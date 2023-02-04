«Зенит» и Караваев договорились о новом контракте
Защитник Вячеслав Караваев близок к продлению контракта с «Зенитом».
По данным «РБ Спорт», петербургский клуб договорился с 27-летним футболистом о новом контракте.
Срок соглашения не разглашается, но, по некоторым сведениям, он может составить три года.
Караваев перешел в «Зенит» в 2019 году из нидерландского «Витесса». Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Караваев провел 12 матчей и забил 2 гола.
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