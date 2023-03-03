Щербакова перед матчем «Спартак» – «Урал» выполнит символический удар по мячу

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Урал Открытие Банк Арена Анна Щербакова Футбол

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова откроет матч «Спартак» – «Урал».

«Спартак» представил программу активностей перед первым матчем Мир РПЛ в 2023 году. Анна Щербакова выполнит символический первый удар по мячу.

Также на стадионе «Открытие Банк Арена» будет проведен конкурс на точный удар, организован детский городок, а также болельщики смогут сделать аэротату с символикой «Спартака».

Матч 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» состоится завтра, 4 марта. Начало – в 14:00.

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28 комментариев

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Sat397
Была примой на соревновательном льду, а теперь на подтанцовке у футболистов.
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Александр Зубков
Ответ Evgeny Trifonov
я за справедливость, как говорил Жеглов. "вор должен сидеть в тюрьме". Так и здесь. Преступник должен сидеть, а не бегать по русским стадионам пиная мяч и прячась от правосудия.
Тогда можно не Жеглова цитировать, а Дзержинского. Если вы не в тюрьме, то это не ваша заслуга, а наша недоработка. Как то так примерно
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ФиладельфияЮнион
Ответ Виталий
Надеюсь станет для нас счастливым знаком и мы возьмём завтра 3 очка , вперёд родной !
Тоже за Урал?
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Sat397
Ответ Tun
Не поёт, уже молодец)
Поёт))
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Pb-SE
Щербакова молодец, тоже за Урал топит.
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Sat397
Анна все может - и жнец и швец и на дуде игрец!))
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Gemma157
зачем всех этих бывших фигуристок тянут на символические пинки и выбрасывания словно свадебных генералов? выглядит так, будто их нужно чем-то занять
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Поцелуй Оздоева
Сейчас она дома еще?
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22somebody22
Ответ And-Rover
А тройной вексель она исполнит?
Вексель может и исполнит после матча,с каким-нибудь футболистом,а вот тройной аксель она никогда не прыгала и уж тем более не прыгнет сейчас.
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исянов
противно смотреть, как всякие ноунеймы делают себе имя на футболистах. какой-то бред просто. нахрена она нужна там?
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Evgeny Trifonov
Ответ Spartakus1984
Тебя ножом когда то чикнули,что ты в каждом посте об этом пишешь?
я за справедливость, как говорил Жеглов. "вор должен сидеть в тюрьме". Так и здесь. Преступник должен сидеть, а не бегать по русским стадионам пиная мяч и прячась от правосудия.
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beliy133
Ответ Spartakus1984
Тебя ножом когда то чикнули,что ты в каждом посте об этом пишешь?
отчикнули скорее всего даже
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WelcomeBackPURE
Фотозона с Промесом в робе будет ?
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Spartakus1984
Ответ Evgeny Trifonov
надеюсь не ножом, по спартаковской традиции
Тебя ножом когда то чикнули,что ты в каждом посте об этом пишешь?
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EmperorNazer
Аня пять раз посещала матчи Спартака, и во всех пяти случаях клуб побеждал) Не могу назвать себя болельщиком красно-белых, но пожелаю, чтобы завтра традиция продолжилась)
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Spartakus1984
Ураааа
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Tun
Не поёт, уже молодец)
+10
-7
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And-Rover
А тройной вексель она исполнит?
+2
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Wiley Fox
Да плевать на Щербакову и её чес за баблом

Со спортом закончила и на Спартаке свое имя решила раскручивать
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Виталий
Надеюсь станет для нас счастливым знаком и мы возьмём завтра 3 очка , вперёд родной !
+14
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Evgeny Trifonov
надеюсь не ножом, по спартаковской традиции
+3
-7
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Nataly1991
Спартак всегда выигрывает, когда Анна на трибуне, а тут надо ждать победы с разгромным счётом ☺
+12
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Николай Криницкий
Аня, когда посещает матчи Спартак, команда. всегда побеждает. Фартовый болельщик.
+12
-5
+7
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Кокич
Пыром.
Скриньте ©
+3
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Товарищ Майор.
Аня приносит удачу Спартаку
+7
-4
+3
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