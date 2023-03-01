Шупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией» до 2024-го со значительным повышением зарплаты. Стороны договорились

Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией».

33-летний форвард из Камеруна и мюнхенский клуб договорились о контракте до лета 2024 года. Опции о продлении соглашения не будет.

Шупо-Мотинг получит значительное повышение зарплаты. Ранее сообщалось, что зарплата игрока может вырасти до 10 млн евро в год.

Эрик-Максим забил 15 голов и отдал 4 результативных паса в 24 матчах за клуб в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Шупо-Мотинг – основной форвард «Баварии». Он покоряет Бундеслигу старыми добрыми стеночками

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