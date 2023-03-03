Щербакова перед матчем «Спартак» – «Урал» выполнит символический удар по мячу
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова откроет матч «Спартак» – «Урал».
«Спартак» представил программу активностей перед первым матчем Мир РПЛ в 2023 году. Анна Щербакова выполнит символический первый удар по мячу.
Также на стадионе «Открытие Банк Арена» будет проведен конкурс на точный удар, организован детский городок, а также болельщики смогут сделать аэротату с символикой «Спартака».
Матч 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» состоится завтра, 4 марта. Начало – в 14:00.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Со спортом закончила и на Спартаке свое имя решила раскручивать
Скриньте ©