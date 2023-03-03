Щербакова перед матчем «Спартак» – «Урал» выполнит символический удар по мячу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова откроет матч «Спартак» – « ».

«Спартак» представил программу активностей перед первым матчем Мир в 2023 году. Анна Щербакова выполнит символический первый удар по мячу.

Также на стадионе « » будет проведен конкурс на точный удар, организован детский городок, а также болельщики смогут сделать аэротату с символикой « ».

Матч 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» состоится завтра, 4 марта. Начало – в 14:00.

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