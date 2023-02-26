«Бавария» первой забила 100 голов в сезоне среди клубов топ-5 лиг

«Бавария» достигла отметки в 100 голов в сезоне-2022/23.

В матче 22-го тура Бундеслиги против «Униона» (3:0, перерыв) были забиты 100-й, 101-й и 102-й голы «Баварии» во всех турнирах в текущем сезоне. Автором 100-го гола стал Эрик-Максим Шупо-Мотинг, открывший счет в матче.

«Бавария» стали первой командой из топ-5 европейских лиг, достигшей этой отметки.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.