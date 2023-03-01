Шупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией» до 2024-го со значительным повышением зарплаты. Стороны договорились

Теги Бавария бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг деньги Футбол

Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией».

33-летний форвард из Камеруна и мюнхенский клуб договорились о контракте до лета 2024 года. Опции о продлении соглашения не будет.

Шупо-Мотинг получит значительное повышение зарплаты. Ранее сообщалось, что зарплата игрока может вырасти до 10 млн евро в год.

Эрик-Максим забил 15 голов и отдал 4 результативных паса в 24 матчах за клуб в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Шупо-Мотинг – основной форвард «Баварии». Он покоряет Бундеслигу старыми добрыми стеночками

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13 комментариев

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заратустра-будрайтис
Рад за Чупу, красавец, под конец карьеры получил таки признание. Многие узнали его только сейчас , но я его прекрасно помню еще немецкой молодежке и уже тогда было видно какой это умный и командный игрок, жаль не нашел свою команду и тренера раньше.
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убаен
Ответ Rosberg005
Игра Баварии выстроена таким образом, что там бы и дзюба забивал через матч
Нет. Там без мяча надо пахать
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заратустра-будрайтис
Ответ Rosberg005
Игра Баварии выстроена таким образом, что там бы и дзюба забивал через матч
Не забивал бы, так как его бы не выпустили.
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Surviving
Ответ ПавелАндреевичч
А я смотрю ты подписан на Баварию , мне вот например псж вообще не интересен как клуб и я даже не знаю что там происходит,мне это не интересно, даже не интересно как поживают там бывшие игроки Баварии.... А ты прям живёшь тут
👍🏻
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Rosberg005
Игра Баварии выстроена таким образом, что там бы и дзюба забивал через матч
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blaugrano
Ответ Михо
Игрой в этом сезоне заслужил. Не хотелось бы, чтобы после продления сбавил темп, как часто бывает
Кажется, Шупо это точно не про "часто", "обычно" или "стандартно".
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ПавелАндреевичч
Ответ che kaif
Помню как бавар фанатки смеялись над Чупо когда он был В Париже а теперь молятся на него))
А я смотрю ты подписан на Баварию , мне вот например псж вообще не интересен как клуб и я даже не знаю что там происходит,мне это не интересно, даже не интересно как поживают там бывшие игроки Баварии.... А ты прям живёшь тут
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-2
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ПавелАндреевичч
Ответ che kaif
Помню как бавар фанатки смеялись над Чупо когда он был В Париже а теперь молятся на него))
Потомучто он тогда играл как весь пенсионный фонд миллионеров псж!!! И особо не горел желанием выкладываться на поле, а после ухода Лёвы он заиграл!!!
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che kaif
Помню как бавар фанатки смеялись над Чупо когда он был В Париже а теперь молятся на него))
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Arslanbey
Исправьте в тексте на 2024
+1
0
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Михо
Игрой в этом сезоне заслужил. Не хотелось бы, чтобы после продления сбавил темп, как часто бывает
+3
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Юрий Поляков
В заголовке до 2024 в тексте до 2023 не смотрят что ли совсем что публикуют 🥱
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ПавелАндреевичч
За последние пол года Чупа чупс очень сильно прибавил во всех компонентах атакующей игры!!! Уход Левы уже и не заметен!
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-2
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