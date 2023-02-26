«Бавария» первой забила 100 голов в сезоне среди клубов топ-5 лиг

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Унион Берлин Эрик-Максим Шупо-Мотинг Футбол

«Бавария» достигла отметки в 100 голов в сезоне-2022/23.

В матче 22-го тура Бундеслиги против «Униона» (3:0, перерыв) были забиты 100-й, 101-й и 102-й голы «Баварии» во всех турнирах в текущем сезоне. Автором 100-го гола стал Эрик-Максим Шупо-Мотинг, открывший счет в матче.

«Бавария» стали первой командой из топ-5 европейских лиг, достигшей этой отметки.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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16 комментариев

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kaimussen
Ответ Акира_1
Фигня. Попробуйте как Поттер 1 гол за февраль. 😄
Нельзя творить магию вне Хогвартса.
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Миндовг
Ответ che kaif
В такой лиге грех не забивать пачками
В какой лиге? Вон ПСЖ с тройкой нападения Мбаппе, Месси, Неймар в днищенской Лиге 1 не смогли забить. Середняк из этой лиги Айнтрахт 2 раза нагнул вторую команду Лиги 1 Марсель в ЛЧ, Байер с 10 места 2 матча возил Монако, который 3 место занимает, а Фрайбург вообще 6 безответных накидал Нанту.
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кто-то
Ответ Акира_1
Фигня. Попробуйте как Поттер 1 гол за февраль. 😄
😂
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Кино Музыка
Ничего хорошего в этом нет. Из-за такого доминирования Бундеслига проигрывает остальным топ-лигам.
+1
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Спортивный костюм
Ответ che kaif
В такой лиге грех не забивать пачками
Это факт есть конечно и сильные но в целом это факт☝️. Даже сейчас в матче с Унионом 3:0 только за первый тайм😌
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Михо
Ответ che kaif
В такой лиге грех не забивать пачками
У ПСЖ во Франции уровень сопротивления еще ниже, но что то не получается)) почему ниже? Сравните представительство стран в еврокубках
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Амин Чич
Ответ che kaif
В такой лиге грех не забивать пачками
ну вам то накинули одну из пачек )))
+1
-2
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Акира_1
Фигня. Попробуйте как Поттер 1 гол за февраль. 😄
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rigobersong
А теперь скажите, кто был единственным человеком на сайте, кто говорил, что без разницы кто 9ка в Баварии, хоть Левандовски, хоть Шупо-Мотинг разницы не будет:)
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Спортивный костюм
Мюнхенэвцы знает своё дело🥱
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korobokchekhova
Объясните мне, как такой хрен Los Galácticos может иметь аккаунт на любом ресурсе?
Посмотрите юзера с фашистским флагом, спортсу пофиг.
Надо что то делать.
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GuruFutbola
В карманном чемпионате по-другому никак
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che kaif
В такой лиге грех не забивать пачками
+7
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deadjoker
Шупо-мотинг машина :))
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Carlos
Вроде кто то уже забивал за сто
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alexis2020
великая команда! mia san mia! эталон атакующего футбола)
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