в июне. По словам Ивана Бакулина, агента защитника, решение о будущем Караваева примет руководство «Зенита».

«Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу – подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет.

Предложение от «Зенита» изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт.

Сейчас мяч на стороне клуба – решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства», – сказал Бакулин.

В текущем сезоне на счету футболиста одна голевая передача в 12 матчах в Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

7 комментариев

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Пугливый Кот
Ответ ЛеваяНогаХалка
Адамов не его позиция
Еще какие новости на сегодня будут?Каравай и Адамов справа,Дуглас и Круг слева .Родригао,Алип ,Чистяков-центр.Учи матчасть.
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Дмитрий9779
Караваева надо оставлять,удачи Вячеславу в Зените!
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Пугливый Кот
эксперт из тебя-так себе.Есть Адамов на его позиции.Так вот он -не уровень.Даже команды второй восьмерки.А Каравай норм.
Адамов не его позиция
0
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Zenith forever
Пусть будет. Пригодится.
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-1
-1
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Пугливый Кот
Ответ Teodrakis
Караваев не уровень Зенита и сборной. Отпустили бы лучше.
эксперт из тебя-так себе.Есть Адамов на его позиции.Так вот он -не уровень.Даже команды второй восьмерки.А Каравай норм.
+3
-2
+1
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Big Nick
Ответ Teodrakis
Караваев не уровень Зенита и сборной. Отпустили бы лучше.
Кто лучше может сыграть на его месте? Из российских игроков.
+5
-1
+4
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Teodrakis
Караваев не уровень Зенита и сборной. Отпустили бы лучше.
0
-6
-6
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