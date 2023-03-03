«Бавария» продлила контракт с Шупо-Мотингом до 2024-го. Форвард нарисовал картину в стиле граффити по этому поводу

Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией».

33-летний форвард из Камеруна и мюнхенский клуб продлили контракт до лета 2024 года.

По случаю продления контракта Шупо-Мотинг нарисовал картину в стиле граффити с цифрой «2024».

Фото: fcbayern.com

Сообщалось, что Шупо-Мотинг получит значительное повышение зарплаты. Была информация, что зарплата может вырасти до 10 млн евро в год.

Эрик-Максим забил 15 голов и отдал 4 результативных паса в 24 матчах за клуб в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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