У Рэшфорда 5+5 в 13 матчах за «Барселону» – Маркус отдал ассист на Фермина в класико

Маркус Рэшфорд набрал 10-й результативный балл за «Барселону».

Форвард ассистировал Фермину Лопесу в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2, первый тайм). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

На счету Рэшфорда 5 голов и 5 результативных передач в 13 играх за каталонский клуб. «Барселона» арендовала игрока у «Манчестер Юнайтед». 

Статистика англичанина – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
