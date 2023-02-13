Жиру остается в сборной Франции: «Еще не готов заканчивать. Я мотивирован и хорош физически»

не намерен завершать карьеру в сборной Франции.

«Я не готов заканчивать со сборной и снимать с себя эту синюю футболку, которая так близка моему сердцу. Нет, нет, еще ничего не закончено. Надеюсь, впереди нас ждет много эмоций.

У меня есть мотивация, чтобы продолжать, физически я тоже хорошо себя чувствую. На данный момент я готов к вызову в сборную и остаюсь игроком команды», – сказал 36-летний нападающий « » для France 2.

В январе Жиру не был уверен, что продолжит играть за сборную Франции, и говорил об этом в интервью.

Сообщалось, что Килиан Мбаппе стал бы капитаном сборной Франции в случае ухода Жиру из команды. Ранее о завершении международной карьеры объявили Стив Манданда, Карим Бензема и Рафаэль Варан, которые были главными кандидатами на повязку.

В этом сезоне у форварда 11 голов и 6 результативных передач в 28 матчах за «Милан» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 4 мяча в 6 играх за сборную . Его статистика доступна здесь.

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