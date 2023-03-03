Джикия о питании: «Всегда борюсь и с весом, и с жировыми прослойками. Если хочешь быть в сборной, надо это делать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Георгий Джикия Питание Футбол

Георгий Джикия рассказал об отношении к питанию в сборной России.

– Ты игрок «Спартака»: у вас там смотрят, какой вес, какая прослойка жира. И тут твоя жизнь немножко меняется, когда сборную возглавляет Валерий Карпин. Тебе говорили, что в «Спартаке» у тебя все окей со всеми данными, насколько я понимаю. А в сборной – не совсем окей. Как ты это пережил и какие выводы ты сделал? 

– Не знаю, кто тебе сказал, что у меня в «Спартаке» все окей. Потому что я всегда борюсь и с весом, и с прослойками. Это со мной будет, пока я буду в профессиональном спорте.

Но резкий переход был, да. Что с этим делать? Если хочешь быть в сборной, то надо это делать. Если не хочешь – ешь, что хочешь. 

– Это изменило тебя? Ты стал более внимательно следить?

 – Да, конечно. Я сейчас вот узнал, что у нас будут игры с Ираном и Ираком, и мне кусок в горло не лезет, – сказал смеясь защитник «Спартака» и сборной России.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
«Смотрят какой вес, какая прослойка жира»
Когда животных, которых нельзя называть, выращивают на продукт, о котором нельзя говорить (с ним ещё яичницу жарят в иностранных фильмах), то тоже следят за весом и прослойками жира, чтобы аппетитно и красиво получалось.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Удачи в Спартаке и сборной, капитан )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Роналдо, тот, что Зубастик - в 2006 году имел лишний вес, и таки на чемпионат мира поехал вместе со сборной. Другое дело, что подобное отношение мешает быть в хорошей форме, и заметно укорачивает карьеру - это да, на примере Ронни, скажем, или Неймара.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Zyabrev
Я тоже с ними борюсь, я их ем)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Жора борящийся с жором😊
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotaz24
Я тоже борюсь, только лёжа на диване. )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий