Джикия о питании: «Всегда борюсь и с весом, и с жировыми прослойками. Если хочешь быть в сборной, надо это делать»

рассказал об отношении к питанию в сборной России.

– Ты игрок «Спартака»: у вас там смотрят, какой вес, какая прослойка жира. И тут твоя жизнь немножко меняется, когда сборную возглавляет . Тебе говорили, что в « » у тебя все окей со всеми данными, насколько я понимаю. А в сборной – не совсем окей. Как ты это пережил и какие выводы ты сделал?

– Не знаю, кто тебе сказал, что у меня в «Спартаке» все окей. Потому что я всегда борюсь и с весом, и с прослойками. Это со мной будет, пока я буду в профессиональном спорте.

Но резкий переход был, да. Что с этим делать? Если хочешь быть в сборной, то надо это делать. Если не хочешь – ешь, что хочешь.

– Это изменило тебя? Ты стал более внимательно следить?

– Да, конечно. Я сейчас вот узнал, что у нас будут игры с Ираном и Ираком, и мне кусок в горло не лезет, – сказал смеясь защитник «Спартака» и сборной России.

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