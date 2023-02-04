«Зенит» и Караваев договорились о новом контракте

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Футбол

Защитник Вячеслав Караваев близок к продлению контракта с «Зенитом».

По данным «РБ Спорт», петербургский клуб договорился с 27-летним футболистом о новом контракте.

Срок соглашения не разглашается, но, по некоторым сведениям, он может составить три года.

Караваев перешел в «Зенит» в 2019 году из нидерландского «Витесса». Действующий контракт игрока  рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Караваев провел 12 матчей и забил 2 гола.

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3 комментария

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Олег Сагайдачный
Молодец Слава. Заслуживает место в команде.
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TheSportNik
Упустили в свое время Караваева, хотя можно было вместо Набабкина взять в команду, но Слуцкий тогда был тренером ЦСКА, а это было невозможно.
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Дмитрий9779
Ждём того же по Кузяеву.
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