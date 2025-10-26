У Рэшфорда 5+5 в 13 матчах за «Барселону» – Маркус отдал ассист на Фермина в класико
Маркус Рэшфорд набрал 10-й результативный балл за «Барселону».
Форвард ассистировал Фермину Лопесу в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2, первый тайм). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На счету Рэшфорда 5 голов и 5 результативных передач в 13 играх за каталонский клуб. «Барселона» арендовала игрока у «Манчестер Юнайтед».
Статистика англичанина – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
