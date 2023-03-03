«Бавария» продлила контракт с Шупо-Мотингом до 2024-го. Форвард нарисовал картину в стиле граффити по этому поводу

Теги Бавария бундеслига Германия фото Эрик-Максим Шупо-Мотинг стиль Футбол

Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией».

33-летний форвард из Камеруна и мюнхенский клуб продлили контракт до лета 2024 года.

По случаю продления контракта Шупо-Мотинг нарисовал картину в стиле граффити с цифрой «2024». 

Фото: fcbayern.com

Сообщалось, что Шупо-Мотинг получит значительное повышение зарплаты. Была информация, что зарплата может вырасти до 10 млн евро в год.

Эрик-Максим забил 15 голов и отдал 4 результативных паса в 24 матчах за клуб в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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7 комментариев

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a.sh.s.
Ответ Тимофей Кушнир
Чувак буквально за полсезона стёр половину мемов о себе. И это после 30. Как? Как это возможно?
как говорится нашёл свою команду и своего тренера.
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ПавелАндреевичч
Дзюба после 30 лет загнил, а Чупс ожил
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dorff_nk
Он разрушил все планы Нагельсманна играть без чистого нападающего, когда откровенно Бавария начала мало забивать теряя очки в БЛ. И заставил переосмыслить что Баварии нужен классический высокорослый форвад по паспорту. Баварии очень повезло что у неё в обойме был он.
+4
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Artuom Batishev
Ответ Милан. Тонали. 8.
Поменять гения Левандовски на Шупо-мотинга в 33 года это конечно очень круто ☝️...
Лева сам не захотел остаться. И причина - длинна контракта. Остальные игроки(после 30) Баварии принимают политику клуба и подписывают годовые контракты. Лева требовал длительный контракт - конечно не дали. Вот он и ушел в клуб согласившийся дать длительный контракт. Все просто.
+9
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+9
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Тимофей Кушнир
Чувак буквально за полсезона стёр половину мемов о себе. И это после 30. Как? Как это возможно?
Очевидно что его так тренер интегрировал в схему Баварии ☝️👏...
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Милан. Тонали. 8.
Поменять гения Левандовски на Шупо-мотинга в 33 года это конечно очень круто ☝️...
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-5
-5
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Тимофей Кушнир
Чувак буквально за полсезона стёр половину мемов о себе. И это после 30. Как? Как это возможно?
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-2
+20
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