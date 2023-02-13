Жиру остается в сборной Франции: «Еще не готов заканчивать. Я мотивирован и хорош физически»

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру не намерен завершать карьеру в сборной Франции.

«Я не готов заканчивать со сборной и снимать с себя эту синюю футболку, которая так близка моему сердцу. Нет, нет, еще ничего не закончено. Надеюсь, впереди нас ждет много эмоций.

У меня есть мотивация, чтобы продолжать, физически я тоже хорошо себя чувствую. На данный момент я готов к вызову в сборную и остаюсь игроком команды», – сказал 36-летний нападающий «Милана» для France 2.

В январе Жиру не был уверен, что продолжит играть за сборную Франции, и говорил об этом в интервью.

Сообщалось, что Килиан Мбаппе стал бы капитаном сборной Франции в случае ухода Жиру из команды. Ранее о завершении международной карьеры объявили Стив Манданда, Карим Бензема и Рафаэль Варан, которые были главными кандидатами на повязку.

В этом сезоне у форварда 11 голов и 6 результативных передач в 28 матчах за «Милан» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 4 мяча в 6 играх за сборную Франции. Его статистика доступна здесь.

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10 комментариев

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Chistian Jadson
Лев
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Batt Monner
Ответ Кирилл Голивец
Коло Муани всё же. Но Оливье респект, выжал 300% из карьеры, до 23 лет играя во французском пердиве и не будучи одаренным природой.
И чем он не одарен природой? Такая махина для верховых единоборств и техника пусть не на уровне Златана, но для таких габаритов отличная. И что Жиру в 37 доминирует на предтоповом уровне - тоже показатель его физической одаренности
+2
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Юрий Кечко
Вот как бывает , гораздо менее талантливый ( лишь в сравнении ) чем Бензема , но в сборной оставит гораздо более яркий след по итогу
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Лёха Жданчик
Этого коня выпустить на последние 15 минут и он еще матч перевернуть сможет)
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Специальный выпуск
Отличный игрок!
+11
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Sasha Chernyshov
увидел Жир... вначале новости, думал Юрий Валентинович передумал...
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Кирилл Голивец
Ответ GuruFutbola
Все верно, у французов нет ему альтернативы
Коло Муани всё же.

Но Оливье респект, выжал 300% из карьеры, до 23 лет играя во французском пердиве и не будучи одаренным природой.
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Black Phoenix
Года два попылить ещё может, но потом всё равно придётся расставаться со сборной, как бы печально это ни выглядело.
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Дмитрий Агалаков
Всё правильно, прошедший ЧМ показал, что Жиру может приносить много пользы команде. Удачи Оливье!
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GuruFutbola
Все верно, у французов нет ему альтернативы
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